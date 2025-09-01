Dvoboj, ki ga vsi težko pričakujejo #video

Danes zvečer bodo na OP ZDA v ženski konkurenci na sporedu dvoboji četrtega kroga. Na osrednjem igrišču se obeta eden najbolj pričakovanih dvobojev letošnjega turnirja. Na eni strani mreže bo stala nekdanja zmagovalka, Naomi Osaka , na drugi pa domačinka in trenutno ena najboljših igralk na svetu, Coco Gauff .

Ta dvoboj ni zgolj tekma za uvrstitev v četrtfinale, ampak ima posebno zgodovino. Obe igralki sta se na tem turnirju že srečali, najbolj nepozaben pa ostaja njun dvoboj iz leta 2019, ko je Osaka v ganljivem trenutku po zmagi tolažila mlado Gauff in jo povabila na skupni intervju.

Naomi Osaka beat Coco Gauff 6-3 6-0 at the 2019 US Open, back when Coco was 15 and making her Ashe debut.



Coco was left in tears, and Naomi told her she did amazing, offering her to do the on-court interview alongside her.



Six years on, they meet again ❤️pic.twitter.com/UzaOXpcHFp — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 30, 2025

Glede na trenutno formo in domače igrišče ima Gauff rahlo prednost, a Osaka je že večkrat dokazala, da se lahko vrne na vrh, ko je najbolj pomembno. A nekaj je jasno, ta dvoboj zna biti napet do zadnje točke.

Poznavalci napovedujejo tudi, da bo dvoboj med Amando Anisimovo in Beatriz Haddad Maia fizično zelo zahteven, saj obe igralki igrata močen tenis. Iga Swiatek bo igrala proti agresivni Ekaterini Alexandrovi, dvoboj med Marto Kostjuk in Karolino Muchovo pa bo verjetno prava taktična poslastica, kjer bo zmagala tista, ki bo bolje izkoristila slabosti nasprotnice.

OP ZDA, četrti krog Naomi Osaka (23) (JAP) - Coco Gauff (3) (ZDA)

Amanda Anisimova (8) (ZDA) - Beatriz Haddad Maia (18) (BRA)

Ekaterina Alexandrova (13) (RUS) - Iga Swiatek (2) (POL)

Marta Kostyuk (27) (UKR) - Karolina Muchova (11) (ČEŠ)

