Zgodba polna naključij: Kaj pomeni ime Audi?

Ob združitvi štirih nemških proizvajalcev vozil Audi, DKW, Wanderer in Horch je leta 1932 nastala zveza štirih krogov Auto Union. Za nastankom imena Audi pa je zelo zanimiva zgodba, polna naključij in zanimivih dogodkov.

Hiter pregled zgodovine Audija Foto: Audi Ta kompleksna zgodba o nastanku podjetja se je začela pisati na začetku 20. stoletja, ko je 14. novembra 1899 August Horch ustanovil podjetje A. Horch & Cie v mestu Ehrenfeld blizu Kölna. Desetega maja je ustanovil delniško družbo Motorwagenwerke AG, ki je delovala v mestu Zwickau. Po težavah z glavnim finančnikom podjetja je zapustil Motorwagenwerke AG in leta 1909 ustanovil novo podjetje August Horch Automobilwerke GmbH. Nekdanji sodelavci so ga zaradi uporabe imena Horch tožili in sodišče v Leipzigu je blagovno znamko Horch dodelilo nekdanjim sodelavcem.

Imena se je domislil otrok, ki se je učil latinščine

Ker Horch ni smel več uporabljati imena Horch, je skupaj s prijateljema Paulom in Franzem Fikentscherjem začel iskati novo ime za podjetje. Sestankovali so pri Franzu doma, zato je v kotu sobe sedel njegov sin in se učil latinščino. Kot pravi zgodba, je med sestankom večkrat želel nekaj reči, a besede vsakič požrl in ostal tiho. Na koncu se je le opogumil in izrekel besede: "Audiatur et altera pars oz. ali ne bi bilo dobro slišati Audi namesto Horch?"

Horch v nemščini namreč pomeni poslušati, audi pa v ednini latinske besede audire pomeni enako. Ideja se je vsem zdela odlična, zato je 25. aprila 1910 nastal Audi Automobilwerke GmbH Zwickau oziroma od leta 1915 Audiwerke AG Zwickau. Leta 1920 je Horch podjetje zapustil za visok položaj na ministrstvu za promet, vendar ostal član odbora.

August Horch. Foto: Audi

Štirje krogi predstavljajo štiri povezane nemške proizvajalce vozil. Prvi krog predstavlja Audi, drugi DKW, tretji Horch in četrti Wanderer. Zaradi podobnosti z olimpijskimi krogi je Svetovni olimpijski komite tožil Audi zaradi uporabe zaščitene blagovne znamke na svetovnem sodišču za blagovne znamke in izgubil.

Prvi logotip novonastalega proizvajalca Auto Union. Vsak krog je pripadal določeni znamki vozil. Foto: Audi Prvotni Audijev logotip Foto: Audi

Avgusta 1928 je Jørgen Rasmussen, lastnik proizvajalca Dampf-Kraft-Wagen (DKW), kupil večino delnic podjetja Audiwerke AG. Še isto leto je kupil ostanke propadlega ameriškega proizvajalca vozil Rickenbacker in zraven dobil še proizvodne stroje za izdelavo osemvaljnih motorjev. Ravno te motorje so uporabili v modelih audi zwickau in audi dresden leta 1929. Že takrat so bili Audijevi modeli prestižni, z močnim motorjem in lepo karoserijo.

Združitev podjetij Audi, Horch, DKW in Wanderer se je zgodila leta 1932 – nastal je Auto Union AG. Rezultat združitve in križanja vseh znanj je bil model audi front. Postal je prvi evropski avtomobil s šestvaljnim agregatom in pogonom na sprednji kolesni par. Pogonski sklop je prispeval Wanderer, vendar so ga obrnili za 180 stopinj, zato je bila pogonska gred obrnjena naprej.

Pred drugo svetovno vojno je bilo mogoče Auto Union prepoznati po štirih povezanih krogih, ki še danes tvorijo logotip nemškega Audija. Toda v tistem času so logotip uporabljali le na dirkalnih avtomobilih Auto Uniona, vsako podjetje znotraj skupine pa je uporabljajo svoj logotip in ime. A z leti se je znanje vse bolj koncentriralo in nekatere audije je poganjal pogon Horcha ali Wandererja.

Zaradi ekonomskih pritiskov javnosti se je Auto Union v 30. letih osredotočal na izdelavo manjših avtomobilov. DKW je imel leta 1938 v Nemčiji kar 17,9-odstotni tržni delež, Audi pa le 0,1-odstotnega. Po letu 1939 se je ime Audi iz avtomobilskega sveta umaknilo za več kot dve desetletji.

Zadnja evolucija logotipa za Auto Union iz leta 1949 Foto: Audi