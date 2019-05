Kaj je PSD2 in kakšne spremembe se tudi v Sloveniji obetajo septembra

Po 14. septembru 2019 morajo vsa podjetja in finančne institucije v državah članicah EU začeti z upoštevanjem regulativnih tehničnih standardov (RTS) prenovljene direktive EU o plačilnih storitvah (PSD2), ki velja od januarja lani. Kako se bo izkušnja plačevanja za izdelke in storitve prek spleta s tem spremenila za državljana EU?

Kaj je PSD2?

PSD2 oziroma direktiva EU o plačilnih storitvah, ki velja od 13. januarja 2018, prinaša dve veliki osrednji novosti in sicer storitev odreditve plačil (PIS) ter zagotavljanje informacij o računih (AIS).

Storitev odreditve plačil (PIS) pri spletnih nakupih ali drugih spletih plačilih ukinja potrebo po uporabi plačilnih kartic ali položnic (obrazcev UPN). Plačnik ima namreč možnost, da ponudniku plačilne storitve, to je lahko tudi spletni trgovec, s soglasjem in potrditvijo identitete dovoli neposredno bremenitev njegovega bančnega računa brez posrednikov, kot sta plačilni procesor, na primer Bankart, in kartični sistem.

PSD2 je po mnenju nekaterih strokovnjakov za državljane EU podobnega pomena kot GDPR. V prvi vrsti jim prinaša hitrejšo, bolj zanesljivo in varnejšo storitev ter boljšo preglednost osebnih finančnih podatkov.

Zagotavljanje informacij o računih (AIS) medtem ukinja monopol bank nad podatki o komitentih, saj jih bodo, če bo komitent s tem soglašal, morale deliti s tretjimi ponudniki storitev, ki bodo plačniku oziroma uporabniku v svojih aplikacijah ponujali celovit pregled nad informacijami o njihovih plačilnih računih pri različnih bankah. Če ima posameznik danes odprt račun pri štirih bankah, na primer, bo za pregled vseh podatkov medtem potreboval štiri različne aplikacije.

Spremembe, ki jih prinaša PSD2, bodo v polnosti zaživele po 14. septembru 2019, ko začenja veljati še zadnji element direktive in sicer regulativni tehnični standardi (RTS), ki podjetjem in finančnim institucijam narekujejo izvedbo novosti s tehničnega vidika.

O trendih in izzivih ter pripravljenosti slovenskih plačnikov na novosti, ki jih septembra letos prinaša PSD2, so v organizaciji družbe Mastercard danes razpravljali na Gospodarski zbornici Slovenije.

Ob plačilih prek spleta bodo zaradi izboljšanja varnosti od nas vse pogosteje zahtevali prstni odtis ali pogled v kamero pametnega telefona

Za povprečnega uporabnika oziroma plačnika bo eden najpomembnejših tehničnih temeljev PSD2, s katerim se bo pri plačevanju prek spleta tudi srečeval najpogosteje, najverjetneje močna avtentikacija imetnikov kartic (SCA).

Ta od ponudnikov plačilnih storitev zahteva, da se o identiteti plačnika ob izvedbi plačila prek spleta obvezno prepriča na vsaj dva od treh obstoječih načinov za overjanje identitete. Ti so določeni po principu:

- Nekaj, kar veš (geslo, koda PIN, odgovor na varnostno vprašanje).

- Nekaj, kar imaš (pametni telefon ali druga mobilna naprava).

- Nekaj, kar si (biometrični podatki, kot so prstni odtis, roženica, obraz glas).

Po napovedih strokovnjakov bo ključno vlogo pri spletnih plačilnih v prihodnosti igrala predvsem biometrika, saj omogoča najvišjo stopnjo varnosti.

Nekateri ponudniki plačilnih storitev že zdaj omogočajo potrjevanje transakcij s prstnimi odtisi. V prihodnje jih bo to vsaj v EU najverjetneje omogočala večina.

Slovenci pri plačevanju prek spleta svojo identiteto najpogosteje še vedno dokazujemo s kodo, prejeto v sporočilu SMS

Sodeč po raziskavi, ki jo je v Sloveniji opravila družba Mastercard, je novim načinom preverjanja identitete pred izvedbo spletnih plačil, predvsem biometriji, naklonjena več kot polovica Slovencev in sicer 51 odstotkov.

Dejanskih uporabnikov biometričnih načinov preverjanja identitete, na primer potrjevanja nakupa aplikacij za pametni telefon s prstnim odtisom, je v Sloveniji sicer več kot trikrat manj (14 odstotkov).

"Ta podatek kaže na velik potencial, saj je delež potrošnikov, ki so naklonjeni preverjanju osebnih podatkov s prstnim odtisom ali pa prek čitalnika roženice, trikrat večji, kot je dejanska baza trenutnih uporabnikov biometrične avtentikacije," je bil na današnji razpravi o spremembah, ki jih prinaša PSD2, optimističen poslovni direktor Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek. Pri izbiri plačilne metode je za Slovence po njegovih besedah odločilen dejavnik varnost bančnega računa in osebnih podatkov.

Po ugotovitvah Mastercarda Slovenci svojo identiteto pri spletnih nakupih danes sicer najpogosteje izkazujejo s kodo, ki jo prejmejo v sporočilu SMS. To je v skladu z drugimi državami EU, kjer je ta način potrjevanja identitete zvečine prav tako najbolj priljubljen.

S pametnim telefonom, ki bo v prihodnosti postal osrednji način rabe spletnih plačilnih storitev, danes plačuje okrog polovica Slovencev (51 odstotkov), si pa tega želi kar 72 odstotkov vprašanih, a zaradi takšnih ali drugačnih omejitev ali zadržkov trenutno ne morejo.

Tibor Berkes, vodja poslovnega razvoja ter prodaje za srednjo in vzhodno Evropo pri družbi Mastercard, je poudaril, da letošnji september z uvedbo tehničnih standardov nove plačilne direktive prinaša tudi napredne možnosti nadzora, a ne v negativnem smislu, temveč kot prednost za dodatno varnost in preglednost plačil.

58 odstotkov Slovencev je napovedalo tudi, da bodo plačila prek spleta enako pogosto kot zdaj ali pa še pogosteje opravljali tudi po uveljavitvi SCA (močne avtentikacije imetnikov kartic), kar se sklada z ugotovitvami družbe Mastercard, da bo izboljšana varnost tehnologije v prihodnjih letih botrovala še več spletnim plačilom.

