Stanovalec straši sosede v bloku: kaj je narobe z njegovim pismom

Nasprotovanje uvedbi mobilnega omrežja pete generacije oziroma 5G je prisotno tako rekoč po vsem svetu. V povezavi s tem se sicer pojavlja precej zmot, neresnic, teorij zarot in lažnih novic. Ena pogostejših je zamenjevanje brezžičnega omrežja v frekvenčnem pasu 5 gigahercev za omrežje 5G.

Po družbenih omrežjih Twitter in Facebook je zaokrožila fotografija pisma stanovalca enega od blokov v ljubljanskem Savskem naselju, v katerem sosede prosi, naj ugasnejo internetne usmerjevalnike, ki so povezani z omrežjem 5G oziroma naj spremenijo tip signala. Ob tem jih opozarja, da je 5G izredno škodljiv. Stanovalec, ki se ni podpisal, je pri strašenju sosedov s sevanjem sicer storil kapitalno napako.

Kdo je fotografiral sporočilo stanovalcev v bloku, ki se je sodeč po informaciji v zgornjem levem kotu fotografije pojavilo v enem od blokov v Savskem naselju v Ljubljani, ni znano. Prav tako ni znano, ali gre za resnično sporočilo sosedom ali zgolj za potegavščino, toda nikoli ne škodi, da obnovimo znanje o razlikah med mobilnim omrežjem 5G in 5-gigaherčnim domačim brezžičnim internetom. Foto: Facebook / Twitter / Avtor neznan

Anonimni avtor pisma sosedom, na katerega je v ponedeljek opozorila tudi slovenska računalniška revija Monitor, zelo verjetno ni prebral našega članka izpred dveh tednov, v katerem smo opisali eno najosnovnejših napak, ki pogosto zmede nasprotnike uvajanja omrežja 5G.

V nasprotnem primeru bi namreč vedel, da je 5G, mobilno omrežje pete generacije, zamenjal s 5-gigaherčnim signalom brezžičnega interneta, ki ga je zmožnih oddajati precej sodobnih omrežnih usmerjevalnikov.

Kaj je narobe s pismom zaskrbljenega stanovalca

Prvič: kot smo že omenili, je avtor pisma zamešal 5G mobilno omrežje in 5 GHz brezžični internet oziroma Wi-Fi. Sodobni omrežni usmerjevalniki lahko brezžični signal oddajajo dvokanalno in sicer v frekvenčnih pasovih 2.4 GHz in 5 GHz. Če imamo v bližini takšen usmerjevalnik, bomo imeli možnost povezave z dvema različicama istega omrežja, pri katerem bo tisto v frekvenčnem pasu 5 GHz pogosto poimenovano "Ime omrežja - 5G".

Takole sta različni imeni 2.4-gigaherčnega in 5-gigaherčnega brezžičnega omrežja označeni na enem od usmerjevalnikov proizvajalca Huawei, ki ga naročnikom v uporabo daje tudi eden od slovenskih telekomunikacijskih operaterjev. Foto: Aliexpress

Drugič: stanovalec kot sporno omrežje navaja T-2_01b391 (2,4 GHz/5G). Ime brezžičnega omrežja najverjetneje pomeni, da je lastnik usmerjevalnika naročnik internetnih storitev operaterja T-2. Ta v ponudbi nima omrežnih usmerjevalnikov, ki bi podpirali mobilno omrežje pete generacije oziroma 5G.

Tretjič: če bi nekdo v bloku avtorja pisma res uporabljal omrežni usmerjevalnik, ki podpira "pravi 5G" (primer), se z mobilnim omrežjem pete generacije ne bi mogel povezati, saj v Sloveniji preprosto še ne obstaja.

V Sloveniji obstaja precej močno gibanje nasprotnikov uvajanja tehnologije 5G. Njihova glavna skupina na družbenem omrežju Facebooku ima že skoraj 10.000 sledilcev. V prvi vrsti se zavzemajo za preprečitev morebitnih zdravstvenih posledic, ki bi jih po njihovem mnenju lahko povzročila uvedba 5G v Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Četrtič: zaskrbljeni stanovalec v svojem pismu opozarja, da (citiramo) "ne moremo drug drugemu uničevati zdravje, da bo nekomu signal dlje vlekel". Uporaba 5 GHz frekvenčnega pasu medtem dejansko pomeni višjo hitrost prenosa podatkov, a (zaradi višje frekvence) manjši domet signala, kar je v nasprotju s tem, kar je pravzaprav napisal avtor pisma.

Petič: avtor pisma sosede v bloku straši, da je sevanje 5G izredno škodljivo in da vpliva na DNK. Kot smo že omenili, komercialno omrežje 5G v Sloveniji še ne deluje. Prav tako dosedanji pilotni projekti (tudi preizkus, na katerega se sklicuje zaskrbljeni stanovalec) niso presegli priporočenih mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Do zdaj tudi še ni bilo znanstvene študije, ki bi neizpodbitno dokazala, da sevanje brezžičnih naprav kakor koli vpliva na človeški DNK, kar trdi avtor pisma.

