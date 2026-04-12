V prometni nesreči v Dolu pri Hrastniku umrl 72-letni voznik

V Dolu pri Hrastniku je danes okoli 19. ure zaradi posledic prometne nesreče umrl 72-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik pred križiščem z regionalno cesto zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, kjer se je prevrnil na streho, nato pa trčil v parkirano vozilo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.