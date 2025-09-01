V živo: Črnogorci ostajajo v igri za osmino finala

Ta ponedeljek se na košarkarskem evropskem prvenstvu nadaljujejo boji v skupinah A in B. Na sporedu je četrti krog. Na prvi tekmi dneva je v skupini B Črna gora s 87:81 premagala Švedsko. Neporaženi Nemci bodo igrali z Veliko Britanijo, Finci pa z Litvo. V skupini A bodo zvečer Srbi za četrto zmago igrali s Češko, Turki pa popoldne zanjo igrajo proti Estoniji. Oboji so v vlogi favorita. Latvijo čaka dvoboj s Portugalsko.

Eurobasket, peti dan:

Ponedeljek, 1. september:

Črna gora ostaja v igri za osmino finala. Zmaga s 87:81 nad Švedsko je njena šele prva. Njihov prvi zvezdnik Nikola Vučević je zanjo prispeval 23 točk in imel še 15 skokov. Oboji s Švedi imajo pred zadnjim krogom eno zmago, a Črnogorci lažje delo. Čaka jih tekma z Veliko Britanijo. Nemčija in Finska sta na vrhu lestvice s tremi zmagami, Litva bo za tretjo igrala s Finsko, v vrstah katere na tem prvenstvu blesti Lauri Markkanen.

V skupini A skušajo neporaženi ostati Turki in Srbi. Prvi ob 13.45 igrajo z Estonijo, drugi pa ob 20.15 proti Češki.

Lestvice: