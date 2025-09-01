Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
12.33

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Jannik Sinner OP ZDA

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 12.33

1 ura

OP ZDA, 9. dan (ATP)

Jannik Sinner tokrat proti nepredvidljivemu igralcu

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
OP ZDA Jannik Sinner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Danes se na OP ZDA obeta zanimiv dvoboj med prvim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Kazahstancem Alexandrom Bublikom. Zanimivi pa bodo tudi preostali dvoboji četrtega kroga.

Coco Gauff
Sportal Dvoboj, ki ga vsi težko pričakujejo #video

Jannik Sinner je v tem dvoboju velik favorit. Italijan je znan kot zelo konstanten igralec, v tretjem krogu mu je Denis Šapovalov celo vzel en in do zdaj edini niz na turnirju. Alexander Bublik je znan po svojem močen servisu in močnem forhendu, nasprotnike pa včasih preseneti tudi s spodnjim servisom. V svoji igri veliko tvega, kar prinaša zanimive točke, a tudi številne napake. Igralca sta imela do zdaj šest medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 4:2 za Sinnerja.

Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v tretjem krogu pod hladno prho poslal Alexandra Zvereva, bo tokrat igral proti Andreju Rubljovu. Leandro Riedi, šele 435. igralec sveta, se bo pomeril z Alexom de Minaurjem, ki velja za velikega favorita v tem dvoboju. Lahko pa Švicar, ta se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije, poskrbi še za eno presenečenje. Italijan Lorenzo Musetti bo igral proti Jaumeju Munarju.

OP ZDA, četrti krog
Felix Auger-Aliassime (KAN, 25) - Andrey Rublev (RUS, 15)
Jannik Sinner (ITA, 1) - Alexander Bublik  (KAZ, 23)
Leandro Riedi (ŠVI) - Alex de Minaur (AUS, 8)
Lorenzo Musetti (ITA, 10) - Jaume Munar (ŠPA)

Preberite še:

Novak Đoković, Tara Đoković
Sportal Samo hčerke mu trenutno ne omenjajte
Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka in Pegula ekspresno v četrtfinale
Novak Đoković
Sportal Đoković nadaljuje lov na rekord, uspešen tudi Alcaraz
Jannik Sinner OP ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.