Nenavadna najdba v Alpah: je bil nekdo zelo jezen?

Navdušenec nad detektorji kovin je sredi travnika v eni od alpskih dolin v Švici našel zakopano kaseto z igro za legendarno Nintendovo ročno igralno konzolo Game Boy. Glede na to, kdaj so izdelovali in prodajali Game Boy, je kaseta nekaj deset centimetrov pod zemljo morda preživela od blizu dvajset pa do skoraj trideset let. Švicar bo najdbo zdaj poslal poznavalcu v ZDA, ki bo poskusil ugotoviti tisto, kar v zadnjih dneh zanima na tisoče navdušencev nad videoigrami: kaj je na kaseti?

Švicar, ki v prostem času odmaknjene kotičke narave prečesava z detektorjem kovin in upa na najdbe, kakršna je bila kaseta za igralno konzolo Game Boy, je fotografijo svojega najnovejšega odkritja delil na največjem spletnem forumu Reddit, kjer je postala ena najbolj všečkanih objav v zadnjem tednu.

Okrog kasete za Game Boy se je v zadnjih dveh dneh spletel pravi misterij. Kaj je na njej, na Redditu ugiba na tisoče ljudi, najverjetneje pa bodo to izvedeli, ko bo kaseta prepotovala Atlantik in prišla v roke strokovnjaka, ki se ukvarja z obnovo medijev, na katerih so videoigre.

Američan je obljubil, da bo, ko prejme kaseto, posnel videoposnetek celotnega postopka restavracije kasete in razkritja, katero igro vsebuje.

Je Švicar našel igro, ki živce milijonom ljudi para že 35 let?



Tetris je leta 1984 izumil Rus Aleksej Pažitnov, populariziral pa ga je prav Game Boy, ki je izšel pet let kasneje. Po zaslugi Game Boya je Tetris začel svoj pohod do vrha lestvice najbolje prodajanih videoiger vseh časov, kjer še danes zaseda prvo mesto. Foto: Flickr / arkestra (Licenca CC 2.0)

Veliko uporabnikov Reddita sicer meni, da je na kaseti klasična igra Tetris. S statističnega vidika je to precej verjetno, saj je bil Tetris s 35 milijoni izvodov daleč najbolje prodajana igra za Game Boy. Nintendo je sicer prodal tudi 31 milijonov izvodov kompleta iger Pokemon Red and Blue, a sta bili njuni kaseti obarvani rdeče oziroma modro.



Tetris je po mnenju uporabnikov Reddita ena od najverjetnejših možnosti tudi zato, ker je znal igralca zaradi težavnosti ob povečevanju hitrosti padajočih geometrijskih oblik včasih ujeziti tako zelo, da je kaseto z igro zabrisal daleč proč.

Zakaj takšna drama zaradi blatne igre za konzolo, ki je v trgovinah ni že skoraj dvajset let?

Game Boy, ki ga je naredil japonski Nintendo, velja za tretjo najbolje prodajano igralno konzolo vseh časov in prvo res uspešno, ki je uporabniku omogočila, da je videoigre pospravil v žep ali nahrbtnik in jih igral na poti.

Izvirni Game Boy je izšel leta 1989 in postal takojšnja prodajna uspešnica. Na fotografiji mu družbo delajo nekatere legendarne igre, kot so Super Mario Land (18 milijonov prodanih izvodov), Kirby's Dream Land (pet milijonov prodanih izvodov), DuckTales (1,4 milijona prodanih izvodov) in pa seveda Tetris, najbolje prodajana igra za Game Boy vseh časov. Foto: Pixabay

Game Boy je, če upoštevamo še kasnejšo posodobljeno različico Color z barvnim zaslonom, kupilo skoraj 120 milijonov ljudi, s čimer je postal dovolj prepoznaven, da ima danes status ene največjih popkulturnih ikon devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Izvirni Game Boy je leta 1998 nadomestil Game Boy Color, ki je imel barvni zaslon. Nintendo ga je proizvajal do leta 2003, a ga že dve leti prej na policah trgovin postopoma začel nadomeščati z novim Game Boy Advance. Foto: Reuters

Na Game Boyu se je med drugim prvič pojavila medijska franšiza Pokemon, in sicer leta 1996 z že omenjenim kompletom iger Pokemon Red and Blue.

Pokemon je najuspešnejša medijska blagovna znamka vseh časov: skupaj je ustvarila toliko prihodkov kot vsi filmi in knjige Harry Potter ter Gospodar prstanov in vsi filmi serij James Bond ter Svet igrač. Foto: Reuters

