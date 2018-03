Kako se lahko rešite ene največjih pasti YouTuba

YouTube uporabniku, ko ta gleda določen videoposnetek, ob strani pokaže celo vrsto sorodnih videoposnetkov. Bolj ko uporabnik klika nanje in na tak način potuje v globine YouTuba, bolj čudne in ekstremne stvari bo našel. Klikanje na sorodne videoposnetke lahko najmlajše uporabnike hitro pripelje do zanje neprimernih vsebin, drugim pa ukrade precej časa. Kaj lahko storimo?

YouTube je tako uporabnikom kot regulatorjem pred časom obljubil, da se bo zaradi več incidentov pospešeno lotil iskanja rešitev, kako se boriti z videoposnetki z najbolj neprimerno vsebino. Kliknite na fotografijo in preberite celotno zgodbo o tem, kaj se je sploh zgodilo. Foto: Reuters

Raziskava, ki jo je pred časom objavil ameriški medij The Wall Street Journal, je pokazala, da lahko, če dovolj dolgo klikamo na sorodne videoposnetke, praktično vsakič pridemo do tako imenovanega "čudnega dela" YouTuba, ki mu vladajo zelo nenavadni videoposnetki, teorije zarot, neresnice, ekstremistične ideje, tudi prizori nasilja in golote.

Da čudni del YouTuba oziroma "the weird part of YouTube" po angleško res obstaja, uporabniki vedo že nekaj časa, saj se je ta izraz uveljavil v internetni popkulturi in ima tudi svoj vnos v slovarju slengovskih besednih zvez Urban Dictionary. Pogosto ga najdemo med komentarji bolj nenavadnih posnetkov na YouTubu, češ "znova sem se znašel v čudnem delu YouTuba".

Foto: Matic Tomšič



Zapravljanje časa in videoposnetki, po katerih sledi izpiranje oči



Čeprav so sorodni videoposnetki na YouTubu zelo dober način, da najdemo vsebine, ki nas zanimajo, se lahko uporabnik v njih pogosto izgubi in s klikanjem nanje zapravi veliko časa, kar je lahko težava, če bi ga moral posvetiti drugim stvarem, na primer delu ali učenju.



A kot je pokazala raziskava WSJ, ogromno videoposnetkov, do katerih YouTube pripelje uporabnika, če dovolj dolgo klika na sorodne videe, njegovega časa niti ni vrednih. Lahko so celo škodljivi, saj mnogi izkrivljajo resnico, na najbolj ekstremne in neprimerne pa lahko naletijo tudi otroci.

Primera, kaj lahko najdemo v "čudnem delu YouTuba":

Kaj lahko storim, če me klikanje na sorodne videoposnetke na YouTubu preprosto mika preveč?

Uporabnik, ki se je odločil, da sorodnih videoposnetkov na YouTubu vsaj začasno ne želi več videvati ali pa želi pred neprimernimi vsebinami zaščititi svoj naraščaj, lahko namesti eno od razširitev za spletne brskalnike, ki jih umaknejo.

Preprosta razširitev za spletni brskalnik Google Chrome, ki svoje poslanstvo opravlja več kot zadovoljivo, je Distraction Free YouTube (DF YouTube):

Ikona za razširitev DT YouTube se po namestitvi pojavi v zgornjem desnem kotu okna brskalnika Google Chrome. Klik nanjo razkrije meni, v katerem lahko funkcionalnost razširitve vklopimo ali izklopimo (gumb Activate). V meniju, ki se pojavi, če kliknemo na Options, lahko izbiramo, kaj vse naj razširitev blokira. V našem konkretnem primeru smo se odločili za blokiranje sorodnih videoposnetkov (obkroženo z rdečo) in samodejnega predvajanja videoposnetkov (prva alineja s kljukico). Foto: Matic Tomšič

Takole je nato videti videoposnetek na YouTubu, ko razširitev za spletni brskalnik opravi svoje delo:

Foto: Matic Tomšič

Če ne uporabljate brskalnika Chrome, temveč Firefox ali Opero, lahko namestite razširitev Magic Actions, ki ponuja isto funkcionalnost kot zgoraj omenjeni DT YouTube. Namestitev za Firefox, namestitev za Opero.

Gledal sem nekaj zelo čudnih videoposnetkov, zdaj pa mi YouTube podobno čudne prikazuje med sorodnimi. Ali obstaja način, da YouTube to nekako pozabi?

Rešitev za to je, da pobrišete zgodovino ogledov na YouTubu. Obiščite to stran in naredite, kar je prikazano na spodnji sliki:

Obkroženo z rdečo: YouTube, izbriši celotno mojo zgodovino ogledov. Obkroženo z modro: YouTube, prenehaj spremljati, kateri videoposnetek si ogledam. Foto: Matic Tomšič

