Edinstveni slovenski paviljon na svetovni razstavi EXPO 2020 ni le osebna izkaznica Slovenije in prvi stik z njo za milijone obiskovalcev, temveč tudi okno slovenskega gospodarstva za lažji preboj v države srednje Azije in drugam po svetu.

Svetovna razstave EXPO 2020 v Dubaju je zaradi epidemije bolezni covid-19 svoja vrata odprla (šele) 1. oktobra letos, Obsega približno toliko prostora kot mesto Velenje in je zato, zlasti če je za obisk na voljo le malo časa, nemogoče zajeti vse zanimive vsebine, ki jih ponuja ta edinstveni dogodek.

Notranjost slovenskega paviljona v delu, namenjenem obiskovalcem Foto: Spirit Slovenija

Toda slovenskega paviljona skoraj ni mogoče zgrešiti – ne le zato, ker je zelo strateško umeščen takoj ob enem od glavnih vhodov, natančneje severnem, temveč tudi zato, ker s svojo oblikovno zasnovo ter pročeljem v živi barvi zelenega rastja in z lesenimi elementi, kar je v državi gostiteljici zelo redka in cenjena dobrina, takoj pritegne pozornost mimoidočih.

Tudi ob slovenskem paviljonu ima noč svojo moč. Foto: Spirit Slovenija

Slovenija: voda, narava, ustvarjalnost

Zasnovo slovenskega paviljona, ki je bila aprila 2019 izbrana na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, podpisujejo arhitekti Robert Klun, Sandi Pirš in sodelavci arhitekturnega studia Magnet design. Oblikovalci so si ga zamislili kot plavajočo zeleno oazo na vodni gladini, kar poudarja slovensko modrost, ustvarjalnost in energijo ter tri elemente, ki Slovenijo najbolj zaznamujejo.

Zasnova slovenskega paviljona poudarja značilnosti in elemente, ki Slovenijo najbolj zaznamujejo, so prepričani njegovi avtorji. Foto: Srdjan Cvjetović

Prvi je voda, ki je vir življenja in vitalnosti ter omogoča pretok materialov in idej. Narava je drugi element, ki povezuje zemljo z univerzumom, znanjem in inovativnostjo ter pomeni zeleno in čisto srce Slovenije.

Tu je še ustvarjalnost, ki jo na slovenskem paviljonu predstavlja ogromen leseni senčnik, naš ščit in zavetje, ki je po svoji konstrukciji in izvedbi pravi tehnološki izum z močno slovensko identiteto.

Nastajanje slovenskega paviljona na Expo 2020. Video: Spirit Slovenija, objavljeno z dovoljenjem "posadke" slovenskega paviljona v Dubaju

Navdih za streho v ribniški suhi robi

V konstrukciji paviljona so inovativno uporabljeni elementi, ki so montažni, trajnostni in razgradljivi: kovina, steklo, les in kamen. Zunanjost paviljona ponazarja slovenski gozd.

Po obodu objekta iz lesene konstrukcije je postavljeno rastje, ki bo, zahvaljujoč inovativni tehnologiji slovenskega znanja, v vsem času razstave ustrezno hlajeno in ovlaženo, kar bo ohranilo svežino rastlinja in prostora okrog njega.

Generalni komisar Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Matic Volk Foto: Srdjan Cvjetović

Simbol ustvarjalnosti slovenskega gospodarstva je streha objekta iz slovenskega lesa v obliki sita, za katero je avtor dobil navdih pri ribniški suhi robi – lesenih izdelkih za vsakdanjo rabo, ki so pred 400 leti kot prvi slovenski izdelki dobili dovoljenje za prodajo v tujini.

Vhod paviljona je spuščen v zemljo in v celoti obkrožen z vodo, kar dodatno zagotavlja svežino in prijeten občutek pod vročim dubajskim soncem.

Spoznavanju Slovenije v slovenskem paviljonu svetovne razstave v Dubaju pomagajo tudi interaktivne predstavitve. Foto: Spirit Slovenija

Izjemna priložnost za nove poslovne stike

Slovenski razstavni prostor je v trajnostnem sklopu najnovejše svetovne razstave, zato je sporočilo o neokrnjeni zeleni naravi Slovenije, ki ga posredujejo obiskovalcem, še toliko močnejše.

Seveda pa se je na razstavnem prostoru našel prostor tudi za omembo najuspešnejših slovenskih športnikov, ki so marsikje po svetu prvi (žal neredko tudi edini), po katerih ljudje poznajo Slovenijo.

Uspehi slovenskih vrhunskih športnikov krepijo prepoznavnost Slovenije v svetu, zato se je tudi zanje našel prostor med vsebinami slovenskega paviljona. Foto: Srdjan Cvjetović

Toda bolj kot za obiskovalce je slovenska predstavitev na EXPO 2020 izjemna priložnost za slovensko gospodarstvo, ki je zlasti na Srednjem vzhodu, kjer ležijo tudi Združeni arabski emirati, država gostiteljica, še vedno premalo prisotno in znano. To nam je v poslovnem delu paviljona, ki ni odprt za obiskovalce, pojasnil generalni komisar Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Matic Volk.

Generalni komisar Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Matic Vovk: kaj si obeta Slovenija od svoje prisotnosti na EXPO 2020. Video: Srdjan Cvjetović

Od biodiverzitete in zelenega gospodarstva do vesolja in širše

Do konca marca 2022, ko bo EXPO 2020 zaprl svoja vrata, se bo na slovenskem razstavnem prostoru v 11 različnih tematskih sklopih zvrstilo okrog 150 slovenskih podjetij in ustanov.

Tako bo na primer od 20. do 24. oktobra pod vodstvom državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca organizirana gospodarska delegacija s področja vesolja – med 16. in 23. oktobrom bo namreč na EXPO 2020 v Dubaju EXPO Space Week.

Direktor slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO 2020 Jurček Žmauc Foto: Srdjan Cvjetović

V sklopu takratnega dogajanja na slovenskem prostoru bo potekal poslovni forum, kjer bodo predstavili slovenski vesoljski sektor ter njegova slovenska podjetja in ustanove. Udeležence foruma bo med drugimi nagovorila direktorica UNOOS (United Nations Office for Outer Space Affairs) Simonetta di Pippo.

Že v prvem tednu je v slovenskem paviljonu gostovala delegacija s področja biodiverzitete in zelenega gospodarstva, na pripadajočem poslovnem forumu se je predstavilo 20 slovenskih podjetij, ki so predstavila konkretne primere prehoda v brezogljično gospodarstvo in trajnostno naravnane proizvode.

Slovenski razstavni prostor je v trajnostnem sklopu najnovejše svetovne razstave, zato je sporočilo o neokrnjeni zeleni naravi Slovenije, ki ga posredujejo obiskovalcem, še toliko močnejše. Foto: Spirit Slovenija

Slovenski dan na EXPO 2020 na kulturni praznik

Na 1.550 kvadratnih metrih slovenskega razstavnega prostora bo na dan kulturnega praznika, 8. februarja, slovenski dan kot vrhunec skoraj 50 različnih dogodkov, namenjenih promociji Slovenije ter njenih značilnosti, lepot in gospodarstva.

Takrat bosta potekali poslovna konferenca in osrednja turistična predstavitev pod taktirko Slovenske turistične organizacije.

Avtor lesene strehe slovenskega paviljona na EXPO 2020 je navdih črpal iz ribniške suhe robe, lesenih izdelkov za vsakdanjo rabo, ki so že pred stoletji zasloveli tudi onstran slovenskih meja. Foto: Spirit Slovenija

Pričakujejo večkratno povrnitev naložbe

Vrednost projekta slovenske udeležbe na EXPO 2020 je ocenjena na dobrih 11 milijonov evrov, kar poleg postavitve zajema tudi opremo in obratovanje paviljona, vključno z vsemi obratovalnimi in izvedbenimi stroški in pripravo vsebin, kakor tudi stroške osebja.

V tem znesku je zajeta tudi udeležba ekipe v paviljonu, tako 11 oseb iz Slovenije, ki so se za dobrih šest mesecev preselile iz Slovenije v dubajski emirat, kot tudi še 25 dodatnih članov, predvsem hostes in čistilcev.

Za slovenski paviljon skrbi ekipa približno 35 ljudi, med njimi pa je 11 takih, ki so za dobrih šest mesecev svoje slovenske naslove zamenjali za dubajske. Foto: Spirit Slovenija

V slovenskem paviljonu so poudarili, da so celo manjše države neredko porabile več za svoje predstavitve in da se bo slovenska naložba nedvomno večkrat povrnila s povečano prepoznavnostjo Slovenije ter prek novih poslovnih stikov in sodelovanj, ki jih je EXPO 2020 že omogočil in jih še bo do konca marca.