Bodo morali prebivalci Zahodnega Balkana plačevati za vstop v schengen?

Državljani BiH, Srbije, Makedonije, Črne gore, Kosova in Albanije bodo morali od januarja 2021 pred vstopom in potovanjem v schengensko območje pridobiti dovoljenje in plačati posebno takso. Bruselj omenjene spremembe načrtuje, da bi državljane EU zaščitil pred potniki iz tretjih držav, ki bi zanje lahko pomenili grožnjo.