1,4 metra zaslona: to je Mercedesova nova notranjost

Mercedes-Benz je razvil nov "hiperdigitalni" zaslon, ki je širok kar 141 centimetrov in potnikom zagotavlja 2.432 kvadratnih centimetrov površine. To ukrivljeno enoto sestavljajo trije posamezni sestavni deli. Ti so namenjeni voznikovim merilnikom, osrednji del infozabavnim vsebinam in navigaciji, skrajno desni pa prilagajanju različne vsebine za sopotnika.

Sistem se ponaša z osemjedrnim procesorjem s 24 gigabajti notranjega pomnilnika RAM.

Nemci ga bodo še letos uporabili v novem električnem modelu EQ S, ki predstavlja povsem električno različico razreda S. Prednost nadgradnje sicer že znanega vmesnika MBUX bo sposobnost učenja in pomnjenja voznikovih navad. Pri Mercedesu so poskušali tudi čim bolj odpraviti različne podmenije in tako še poenostaviti upravljanje avtomobila.

Foto: Mercedes-Benz

