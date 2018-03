Preberite, v katerih občinah lahko dobite brezplačen wi-fi

Evropska komisija zainteresirano javnost vabi, naj svoje občine spodbudijo k prijavi na razpis za proračunski denar EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačni brezžični internet. Foto: Thinkstock

Razdajanje 120 milijonov evrov proračunskega denarja EU prek pobude WiFi4EU, katere končni cilj je po besedah predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja "brezplačni javni brezžični internet v vsaki evropski vasi do leta 2020", bo potekalo takole:

- Občine se morajo najprej registrirati za sodelovanje v razpisu za dodeljevanje denarja v sklopu pobude Wi-Fi4EU, kar lahko storijo z uporabniškim računom EU Login na tem spletnem portalu. Za registracijo imajo še 50 dni časa.

- 15. maja 2018 se začne prvi klic razpisa (od skupno petih, zadnji bo enkrat prihodnje leto). Občine morajo takrat prek istega uporabniškega računa oddati vlogo za pridobitev denarja. Prejele ga bodo tiste občine, ki bodo prej oddale vlogo.

Uradna grafika pobude WiFi4EU. | Foto: Evropska komisija

- V prvem klicu razpisa bo podeljenih tisoč bonov za pridobitev denarja iz proračuna EU. En bon je vreden 15 tisoč evrov. Občina, ki je bon že prejela, ob naslednjem klicu ne more vložiti še ene vloge. Občina, ki bona na prvem klicu ni prejela, se lahko prijavi na drugi klic (in tretji in tako naprej). Skupno bo do leta 2019 podeljenih osem tisoč bonov.

- Katere občine bodo prve prejele bone za evropski denar, bo znano letos poleti. Te občine bodo imele nato 18 mesecev časa, da na javnih mestih (zdravstveni domovi, avtobusne postaje, tržnice, knjižnice) postavijo dostopne točke, prek katerih se bodo občani lahko brezplačno povezali z brezžičnim internetom. Vse dostopne točke bodo imele enako ime, in sicer WiFi4EU.

- Občine, ki bodo prejele 15 tisoč evrov evropskega denarja, bodo morale dokazati, da so dostopne točke za brezžični javni internet s pomočjo tega denarja res vzpostavile, in jih nato tudi vzdrževati najmanj tri leta.

