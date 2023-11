Informacijo, da namerava studio Rockstar Games novo poglavje v seriji Grand Theft Auto napovedati še ta teden, uradni videonapovednik pa bo predvidoma objavljen decembra, je s sklicevanjem na dobre obveščeno vire danes zjutraj razkril novinar medija Bloomberg Jason Schreier:

BREAKING: Rockstar plans to announce Grand Theft Auto VI as early as this week and will release a trailer in December, sources tell Bloomberg News. The most anticipated video game on the planet will soon be revealed: https://t.co/JhSnCSU6tV pic.twitter.com/DKAWLlqpmR — Jason Schreier (@jasonschreier) November 8, 2023

Studio Rockstar Games je z objavami na profilih na družbenih omrežjih informacijo danes tudi potrdil. Video-napovednik nove igre v seriji Grand Theft Auto bodo javnosti razkrili naslednji mesec, ob 25. obletnici obstoja studia Rockstar Games:

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Po dolgem obdobju govoric in ugibanja o naslednjem Grand Theft Autu gre za prvo konkretno tovrstno razkritje oziroma potrditev, da bo igra dejansko izšla, in ne zgolj strani na družbenem omrežju Facebook ali obskurnega igričarskega portala, ki bi ime slavne serije videoiger izrabljal za privabljanje bralcev (tega je bilo na račun Grand Theft Auta VI v zadnjih letih ogromno).

Grand Theft Auto V še vedno velja za eno najbolj priljubljenih iger. Pri življenju jo sicer ohranja predvsem način za več igralcev GTA Online. Foto: Rockstar Games.

Marsikateri ljubitelj serije GTA bi se strinjal, da je za uradno razkritje Grand Theft Auta VI že skrajni čas. Od izida zadnje igre v seriji, Grand Theft Auto V, je minilo že debelih deset let, kar je bistveno več kot v preteklosti. Za primerjavo: Grand Theft Auto IV (2008) in V (2013) je ločilo pet let, četrti del in GTA: San Andreas (2004), vmesno večje poglavje v seriji, štiri leta, San Andreas in GTA: Vice City (2002) pa samo dve leti.

Vsebina naslednjega Grand Theft Auta je prav tako kot datum ali zgolj leto izida predmet špekulacij, studio Rockstar Games pa takšne informacije goreče skriva. Privrženci serije in številni igričarski portali so med drugim omenjali dva protagonista, moškega in žensko, povsem nove fizikalne modele (kar glede na to, da bo igra izšla več kot desetletje za predhodnico, ne bi smelo biti presenečenje) in zemljevid sveta, ki bo bistveno večji od Grand Theft Auta V in bi lahko vključeval tudi vsa v seriji do zdaj prikazana mesta iz preteklih iger, torej Grand Theft Autove različice New Yorka, San Francisca, Las Vegasa in Miamija. Ugibalo se je sicer tudi, da bi se serija lahko preselila v Latinsko Ameriko.

Grand Theft Auto V je ob izidu leta 2013 podrl prodajni rekord za najvišje prihodke, ki jih je v prvih 24 urah ustvarila katerakoli zabavna vsebina. Na dan izida je Rockstar Games s prodajo GTA V namreč zaslužil več kot milijardo dolarjev. Foto: Shutterstock

S precej veliko gotovostjo je medtem sicer mogoče trditi, da v novem Grand Theft Autu najverjetneje ne bo manjkal način za več igralcev prek spleta. Ta je v seriji s polnimi pljuči zadihal šele z izidom Grand Theft Auta V.

Njegov večigralski način GTA Online se je izkazal za zadetek v polno, saj je še danes ena od najbolj priljubljenih iger na svetu, za studio Rockstar Games pa je postal kokoš, ki nese zlata jajca. Igralci lahko za hitrejše napredovanje v GTA Online namreč zapravljajo pravi denar, torej evre in dolarje. Rockstar Games s prodajo GTA V, pri čemer zadnja leta veliko večino prodaje predstavlja virtualna valuta za GTA Online, letno še vedno ustvari okrog milijardo ameriških dolarjev prihodkov.