Sessions: ZDA podpirajo vstop Hrvaške v schengen

Ameriški pravosodni minister Jeff Sessions je na tridnevni uradni obisk na Hrvaško prispel že v sredo. Danes se je na policijski akademiji v Zagrebu udeležil mednarodne konference o boju proti organiziranemu kriminalu, ki so se je udeležili državni tožilci in direktorji policij Albanije, BiH, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije in Srbije.

ZDA se na Balkanu želijo boriti proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu

Ameriški pravosodni minister, ki je hkrati glavni ameriški državni tožilec, je na novinarski konferenci po srečanju s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem dejal, da ima ameriška policija že desetletja tesne odnose in partnerstvo s kolegi v državah jugovzhodne Evrope, ko gre za preganjanje mednarodnega terorizma ter tihotapljenja ljudi in prepovedanih mamil.

Kot je poudaril Sessions, si ZDA želijo okrepiti sodelovanje v boju proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu v regiji. Prav tako si želijo, da bi ameriški strokovnjaki pomagali ministrstvom za pravosodje in policijam vseh šestih držav udeleženk današnje konference.

Spomnil je, da ZDA v jugovzhodni Evropi zagotavljajo urjenje vsem, ki se bojujejo proti tihotapcem in proizvajalcem prepovedanih mamil, kar je pripeljalo do številnih aretacij in zasegov mamil. Pri tem je poudaril, da je hrvaška policija marca letos zasegla sto kilogramov kokaina.

ZDA podpirajo vstop Hrvaške v schengensko območje

Božinović je dejal, da sta se s Sessionsom pogovarjala tudi o poglobitvi strateškega partnerstva med Hrvaško in ZDA pa tudi o migracijah. Hkrati je izrazil zadovoljstvo ob ameriški podpori vstopu Hrvaške v območje schengna pa tudi zaradi pozitivnih premikov k ukinitvi vizumov za hrvaške državljane pri vstopu v ZDA.

Udeležba na današnji zagrebški konferenci je bila osrednji uradni dogodek tridnevnega obiska Sessionsa na Hrvaškem. Napovedana so bila tudi srečanja s predsednico države Kolindo Grabar-Kitarović in premierjem Andrejem Plenkovićem kot tudi z ministrom za pravosodje Draženom Bošnjakovićem in državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Andrejo Metelko-Zgombić.

Pogovori bodo tekli o dvostranskem in mednarodnem sodelovanju pravosodij in sodišč ter o načinih za krepitev izvajanja zakonov med ZDA in Hrvaško, so napovedali na ameriškem veleposlaništvu.