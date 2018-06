BiH: Če bodo druge države migrantom zaprle meje, jih bomo tudi mi

Vodja službe za tujce BiH Slobodan Uljić je danes v Sarajevu dejal, da bodo oblasti BiH za migrante zaprle vzhodno mejo s Srbijo in Črno goro, če bodo svoje meje zaprle Hrvaška in druge države članice Evropske unije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Edini pravi odgovor je okrepitev nadzora meje in napotitev dodatnih sil na meje z našimi vzhodnimi sosedami. Če bo prišlo do zapiranja meja, nam ne bo preostalo nič drugega, kot da tudi mi zapremo meje s Srbijo in Črno goro," je izjavil Uljić. Pojasnil je, da so iz Avstrije dobili informacije o popolnem zaprtju meje ter napovedi, da bosta to storili tudi Slovenija in Hrvaška.

Migranti prihajajo iz 45 držav

Po navedbah Uljića dnevno v BiH vstopi v večjih ali manjših skupinah od 65 do 80 migrantov. Od konca lanskega leta so pristojni organi v BiH zabeležili prihod 6.257 migrantov, od tega jih je 5.635 zaprosilo za mednarodno zaščito. Dodal je, da le petina migrantov prihaja z območij vojaškega konflikta, večina jih je ekonomskih migrantov.

"Gre za mešane migracije, kjer je samo 20 odstotkov beguncev, preostali so ekonomski migranti, med katerimi je veliko družin z otroki, in prihajajo iz 45 držav," je še dejal Uljić.