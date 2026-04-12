Nedelja, 12. 4. 2026, 22.22
V prometni nesreči v Dolu pri Hrastniku umrl 72-letni voznik
V Dolu pri Hrastniku je danes okoli 19. ure zaradi posledic prometne nesreče umrl 72-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik pred križiščem z regionalno cesto zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, kjer se je prevrnil na streho, nato pa trčil v parkirano vozilo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Voznik osebnega vozila, ki je bil v vozilu sam, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah prometne nesreče, o katerih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali v sporočilu za javnost.