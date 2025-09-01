Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
14.30

nemška košarkarska reprezentanca Srbska košarkarska reprezentanca KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 14.30

17 minut

Eurobasket 2025, šesti dan

V živo: Črnogorci ostajajo v igri za osmino finala

Nikola Vučević in soigralci ostajajo v igri za osmino finala.

Foto: Guliverimage

Nikola Vučević in soigralci ostajajo v igri za osmino finala.

Foto: Guliverimage

Ta ponedeljek se na košarkarskem evropskem prvenstvu nadaljujejo boji v skupinah A in B. Na sporedu je četrti krog. Na prvi tekmi dneva je v skupini B Črna gora s 87:81 premagala Švedsko. Neporaženi Nemci bodo igrali z Veliko Britanijo, Finci pa z Litvo. V skupini A bodo zvečer Srbi za četrto zmago igrali s Češko, Turki pa popoldne zanjo igrajo proti Estoniji. Oboji so v vlogi favorita. Latvijo čaka dvoboj s Portugalsko.

Luka Dončić
Sportal "Luka se ne želi izpostavljati na ta način"

Eurobasket, peti dan:

Ponedeljek, 1. september:

Edo Murić
Sportal "Karkoli narediš, se bo na koncu našel nekdo, ki bo to kritiziral"

Črna gora ostaja v igri za osmino finala. Zmaga s 87:81 nad Švedsko je njena šele prva. Njihov prvi zvezdnik Nikola Vučević je zanjo prispeval 23 točk in imel še 15 skokov. Oboji s Švedi imajo pred zadnjim krogom eno zmago, a Črnogorci lažje delo. Čaka jih tekma z Veliko Britanijo. Nemčija in Finska sta na vrhu lestvice s tremi zmagami, Litva bo za tretjo igrala s Finsko, v vrstah katere na tem prvenstvu blesti Lauri Markkanen.

V skupini A skušajo neporaženi ostati Turki in Srbi. Prvi ob 13.45 igrajo z Estonijo, drugi pa ob 20.15 proti Češki. 

Eurobasket, peti dan:

Ponedeljek, 1. september:

Lestvice:

THUMB
Sportal Posebna čast za Slovenca na EuroBasketu #video
Luka Dončić, Eurobasket, Slovenija - Belgija
Sportal Luka Dončić zablestel s trojnim dvojčkom, Izraelci presenetili Francoze
nemška košarkarska reprezentanca Srbska košarkarska reprezentanca KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
