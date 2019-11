Ogromno TV-zaslonov ima zelo uporabno funkcijo, ne prezrite je

Protokol Miracast uporabniku omogoča brezžično povezovanje virov slike, torej naprav, kot so (prenosni) osebni računalniki in pametni telefoni, z zasloni, ki ga podpirajo. To so lahko TV-sprejemniki ali določeni zmogljivejši računalniški zasloni, v poštev pridejo tudi stenski projektorji.

Miracast temelji na tehnologiji Wi-Fi Direct, ki omogoča neposredno vzpostavitev brezžičnega omrežja med napravama brez posrednika, kot je omrežni usmerjevalnik ali ruter. Protokol je razvilo mednarodno združenje Wi-Fi Alliance, ki skrbi za standardizacijo tehnologij brezžičnega povezovanja.

Možnost za deljenje slike z računalnika ali pametnega telefona na televizijski zaslon najpogosteje najdemo v meniju za izbiro vira slike (tam, kjer lahko preklapljamo tudi med vhodi HDMI) ali pa v glavnem meniju med aplikacijami (če imamo sodoben pametni televizor). Videz ikon za zrcaljenje zaslona je sicer večinoma standardiziran in zlahka prepoznaven. Mimogrede, Intel WiDi je predhodnik protokola Miracast, ki ga še vedno podpira kar nekaj sodobnih TV-zaslonov. Foto: Matic Tomšič

Če imate relativno nov televizor, je zelo verjetno, da je na seznamu vseh funkcij tudi Miracast

Wi-Fi Alliance proizvajalcem naprav tudi podeljuje certifikate za uporabo protokola Miracast v svojih izdelkih. Od septembra 2012 je ta certifikat pridobilo že 8.473 naprav, od tega je kar 5.436 televizorjev.

Prave številke so še višje, saj vse naprave nimajo certifikata Miracast, a ga kljub temu ponujajo uporabnikom. Gre za pogosto prakso: Apple, sicer stalni član združenja Wi-Fi Alliance, za svoje nove pametne telefone iPhone nima certifikata za nov standard brezžičnega omrežja Wi-Fi 6, pa ga kljub temu podpirajo.

Kaj pa naprave, s katerih bi sliko prenašal na TV?



Operacijski sistem Windows 10 omogoča tri načine projiciranja računalniškega zaslona na televizijski zaslon: podvojitev, kar pomeni, da na obeh zaslonih gledamo isto sliko, razširitev, s čimer podvojimo uporabni prostor namizja, in pa predvajanje slike samo na drugem zaslonu. Foto: Matic Tomšič

Miracast privzeto podpirajo vsi osebni računalniki z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 (in Windows 8.1, ki pa danes zaradi zelo nizkega tržnega deleža skoraj ni več relevanten). Ker Miracast deluje prek brezžičnega omrežja, ga je najbolj praktično uporabljati na prenosnem računalniku, ker imajo ti praviloma že vgrajeno anteno Wi-Fi, namizni osebni računalniki pa ne.



Na večini pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android možnost za deljenje zaslona najdemo v meniju s hitrimi nastavitvami, ki ga odpremo tako, da na domačem zaslonu s prstom povlečemo od zgornjega roba proti spodnjemu. Poimenovanje te funkcije pri pametnih telefonih sicer ni standardizirano, je pa zaradi zelo zgovorne ikone skoraj vselej hitro jasno, kateri gumb bo pravi. Takole je na pametnih telefonih znamk Huawei in Honor. Foto: Matic Tomšič

Podporo za Miracast imajo tako rekoč tudi vsi sodobni pametni telefoni z operacijskim sistemom Android. Applovi pametni telefoni iPhone imajo medtem lasten protokol AirPlay, ki pa se je med funkcijami novih TV-zaslonov začel pojavljati šele letos.



Precej novejših pametnih televizorjev sicer podpira tudi tehnologijo Chromecast. Gre za Googlov protokol, ki omogoča zelo preprosto predvajanje slike z določenih priljubljenih aplikacij za pametne telefone, kot so YouTube, Netflix in brskalnik Chrome (podroben seznam tukaj), neposredno na televizijski zaslon.

Pet razlogov, zakaj bi morali vsi poznati to funkcijo TV-zaslonov

Zrcaljenje slike z računalnika ali pametnega telefona na TV-zaslon je lahko uporabno s številnih vidikov. Naštejmo nekaj takšnih, ki bodo prav prišli večini uporabnikov:

Preprost in hiter način za družinski ogled fotografij ali videoposnetkov izleta, poroke, hišnih ljubljenčkov:

Uporaba protokola Miracast lahko prihrani precej časa - fotografij, ki jih želimo pokazati družini ali prijateljem, nam ni treba naložiti na USB-ključ in ga nato vstaviti v TV, kar počne marsikdo, oziroma si jih ogledati na manjšem zaslonu računalnika ali kar pametnega telefona. Foto: Matic Tomšič

Gledanje videoposnetkov, filmov ali televizijskih serij na televizorju, ki ne ponuja dostopa do aplikacij oziroma storitev za pretočno predvajanje videa, kot sta YouTube ali Netflix:

Ne slepimo se: deljenje zaslona na televizor je zelo primerno tudi za gledanje piratskih filmskih in televizijskih vsebin, ki jih ima na računalniku danes marsikdo. Foto: Matic Tomšič

Razširitev računalniškega delovnega prostora - televizor lahko postane drugi zaslon:

Dodaten zaslon nam omogoča dobesedno podvojitev računalniške delovne površine. Foto: Matic Tomšič

Igranje videoiger kot na konzoli Playstation ali Xbox:

Windows 10 med drugim omogoča prikaz računalniškega zaslona zgolj na televizorju, kar pomeni, da nam zaslon prenosnega računalnika ne bo svetil v obraz, če na njem poženemo videoigro, ki jo želimo videti na velikem zaslonu. Tule igramo skoraj kot na konzoli Playstation: najnovejšo simulacijo nogometa eFootball Pro Evolution Soccer 2020 poganjamo na platformi za nakupe in shranjevanje računalniških iger Steam, uporabljamo pa Playstationov igralni plošček Dual Shock 4. Foto: Matic Tomšič

Urejanje fotografij ali montaža videoposnetkov:

Na večjem zaslonu je lažje videti podrobnosti, ki bi nam na manjšem zaslonu (če uporabljamo prenosni računalnik, na primer) morda ušle. Foto: Matic Tomšič

