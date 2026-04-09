Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
13.45

Osveženo pred

44 minut

Evropa Rokavski preliv migranti aretacija Francija Vietnam Velika Britanija kriminalna združba Europol

Europol razbil kriminalno združbo, ki je v Evropo tihotapila Vietnamce

europol | Kriminalna združba je tihotapila vsaj 15 migrantov na mesec in jim za celotno potovanje zaračunavala do 22 tisoč evrov. To kaže, da je v preteklih letih ustvarila do tri milijone evrov prihodka, je še sporočil urad. | Foto Reuters

Kriminalna združba je tihotapila vsaj 15 migrantov na mesec in jim za celotno potovanje zaračunavala do 22 tisoč evrov. To kaže, da je v preteklih letih ustvarila do tri milijone evrov prihodka, je še sporočil urad.

Evropski policijski urad (Europol) je danes sporočil, da je razbil kriminalno združbo, ki je v Evropo tihotapila Vietnamce, končni cilj pa je bila Velika Britanija. V operaciji, ki jo je vodila Francija, so 30. marca aretirali osem ljudi, zasegli več potnih listov, vozil in denar.

Med drugim so aretirali vodjo mreže, ki so ga v Nemčiji prijeli na podlagi evropskega naloga za prijetje. Pred tem je policija na Madžarskem aretirala še enega organizatorja tihotapske mreže.

Vietnamski državljani so v schengensko območje vstopili prek Madžarske s kratkoročnimi vizumi ali dovoljenji za prebivanje, od tam so nato z letalom odpotovali v Francijo.

Tihotapili vsaj 15 migrantov na mesec, zaračunavali so jim ogromne vsote

Ko so prispeli v Francijo, so jih nekaj časa zadržali v Parizu, nato pa so jih premestili na sever države in predali kurdsko-iraški skupini, ki je organizirala nevarno prečkanje Rokavskega preliva v majhnih čolnih.

"Člani te mreže za tihotapljenje migrantov so organizirali celotno potovanje, vključno z logistiko, nastanitvijo in prevozom," je sporočil Europol.

Kriminalna združba je tihotapila vsaj 15 migrantov na mesec in jim za celotno potovanje zaračunavala do 22 tisoč evrov. To kaže, da je v preteklih letih ustvarila do tri milijone evrov prihodka, je še sporočil urad.

