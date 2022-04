Ali bo Sloveniji uspelo postati prva država na svetu?

Gibanje Glassy.Classy.eco, ki je nastalo pod okriljem združenja Rotary Slovenija, si je zastavilo pogumen cilj: do leta 2025 naj bi Slovenija postala prva država na svetu brez plastenk za enkratno uporabo za vodo in druge pijače. Tako želijo pospešiti ukrepanje proti mikroplastiki, ki onesnažuje naše vode in okolja, s tem pa nas tudi neposredno zastruplja.

Vsak dan svetovno prebivalstvo proizvede več kot milijon ton odpadne plastike, a od tega v reciklaži konča le 13 odstotkov. Slovenija (še) ni nobena svetla izjema, saj pri nas letno zavržemo 130 milijonov plastenk za enkratno uporabo.

Vsa preostala ogromna količina, ki ne najde poti do reciklaže, se kopiči kot (nevaren) odpadek, ki najde svojo pot v reke, jezera, morja in oceane. Neredko jo živali zamenjajo za hrano, a se najbrž ne zavedamo dovolj, da svojo pot v podobi zahrbtne mikroplastike najde tudi v našo hrano.

Mikroplastika preži (tudi) v embalaži

Nedavna študija avstrijskih, nemških, čeških in nizozemskih znanstvenikov s področja medicine, farmacije in kemije, ki so jo koordinirali na dunajski medicinski univerzi, je pokazala, da je te mikroplastike, ki jo nehote zaužijemo, veliko več, kot si to na prvi pogled predstavljamo.

Tako med rezultati, ki so jih objavili v reviji Exposure and Health, poročajo, da v nekaterih primerih zaužijemo kar do pet gramov mikroplastike na teden, kar je približno toliko, kolikor tehta kreditna kartica. To mikroplastiko prejemamo tudi iz embalaže: če priporočeno dnevno količino vode, to je od 1,5 litra do dveh litrov, spijemo iz plastenke, lahko letno zaužijemo okoli 90 tisoč delcev tega materiala. Že če to isto količino vode spijemo iz pipe, ne iz plastenke, se ta količina več kot prepolovi in se zmanjša na 40 tisoč delcev.

Voda iz vodovodnega omrežja je bolj zdrava

Snovalci pobude Glassy.Classy.eco zato zagovarjajo zdravo vodo iz vodovodnega omrežja, ki bi jo hranili v steklenicah. V ta namen so v sodelovanju s Steklarno Hrastnik lani poleti oblikovali steklenico, ki si ime deli z njihovo pobudo za zajezitev mikroplastike.

Foto: Bojan Puhek

Steklenico in ves projekt so predstavili tudi na svetovni razstavi Expo v Dubaju, končani pred dnevi – natančneje v slovenskem paviljonu v okviru tedna vode.

Že takrat so poudarili, da gre en evro od vsake prodane steklenice v dobrodelne namene v okviru delovanja združenja Rotary Slovenija.

Konceptualni vodja projekta in guverner Distrikta 1912 (Slovenija in Severna Makedonija) združenja Rotary dr. Iztok Seljak Foto: Bojan Puhek

Odpovedati se plastični embalaži za enkratno rabo

"Pobuda GlassyClassy.eco ni le dobra, ampak kar nujna, da postane življenje na Zemlji bolj zdravo," je poudaril direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti. Meni, da se v Evropi pomena zmanjševanja rabe plastike že dobro zavedamo, a je treba ozaveščati tudi druge družbe tako v državah v razvoju kot marsikje v razvitem svetu.

Direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti Foto: Bojan Puhek

Na ministrstvu za okolje in prostor prepoznavajo pomen te pobude in se bodo tudi sami odpovedali uporabi plastike za enkratno uporabo – tudi tako, da bodo steklenko kupili vsem svojim zaposlenim, je napovedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Bojan Purg.

Navdušiti želijo tudi druge države

A ker boj proti mikroplastiki zahteva še veliko odločneje in širše ukrepanje, si bodo prizadevali za to, da se do leta 2025 Slovenija dokaže kot prva država na svetu, ki bi ji pri pijačah v celoti uspelo nadomestiti plastično embalažo za enkratno uporabo s steklenicami.

V združenju Rotary Slovenija so odločni svojo pobudo in okoljsko dejavnost širiti tudi prek sestrskih združenj v tujini in si želijo, da bi jo vsak posameznik v želji po bolj zdravem življenju in okolju podprl s svojim zgledom.