Eden od tehnoloških velikanov ga je spet polomil. Kaj morate vedeti?

Pri Twitterju uporabnikom zagotavljajo, da praktično ni možnosti, da bi njihova gesla kdaj zapustila njihove strežnike, a kljub temu opozarjajo, da previdnost ni nikoli odveč. Uporabnikom se je zaradi incidenta v objavi na spletu opravičil tudi Parag Agrawal, tehnični direktor Twitterja. Foto: Reuters

Kot so pri Twitterju pojasnili v zapisu na uradnem blogu, se je napaka zgodila pri avtomatiziranem šifriranju uporabniških gesel. Napaka je povzročila, da so se ta zapisovala kot navadno besedilo, še preden je bil postopek šifriranja, pri tem gre za zapisovanje gesel z naključnimi kombinacijami črk in številk, končan.

Šlo je za interno napako, pojasnjuje vodstvo Twitterja, kar pomeni, da dostopa do zapisov uporabniških gesel, ki so jih medtem že odstranili, skoraj zagotovo ni imel nihče drug. A uporabnike vseeno pozivajo, naj takoj spremenijo svoja gesla, saj so bila vendarle izpostavljena, pa čeprav samo za krajši čas.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018

Kako na Twitterju zamenjamo geslo?

Na spletni strani Twitterja kliknite na sličico svojega profila (1) in izberite Settings and Privacy (Nastavitve in zasebnost, 2).

Foto: Matic Tomšič

Na seznamu nastavitev na levi strani nato kliknite Password (geslo, 1) in v polje Current password (2) vpišite svoje zdajšnje geslo, v polji New password (novo geslo, 2) in Verify password (potrdi geslo, 3) pa novo ter ga shranite s klikom na Save changes (shrani spremembe, 4).

Foto: Matic Tomšič

Kakšno geslo izbrati, da bo najbolj varno oziroma ga bo najtežje uganiti? Preberite ta članek.

Preverite tudi seznam 25 najpogosteje uporabljanih gesel in se jim izognite.