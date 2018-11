Kdo je neznani genij z milijonom bitcoinov, ki se skriva že deset let?

Prava identiteta Satoshija Nakamota, osebe ali skupine oseb, ki je ustvarila kriptovaluto bitcoin, velja za eno največjih odprtih vprašanj zadnjega desetletja. Do zdaj se je govoric, da so Satoshi Nakamoto, otepalo že kar nekaj posameznikov. Enemu, ki trdi, da so namigovanja resnična, medtem ne verjame skoraj nihče, eden pa je umrl, še preden se je nanje lahko odzval.

Kaj vemo o Satoshiju Nakamotu?



Nekdo z vzdevkom Satoshi Nakamoto je 31. oktobra 2008 na splet poslal dokument, v katerem je opisal delovanje kriptovalute bitcoin, omrežje za pridobivanje bitcoinov pa je zagnal, je zagnala oziroma so zagnali 3. januarja 2009.



Ali je pionir kriptovalut moški, ženska ali celo skupina ljudi, ni znano, a glede na vsebino objav na spletu, ki so podpisane s Satoshi Nakamoto, velja splošen konsenz, da je (bil) moškega spola. Foto: Thinkstock

Skrivnostnež z japonsko zvenečim imenom je postavil tudi spletno stran bitcoin.org in skupaj z nekaterimi drugimi programerji, ki so prepoznali potencial bitcoina kot anonimnega in zanesljivega plačilnega sistema prihodnosti, kriptovaluto razvijal do leta 2010, ko je poniknil neznano kam.



Satoshi Nakamoto v kriptosvetu sicer velja za genija, saj je izvirna programska koda za bitcoin napisana tako dobro, da omrežje kriptovalute že skoraj deset let deluje izredno zanesljivo. Zaradi tega marsikdo tudi dvomi, da je bil Satoshi Nakamoto samo ena oseba.



Po spletu zaradi tega že nekaj časa kroži teorija, da je bitcoin v resnici razvila ameriška vlada, da bi denar iz ZDA lažje prenašala v vojna območja. Na fotografiji sedež ameriške obveščevalne agencije NSA. Foto: Reuters

Ena od lastnosti, ki jo je v svojih zapisih večkrat dokazal Satoshi Nakamoto, je bilo zelo dobro znanje angleškega jezika. Uporabljal je tudi nekatere stalne besedne zveze, ki bi jih pričakovali od nekoga, ki mu je angleščina materni jezik. To je eden od razlogov, zakaj mnogi dvomijo, da je bil Satoshi Nakamoto Japonec.



Jasno kot beli dan je tudi, da ima Satoshi Nakamoto ogromno bogastvo v bitcoinih. Pripada mu jih namreč skoraj milijon, kar glede na današnji tečaj bitcoina na borzi Bitstamp pomeni, da sedi na skoraj štirih milijardah evrov.



To je nekaj najpogostejših imen, ki se omenjajo v povezavi s Satoshijem Nakamotom.

Craig Wright

Craigu Wrightu nihče ne oporeka, da ni strokovnjak za kriptovalute, a mnogi dvomijo, da je prav on res Satoshi Nakamoto. Foto: YouTube

Avstralski računalničar Craig Wright je tako rekoč ne le edini med vsemi znanimi kandidati za osebo s psevdonimom Satoshi Nakamoto, ki povezovanja z identiteto skrivnostnega očeta bitcoina nikoli ni zanikal, temveč je celo potrdil, da govorice držijo in da je on tisti, ki je ustvaril bitcoin.

Mit, ki obdaja Craiga Wrighta, je sprožil Gavin Andresen, programer, ki mu je pravi Satoshi Nakamoto leta 2010 zaupal nadaljevanje dela pri razvoju bitcoina in nato izginil z obličja Zemlje.

Andresenovo prepričanje je leta 2015 povzelo več svetovno znanih medijev in Craig Wright je 8. decembra 2015 dobesedno čez noč postal najbolj zanimiva oseba na svetu. Maja 2016 je nato potrdil, da navedbe Gavina Andresena držijo in da je res Satoshi Nakamoto.

Po razkritju medijev Wired in Gizmodo, da je Satoshi Nakamoto najverjetneje Avstralec Craig Wright, so Wrightovo hišo v Sydneyju 10. decembra 2015 preiskali avstralski policisti in zasegli nekaj računalniške opreme. Foto: Reuters

Kriptosvet je dvomil, da je Wright res Satoshi Nakamoto, zato je obljubil, da bo kmalu razkril podatek, ki bo to tudi neizpodbitno dokazal. Dejal je, da bo na spletu objavil šifrirne ključe, ki bi pokazali, da je lastnik čisto prvega bitcoina, a je požrl svojo besedo in tega ni storil ter za nameček še izbrisal svojo spletno stran.

Da Wright v resnici ni Satoshi Nakamoto, so prepričani tudi nekateri veliki igralci iz sveta kriptovalut, ki so na tem področju dejansko ustvarili uspešne in vsesplošno prepoznavne projekte. Verjetno največji med njimi je Vitalik Buterin, oče platforme za sklepanje pametnih pogodb in istoimenske kriptovalute ethereum, ki je Wrighta aprila letos javno oklical za prevaranta.

Dave Kleiman

Kleiman je bil ameriški računalniški preiskovalec (forenzik) in strokovnjak za kriptografijo oziroma šifriranje podatkov. Med drugim je bil dolgoletni član internetne kriptografske skupnosti Metzdowd Cryptography in uvrščen na njen seznam prejemnikov e-poštnih sporočil.

Dave Kleiman je bil zaradi nesreče z motorjem od leta 1995 prikovan na invalidski voziček. To sicer ni bistveno vplivalo na njegovo kariero in do smrti leta 2013 je delal za celo vrsto uspešnih tehnoloških podjetij. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Sporočilo, ki ga je 31. oktobra 2008 prejel Kleiman kot član skupnosti Metzdowd Cryptography, je bilo zgodovinsko: vsebovalo je namreč dokument z naslovom Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. V dokumentu je oseba z vzdevkom Satoshi Nakamoto opisala delovanje bitcoina, prve kriptovalute.

Da bi Kleiman lahko bil Satoshi Nakamoto, skrivnostni oče bitcoina, je leta 2015 namigoval tehnološki medij Gizmodo. Kleimana je za soavtorja bitcoina med drugim maja 2016 oklical tudi Craig Wright, ki je dejal, da je bil Satoshi Nakamoto njun skupni vzdevek. Dave Kleiman teh navedb sicer ni mogel ne potrditi ne zanikati, saj je zaradi bakterijskega vnetja umrl že aprila 2013.

Da je bil Kleiman vsekakor eden od pionirjev razvoja kriptovalute bitcoin, sicer namiguje tožba, ki jo je zoper Craiga Wrighta februarja letos vložil Kleimanov brat. Wright naj bi Dava Kleimana oškodoval za večje število bitcoinov, ki so danes vredni okrog poldrugo milijardo dolarjev, v času tožbe pa več kot pet.

Phil Wilson



Phil Wilson Foto: Twitter

"Satoshi Nakamoto nista bila samo Craig Wright in Dave Kleinman, temveč smo bili Satoshi Nakamoto vsi trije skupaj," pa je pred približno letom dni začel trditi programer Phil Wilson, čigar izpoved se je v medijih začela pojavljati šele pred nekaj meseci.



Wilson za svoje navedbe sicer nima nobenega dokaza, saj jih je, da bi se izognil morebitnemu pregonu s strani vlade, izbrisal, je dejal v septembrskem intervjuju za spletni portal news.bitcoin.com.



Zaradi tega Wilsonovim trditvam, da predstavlja tretjino tria Satoshi Nakamoto, vsaj za zdaj ne verjame tako rekoč nihče. Njegovo pričevanje je z obtožbo, da je prevarant, na Twitterju ovrgel tudi Craig Wright.

Hal Finney

Hal Finney, preden ga je zdelala amiotrofična lateralna skleroza. Foto: Wikimedia Commons

Harold Thomas Finney ali krajše Hal, nekdaj razvijalec računalniških iger, velja za prvega prejemnika bitcoinov. Dvanajstega januarja 2009, devet dni po nastanku prvega bitcoina, mu jih je poslal prav Satoshi Nakamoto.

Zaradi osebne vezi s Satoshijem Nakamotom in zaradi dejstva, da je deset let živel v istem kraju kot Dorian Nakamoto, eden najbolj odmevnih posameznikov, za katere je obstajal sum, da so oče bitcoina, so se večkrat pojavila ugibanja, da je prav Finney morda Satoshi Nakamoto.

Finney, ki je od leta 2009 bolehal za amiotrofično lateralno sklerozo ali krajše ALS, je to večkrat zanikal. Avgusta 2014 je zaradi napredovanja bolezni umrl.

Dorian Nakamoto

Na začetku marca 2014 so bili mnogi prepričani, da smo končno "ujeli" pravega Satoshija Nakamota. Ameriški medij Newsweek je v udarni zgodbi s prstom namreč pokazal na Doriana Nakamota, državljana ZDA japonskih korenin, katerega rojstno ime je bilo prav Satoshi Nakamoto.

6. marec 2014: novinarji so po članku v mediju Newsweek oblegali hišo Doriana Nakamota in mu sledili na vsakem koraku, prišlo je celo do divjega avtomobilskega zasledovanja. Foto: Reuters

Dorian je bil hkrati fizik in inženir, ki je med drugim delal pri zaupnih projektih za vlado in vojsko ZDA, ko so ga odpustili, pa je postal velik libertarec in začel zagovarjati osvoboditev iz vladnega primeža in decentralizacijo. Ko so ga novinarji vprašali, ali je ustvaril bitcoin, pa je dejal: "V to nisem več vpleten in zato o tem ne morem govoriti."

Kasneje se je izkazalo, da je Dorian Nakamoto mislil, da ga novinarji sprašujejo o njegovem delu za vojsko in ameriške banke. Splošni konsenz v kriptosvetu je, da Dorian Nakamoto ni pravi Satoshi Nakamoto.

Nick Szabo

Nick Szabo Foto: YouTube

Američan madžarskih korenin je veliko pozornosti iskalcev prave identitete Satoshija Nakamota pritegnil zato, ker je že leta 1998 opisal, kako bi deloval decentralizirani digitalni denar, ki ga je poimenoval bitgold. Določene tehnične vidike Szabovega zapisa je Satoshi Nakamoto nato skoraj dobesedno prenesel v svojo razlago bitcoina.

Szabo je tudi strokovnjak za kriptografijo. Več različnih analiz besedišča, ki ga uporablja Szabo in ga je mogoče najti v dokumentu, ki ga je 31. oktobra 2008 izdal Satoshi Nakamoto, pa je opozorilo na ujemanja tako sloga pisanja kot izbora določenih besed in besednih zvez. Szabo je leta 2008 na svojem blogu tudi razkril, da želi idejo za bitgold izpred desetih let izpeljati v praksi.

Kljub temu Szabo že leta vztrajno zanika, da je Satoshi Nakamoto.

Wei Dai

Kitajski računalniški inženir Wei Dai je bil ob britanskem doktorju računalništva Adamu Backu domnevno edini človek, s katerim je bil Satoshi Nakamoto leta 2008 v stiku še med razvojem tehnologije, ki je kasneje postala bitcoin.

Wei Dai je diplomiral na univerzi v ameriški zvezni državi Washington, bil pa je tudi sodelavec računalniškega velikana Microsofta. Foto: Microsoft

Eden od razlogov za to je bil Daijev b-money, sistem za distribucijo digitalnega denarja, ki ga je podobno kot Nick Szabo zasnoval že leta 1998. Satoshi Nakamoto je v dokumentu, v katerem je opisal bitcoin, tudi neposredno omenil b-money.

Wei Dai je kasneje večkrat ovrgel namigovanja, da bi bil prav on Satoshi Nakamoto, in dejal, da pravi Nakamoto najverjetneje najprej sploh ni vedel za b-money, temveč ga je v dokumentu o bitcoinu omenil pozneje, ko je odkril, da je nekdo že imel podobno idejo.

Preberite tudi: