Jannik Sinner tokrat proti nepredvidljivemu igralcu

Danes se na OP ZDA obeta zanimiv dvoboj med prvim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Kazahstancem Alexandrom Bublikom. Zanimivi pa bodo tudi preostali dvoboji četrtega kroga.

Jannik Sinner je v tem dvoboju velik favorit. Italijan je znan kot zelo konstanten igralec, v tretjem krogu mu je Denis Šapovalov celo vzel en in do zdaj edini niz na turnirju. Alexander Bublik je znan po svojem močen servisu in močnem forhendu, nasprotnike pa včasih preseneti tudi s spodnjim servisom. V svoji igri veliko tvega, kar prinaša zanimive točke, a tudi številne napake. Igralca sta imela do zdaj šest medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 4:2 za Sinnerja.

Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v tretjem krogu pod hladno prho poslal Alexandra Zvereva, bo tokrat igral proti Andreju Rubljovu. Leandro Riedi, šele 435. igralec sveta, se bo pomeril z Alexom de Minaurjem, ki velja za velikega favorita v tem dvoboju. Lahko pa Švicar, ta se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije, poskrbi še za eno presenečenje. Italijan Lorenzo Musetti bo igral proti Jaumeju Munarju.

OP ZDA, četrti krog

Felix Auger-Aliassime (KAN, 25) - Andrey Rublev (RUS, 15)

Jannik Sinner (ITA, 1) - Alexander Bublik (KAZ, 23)

Leandro Riedi (ŠVI) - Alex de Minaur (AUS, 8)

Lorenzo Musetti (ITA, 10) - Jaume Munar (ŠPA)

