84 milijonov evrov: pojedel je najdražji obrok v zgodovini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Laszlo Hanyecz je na današnji dan pred natanko 10 leti z družino pojedel dve pici, katerih nakupna cena bi bila danes, če bi ju plačal z isto valuto, približno 84 milijonov evrov. Obrok se je v zgodovino zapisal kot eden od ključnih dogodkov, ki so definirali svet kriptovalut, Hanyecz je za pici namreč plačal z 10 tisoč bitcoini. To je bila prva komercialna transakcija katere koli kriptovalute.

Spomladi leta 2010 je bilo področje kriptovalut še v plenicah, saj je od pojava prve, bitcoina, minilo šele leto dni.

Z bitcoinom so se ukvarjali le najbolj zapriseženi navdušenci nad računalništvom, kriptografijo in decentralizacijo. Ker je bilo v tehnologijo vpetih tako malo ljudi, je bilo na kupe bitcoinov mogoče pridobivati kar na domačem računalniku.

Leta 2010 se je na spletu še redno javljal skrivnostno oče bitcoina, ki je znan zgolj po vzdevku Satoshi Nakamoto. Ali gre za posameznika ali skupino ljudi, še vedno ne vemo. V zadnjem desetletju smo "odkrili" potencialnih kandidatov za Nakamota, vendar še nihče od njih ni predstavil neizpodbitnega dokaza, da je res on. Satoshi Nakamoto je sicer še vedno lastnik približno enega milijona bitcoinov, kar pomeni, da je, če bi prodal vse, milijarder. Foto: Matic Tomšič

Eden od večjih zanesenjakov za bitcoin je bil takrat ameriški računalničar Laszlo Hanyecz, ki je občasno pomagal dopolnjevati bitcoinovo programsko kodo. Hanyecz je do maja 2010 pridelal po današnjih merilih strašljivo število bitcoinov, a niso bili vredni skoraj nič.

Kot plačilno sredstvo jih ni sprejemal še nihče, na eni od redkih menjalnic, ki so takrat že obstajale, pa bi lahko posamezne bitcoine prodal za okrog 0,3 dolarskega centa.

Hanyecz se je namenil preizkusiti, ali lahko z bitcoini v resnici kaj kupi. Na Bitcointalku, najbolj prepoznavnem spletnem forumu za kriptovalute, je 17. maja 2010 objavil poziv, da je pripravljen plačati 10 tisoč bitcoinov za dve veliki pici.

22. maja, na današnji dan pred desetimi leti, je nato sporočil, da je bila transakcija uspešno opravljena s pomočjo uporabnika foruma z vzdevkom jercos. Hanyecz mu je poslal 10 tisoč bitcoinov, jercos pa je pici naročil pri ameriški verigi picerij Papa John's in račun poravnal s kreditno kartico.

Morda najslavnejša fotografija pic vseh časov. Laszlo Hanyecz jo je posnel 22. maja 2010 ob 15.01. Foto: Laszlo Hanyecz

Ni šlo torej za neposredno plačilo dobrin s kriptovaluto, je bil pa to prvi nakup, pri katerem je končni kupec blago ali storitev zamenjal za bitcoin.

To je dovolj dobro za skupnost uporabnikov, razvijalcev in vlagateljev v kriptovalute, ki so dan nakupa pic za 10 tisoč bitcoinov razglasili za praznik.

Tako imenovani dan bitcoin pice oziroma "Bitcoin Pizza Day", kar je njegovo uradno angleško ime, marsikateri navdušenec nad kriptovalutami zdaj proslavi tako, da si privošči pico. Dogodke v čast prvemu nakupi z bitcoini, na katerih je bila v ospredju pica, je organiziralo tudi Bitcoin društvo Slovenije.

Koliko je bil vreden en bitcoin leta 2009 in koliko je vreden danes:

Ali mu je žal, da je za dve pici zapravil 10 tisoč bitcoinov? Danes bi bil milijonar.

Danes je zanimivo spremljati komentarje, ki so leta 2010 sledili izvirni objavi Hanyecza na spletnem forumu Bitcointalk. Ker se je cena bitcoina po njegovem prelomnem nakupu začela strmo dvigovati, so ga številni iz meseca v mesec dražili s komentarji, da je pojedel pici za 600 dolarjev, pa nato za 2.600 dolarjev in 18 tisoč dolarjev, ter z vprašanjem, ali bo šlo morda za prvo pico za milijon dolarjev.

Danes je jasno, da so bile to otroške številke. Glede na trenutno ceno kriptovalute bitcoin, ki se giblje okrog 8.400 evrov, je vrednost vsake od pic, ki ju je 22. maja 2010 z družino pojedel Laszlo Hanyecz, približno 42 milijonov evrov.

V nasprotju z nekaterimi, ki danes bridko obžalujejo nesrečno izgubljene ali prehitro prodane bitcoine, pa Hanyecz ne obžaluje ničesar. Kot je na lanski dan bitcoin pice povedal za ameriško televizijo CBS, leta 2010 ni mogel vedeti, kaj bo v prihodnosti, bitcoini pa so bili takrat tako rekoč ničvredni.

V njegovem primeru je vprašanje "Kaj bi bilo, če ne bi kupil pic, temveč obdržal 10 tisoč bitcoinov" sicer tudi malo paradoksalno.

Hanyeczov nakup pic namreč velja za enega od ključnih dogodkov, ki je legitimiziral bitcoin (in z njim tudi kriptovalute) kot plačilno sredstvo in tudi prvič definiral njegovo resnično tržno vrednost. Obenem sta pici ogromno naredili za splošno prepoznavnost bitcoina, ki je bil do 22. maja 2010 pravzaprav še hobi najbolj zavzetih navdušencev nad sodobno računalniško tehnologijo.

Preberite tudi: