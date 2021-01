Zasloni na dotik: nova opozorila, kako nevarni so lahko

Nevarnost, da voznika v avtomobilu zmotijo vse večji zasloni na dotik, postaja glavna tema držav, kjer se število smrtnih žrtev kljub varnostnemu napredku avtomobilov ne zmanjšuje oziroma že več let stagnira. Strokovnjaki opozarjajo, da je nujno treba uvesti varnostne teste po vzoru Euro NCAP za zaslone na dotik in s tem pomagati izločiti njihove največje pomanjkljivosti.

Trenutno ni nobenih omejitev glede dizajna večopravilnih enot, zato proizvajalci to izkoriščajo sebi v prid, pozabljajo na dejavnik odvračanja pozornosti in na svoje zaslone tlačijo vse več stvari. Obenem se prek zaslona na dotik upravlja večino pomembnih funkcij avtomobila.

Čas spreminjanja radijske postaje se podaljša za osemkrat

Študija britanskega laboratorija za raziskave mobilnosti oziroma krajše TRL iz lanskega leta je pokazala, da večopravilne enote Raziskovalcem moramo prikimati, BMW-jev hibrid med zaslonom na dotik, vrtljivim stikalom in pomembnimi fizičnimi stikali je najboljši v svetu večopravilnih enot. Preprosto, učinkovito in varno. Foto: Gašper Pirman skupaj s sistemom Apple CarPlay ali Android Auto znatno podaljšajo reakcijski čas v nesreči. Reakcijski čas je v tem primeru celo daljši kot pri vozniku, ki med vožnjo piše sporočila ali je pod vplivom alkohola oziroma marihuane.

Noben zaslon na dotik, vključno z najboljšimi, varnostno ni na ravni fizičnih stikal. Tudi sistema Apple CarPlay in Android Auto, kjer se znan vmesnik preslika na avtomobilski zaslon, prevzemata voznikovo pozornost. Če govorimo o specifičnih zaslonih na dotik, pri katerih ima vsak proizvajalec svoj vmesnik in svojo strukturo, je seveda jasno, da je zmeda še večja. Pri WhatCar? so lani preizkusili dvajset različnih zaslonov. Najslabše se je odrezal zaslon na dotik iz električnega MG ZS (test spodaj), najbolje pa zaslon v BMW seriji 3, kjer se še vedno večino stvari upravlja prek vrtljivega stikala in nekaterih fizičnih stikal.

Sprememba temperature prek zaslona na dotik traja dvakrat dlje kot pri fizičnem stikalu, približevanje zemljevida na navigacijski napravi ali iskanje radijske postaje pa kar osemkrat dlje kot pri fizičnem stikalu. Pri TRL se bojijo, da bo epidemija covid-19 upočasnila razvoj na tem področju in da bodo zaradi manjše prodaje avtov prodajalci še več stvari selili na zaslone na dotik, kar bo prineslo še več nevarnosti na ceste.

Ko rezultati šokirajo raziskovalce

Rezultati so šokirali celo Neale Kinnear, vodjo vedenjske znanosti pri TRL in glavno raziskovalko v omenjeni raziskavi. Pričakovala je daljše reakcijske čase, toda podatek, koliko časa vozniki pri upravljanju večopravilne enote niso gledali na cesto, je bil naravnost šokanten. Čas tapkanja po večopravilni enoti je presegel vsa pričakovanja. "Izbira skladbe prek omrežja Spotify je trajala tudi do dvajset sekund. Težko je razumeti vpliv tega početja na varnost v resničnem svetu," je povedala Kinnearova.

Kdaj bodo zaslone na dotik regulirali?

Med prvimi so se zganili v Veliki Britaniji, kjer je ministrstvo za promet prosilo strokovnjake, naj se posvetujejo in pregledajo vsakoletno poročilo o stanju na cestah ter posledično ugotovijo, zakaj se število smrti in poškodb na cestah ne zmanjšuje. Na ministrstvu so takoj posumili na večopravilne enote, saj novodobni avtomobili postajajo vse bolj varni. Pri TRL bi radi vzpostavili testni način, ki bi bil podoben tistemu pri Euro NCAP, vendar bi v njem preverjali odvračanje pozornosti s ceste. Skupaj z inštitutom za tehnologijo iz Massachusettsa in s podporo ministrstva za promet že iščejo primerne rešitve za uveljavitev testnega protokola.

Proizvajalci, tudi zaradi varčevanja, vse manj uporabljajo fizična stikala in stikala bližje vozniku ter jih zamenjujejo z zasloni na dotik. Razvija se tudi glasovno upravljanje, a tudi to ni popolno in je na voljo v le nekaterih jezikih. Hkrati je mogoče prek sistema Apple CarPlay z govorom "pisati" sporočila, takrat pa je glede na raziskavo TRL voznik prav tako povsem v svojem svetu.

CES v znamenju ogromnih zaslonov

Zasloni na dotik postajajo norma v svetu avtomobilov, hkrati pa so vse večji. Vse se je začelo s Teslinim modelom S, ki je imel vgrajen 17-palčni zaslon na dotik. Danes sledijo vsi proizvajalci, zasloni postajajo vse večji in magnet za nabiranje kupcev. Lani je imelo kar 82 odstotkov vseh avtomobilov, prodanih v ZDA, vgrajen zaslon na dotik. Še pred petimi leti je bil ta delež 53-odstoten.

Sejem potrošniške elektronike je letos v znamenju ogromnih zaslonov na dotik. Svojega bosta tam predstavila tako Mercedes-Benz kot BMW, z večanjem zaslonov in še več dodatnimi funkcijami pa bodo sledili tudi drugi proizvajalci.