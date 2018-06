Bolgarija in Romunija v schengen takoj, Hrvaška še ni izpolnila pogojev

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je danes v videosporočilu za hrvaško konferenco o schengenskem območju izjavil, da bi Bolgarija in Romunija lahko nemudoma vstopili v schengensko območje, Hrvaška pa, ko bo izpolnila tehnične pogoje.

Hrvaški poslanec v Evropskem parlamentu in član hrvaške SDP Tonino Picula (S&D) je v Dubrovniku organiziral konferenco z naslovom Schengen - dosežki in pričakovanja. Med udeleženci so bili predstavniki Evropske komisije ter več evropskih poslancev in analitikov.

Hrvaška potrebuje jasno perspektivo pridružitve

Komisar Avramopulos je navzoče pozdravil prek videopovezave in dejal, da "potrebujemo medsebojno zaupanje, ker mora Evropa ostati odprta". "Moramo uresničiti ravnovesje mobilnosti in varnosti. Romunija in Bolgarija morata vstopiti v schengen takoj, Hrvaška pa, ko bo izpolnila tehnične pogoje.''

Nekdanji hrvaški zunanji minister Picula je v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 predstavil sklepe srečanja. Udeleženci so soglašali, da je schengen eden največjih dosežkov EU, ki ne sme imeti alternative, ker so prost pretok ljudi, blaga in kapitala temelj Evropske unije. Kot je dodal, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, ki so v čakalnici za vstop v območje schengna, potrebujejo jasno perspektivo pridružitve.

Pristop Hrvaške šele čez nekaj let

Na vprašanje, kdaj pričakuje vstop Hrvaške v schengensko območje, je odgovoril, da je treba biti zmerno optimističen ter da je vstop mogoče pričakovati v prihodnjih nekaj letih. Nikakor pa ne v mandatu aktualne Evropske komisije. Pojasnil je, da so izzivi, s katerimi se EU spoprijema glede schengna, veliki in da so zaradi različnih stališč držav članic pod vprašajem celo osnove delovanja schengna.