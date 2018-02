Pravi oče bitcoina: od izbranca skrivnostnega genija do izobčenca

Splošno sprejeto dejstvo je, da je kriptovaluto bitcoin leta 2009 ustvaril nekdo s psevdonimom Satoshi Nakamoto. Ali gre za moškega, žensko ali celo skupino ljudi, ne ve nihče, saj je prava identiteta Nakamota še vedno skrivnost. A za današnjo prepoznavnost in pomembnost bitcoina ter posredno tudi drugih kripotvalut ima največ zaslug Gavin Andresen, programer, ki mu je Satoshi Nakamoto leta 2010 zaupal nadaljevanje dela pri razvoju bitcoina in nato izginil z obličja Zemlje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo je pravi Satoshi Nakamoto in ali je oseba s tem psevdonimom kdaj sploh zares obstajala, ne ve nihče. Za Nakamota so razglasili že več posameznikov oziroma so se ti "razkrili" sami, a se je do zdaj za vsakega izkazalo, da to ne drži oziroma je o tem, da so res Nakamoto, dvomilo preveč ljudi. Kliknite na fotografijo za zgodbo o Nakamotu. Foto: Thinkstock

Satoshi Nakamoto - na spletu je trdil, da je Japonec in rojen leta 1975 - je novembra 2008 prvič opisal, kako naj bi deloval digitalni plačilni sistem bitcoin, januarja 2009 pa zagnal bitcoinovo omrežje in začel pridobivati prve enote kriptovalute, ki jih je poimenoval bitcoini.

Nakamoto je programsko kodo za omrežje bitcoin izdal javno in prek spletnega foruma Bitcointalk, ki ga je ustanovil sam in ki je danes najbolj priljubljeno spletno mesto za debate o kriptovalutah, ter začel sodelovati z drugimi programerji, ki so mu s popravki kode in predlogi pomagali izboljšati tehnologijo v ozadju bitcoina.

Med njimi je bil tudi Američan Gavin Andresen, sicer strokovnjak za 3D-modeliranje in navidezno resničnost, ki je z Nakamotom prek elektronskih sporočil v razmeroma kratkem času stkal posebno in zelo tesno vez.

Tudi danes 51-letni Gavin Andresen ni nikoli vedel, kdo je v resnici Satoshi Nakamoto. Kasneje je bil prepričan, da je to ugotovil, a se je izkazalo, da se je ujel na limanice. O tem malce pozneje. Foto: Wikimedia Commons

Preden je decembra 2010 dobesedno izginil, je Satoshi Nakamoto Gavinu Andresenu zaupal nadaljnje upravljanje in razvoj tako imenovanega Bitcoin Core, tehnološkega srca kriptovalute bitcoin.

Veliko tistih, ki so z bitcoinom dobro zaslužili, se lahko zahvali prav Andresenu

Nakamotov izbranec je dobesedno čez noč postal prvi mož kriptovalute bitcoin, svoje novo poslanstvo pa je vzel smrtno resno.

S skupino programerjev, ki so se posvečali tehnološkemu jedru bitcoina (Bitcoin Core), je praktično na novo napisal dve tretjini programske kode, ki jo je za delovanje bitcoina razvil Satoshi Nakamoto. Andresen je namreč uvidel, da je Nakamoto bitcoin predvidel kot demonstracijo delovanja blockchaina oziroma veriženja podatkovnih blokov, tehnologije, na kateri temelji bitcoin, in ne kot dolgoročno rešitev.

Andresen je odpravil določene Nakamotove omejitve ter s tem tlakoval pot bitcoinovi današnji priljubljenosti in prepoznavnosti ter tudi dostopnosti, saj lahko z njim trguje praktično vsak. Andresen vsaj s tehnološkega vidika velja za očeta sodobne kriptovalute. Foto: Reuters

Svetoval je tudi obveščevalcem

Andresen se je resno vrgel tudi v promocijo bitcoina kot plačilnega sistema prihodnosti, ki bi nadomestil klasične fiat valute (evro, dolar).

Dokler je bila cena bitcoina samo nekaj centrov, je Andresen na svoji spletni strani The Bitcoin Faucet vsakemu obiskovalcu brezplačno podaril nekaj bitcoinov. Ustanovil je organizacijo Bitcoin Foundation, ki še danes opozarja na prednosti kriptovalut v primerjavi s klasičnimi valutami in je verjetno najboljši približek regulacijskemu organu v decentraliziranem svetu bitcoina. O bitcoinu je poučeval vladne uradnike, finančnike, celo obveščevalno agencijo CIA.

Koliko bitcoinov ima danes Andresen, ni znano, so pa mnogi na spletu ugibali, da verjetno kar precej in da je najbrž multimilijonar. Bitcoine je začel rudariti med prvimi, tudi plačo v organizaciji Bitcoin Foundation je kasneje nekaj let prejemal v bitcoinih. Foto: YouTube

Poskusil je biti nekaj, kar v svetu bitcoina preprosto ne moreš biti

Kot je v zadnjih letih o Gavinu Andresenu (med vrsticami, saj je z večino še vedno v dobrih odnosih) dejalo več razvijalcev bitcoinovega tehnološkega jedra, mu je vodilni položaj malce stopil v glavo. V svetu bitcoina, kjer se bolj kot karkoli drugega poudarjata decentraliziranost in neodvisnost od katerekoli institucije, je Andresen prevečkrat poskusil biti glavna avtoriteta in tisti, ki bo imel zadnjo besedo.

Preberite tudi:

Kraljevsko življenje moža, ki je tvegal in kupil bitcoine

Kdo je mož, ki je ekspresno postal eden najbogatejših na svetu?

To se je večkrat pokazalo že v prvih letih po tem, ko je Andresen prevzel Nakamotovo žezlo, a ker je imel dobre ideje, jim pogosto nihče ni oporekal. A usodno napako je naredil, ko je na prvo mesto nehal postavljati interese skupnosti razvijalcev bitcoina in stvari poskusil vzeti v svoje roke.

Andresen je dolgo vztrajal, da se mora v omrežju bitcoina povečati velikost blokov, da bi bile transakcije kriptovalute cenejše. S tem se mnogi drugi razvijalci niso strinjali, saj bi takšna nadgradnja omrežja bitcoin prinesla številne nove izzive, a Andresen se je na to požvižgal in podjetjem, s katerimi je sodeloval v svetovalnih vlogah, sam zagotovil, da je to preprosto narediti.

Številnim podjetjem, predvsem tistim, ki so se ukvarjala z rudarjenjem bitcoina, so takšna zagotovila ustrezala - večji bloki bi pomenili več pridobljenih bitcoinov. Po drugi strani večjih blokov ravno zaradi tega ne želijo tako imenovani bitcoin tradicionalisti, saj menijo, da bi bitcoine lahko rudarila le še velika podjetja, ki bi nato imela monopol in bi lahko neposredno vplivala na ceno kriptovalute. Foto: Reuters

Z delovanjem na lastno pest je Andresen v skupnosti bitcoina povzročil nastanek ideološkega razdora, ki traja še danes.

Mnogi razvijalci bitcoina so ga zaradi tega že tako ali tako imeli dovolj, sodu pa je dno leta 2016 dokončno izbila njegova izjava, da je pravi Satoshi Nakamoto v resnici avstralski programer Craig Wright. Čeprav je to javno obljubil, Wright nikoli ni predložil dokaza, da je res Nakamoto, in svoje navedbe kasneje tudi izbrisal s spleta.

Andresenovo priznanje Wrighta kot Nakamota je povzročilo, da mu je bil odvzet dostop do Bitcoin Core. Drugi razvijalci so bili namreč prepričani, da je v njegove spletne uporabniške profile vdrl heker, saj niso verjeli, da bi Andresen res lahko nasedel Wrightovim navedbam.

Andresen (desno) je izjavo o Craigu Wrightu kasneje sicer vzel nazaj, a škode ni več mogel popraviti. Od leta 2016 tako ni več aktiven član bitcoin skupnosti. Kriptovalute sicer še vedno redno omenja na Twitterju in na svoji spletni strani, a lani je poudaril, da se želi oddaljiti od tega področja in se posvetiti drugim projektom. Foto: Twitter