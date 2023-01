Pozor: znani goljufi spet nad Slovence, nevarnost še večja

Goljufi so profil E-bike postavili komaj v nedeljo in ga uvrstili v kategorijo Nepremičnin, a to skoraj 140 Slovencev ni odvrnilo od tega, da lažne nagradne igre ne bi delili svojim prijateljem in različnim skupinam. Foto: Matic Tomšič

Na Facebooku se je v zadnjih dneh med slovenskimi uporabniki spet začelo širiti več različic dobro znane prevare, pri kateri goljufi zlorabijo ime katere od znanih trgovskih verig ali blagovnih znamk in organizirajo lažno nagradno igro, katere cilj je potencialne žrtve prepričati, da lahko dobijo brezplačen drag izdelek, saj jih domnevno ne morejo prodati.

V konkretnih primerih gre za gorska kolesa s pomožnim elektromotorjem.

Goljufi ime in grafično podobo za svoje lažne nagradne igre v zadnjem času še posebej radi kradejo trgovcu s športno opremo Decathlon Slovenija. Trenutno je na Facebooku aktivnih kar šest lažnih profilov z imenom Decathlon Slovenija, ki promovirajo oziroma so v preteklosti iskali žrtve za tovrstne prevare. Foto: Matic Tomšič

Kdor je v neznanski želji po dobitku spregledal vse opozorilne znake, kot so starost profila na Facebooku, ki podarja neobstoječe izdelke, polomljena slovnica in povezave, ki vodijo na sumljiva spletna mesta, se je do zdaj praviloma nevede včlanil v plačljiv SMS-klub, kar ga je lahko stalo do 25 evrov mesečno.

Toda v eni najnovejših različic prevare goljufi, ki se izdajajo za trgovca s športno opremo Decathlon Slovenija in pa generični E-bike, sodelovanje v domnevni nagradni igri pogojujejo tudi s prenosom "sponzorske" aplikacije.

Spletne strani, ki služijo kot zadnja postaja pred pridobivanjem podatkov od žrtev, ki mislijo, da sodelujejo v nagradni igri, so pogosto videti izredno amatersko. Nekatere bodo sodobni spletni brskalniki tudi privzeto blokirali, ne pa vseh. Foto: Matic Tomšič

Namestitev nevarne aplikacije je lahko precej hujša od skritega mesečnega obroka za ničvredna sporočila MMS

Kaj natanko takšna aplikacija počne, ni jasno, zagotovo pa ne vodi do brezplačnih koles, saj ta ne obstajajo. Več slovenskih trgovcev, med drugim Spar, Lidl, Hofer, Mercator, Tuš, pa tudi Petrol, Telekom Slovenije, T-2, nekatere banke in še bi lahko naštevali, je namreč že izdalo opozorila, da naj uporabniki ne nasedajo tovrstnim prevaram, saj ni ne nagradnih iger in ne obljubljenih nagrad.

Zelo verjetno je sicer, da je aplikacija, ki ni na voljo za namestitev pri enem od uradnih virov, temveč do nje pridemo tako, da nas pretenta nekdo, ki se izdaja za prodajalca koles, potencialno nevarna in da morda vsebuje celo programsko kodo, ki omogoča prevzem nadzora nad pametnim telefonom in nepooblaščen dostop do osebnih podatkov in (digitalnega) premoženja žrtve.

Takšen razplet dogodkov je lahko tudi precej dražji od scenarija, v katerem žrtev prevare "zgolj" vstopi v plačljiv SMS-klub.

Kako prepoznamo prevaro z nagradno igro ali podarjanjem izdelkov z manjšo napako?



Foto: Matic Tomšič



Najpogostejši pokazatelji, da se lahko opečemo, so:



- Profil na Facebooku je bil ustvarjen pred kratkim, pogosto na dan začetka nagradne igre.



- Profil na Facebooku nima nobene druge vsebine razen nagradne igre.



- Profil na Facebooku uporablja polomljeno slovenščino, kar je znak neposrednega prevajanja iz tujega jezika v slovenščino z orodjem Google Translate ali drugim.



- Orodje Preglednost strani razkrije, da profil upravljajo osebe iz tujine.



- Nikjer ni navedeno, kdo točno (podjetje, fizična oseba) organizira nagradno igro.



- Povezava, s katero vas domnevni organizator nagradne igre preusmeri do prevzema dobitka, vodi na zelo amatersko narejeno spletno stran.



- Če se ne odzovete na prvotno sporočilo, da ste nagrajenec, vam bo "organizator" nagradne igre pošiljal enaka oziroma zelo podobna sporočila z neosebno oziroma generično vsebino, dokler ga ne blokirate.