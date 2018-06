Na poti do Španije je ladja z več kot 600 migranti

"Naša obveza je, da pomagamo in preprečimo humanitarno katastrofo ter tem ljudem ponudimo varen pristan," je dejal premier Sanchez. Dodal je, da bo ladja Aquarius pristala v španskem pristaniškem mestu Valencia.

Na ladji so tudi otroci in nosečnice

Nova populistična italijanska vlada ni dovolila ladji z migranti, ki so jih člani francoske podružnice humanitarne organizacije SOS Mediterranee pred tem v več operacijah rešili v libijskih vodah, da bi pristala v Italiji. Zahtevala je, da jih sprejme Malta, ta pa zavrača odgovornost zanje.

Ladja Aquarius je tako obtičala v Sredozemskem morju med Italijo in Malto. Na ladji je po podatkih nevladnih organizacij tudi 123 mladoletnih oseb brez spremstva, 11 majhnih otrok in sedem nosečnic. Italijo in Malto so pred tem ZN in EU pozvali k takojšnji rešitvi spora in sprejemu ladje.

Med drugim je Italija zvezo Nato pozvala k večji pomoči v boju proti nezakonitim migracijam iz severne Afrike. Rim je Nato pozval tudi k večji osredotočenosti na območje Sredozemlja, na katero bi se v okviru zavezništva bolj osredotočila tudi Italija, je po srečanju z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom povedal italijanski premier Giuseppe Conte.