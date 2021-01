Po Mercedesu še BMW: prihajajo veliki zasloni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvajset let po prvi uporabi infozabavnega vmesnika iDrive pri BMW napovedujejo novo generacijo sistema. Tudi pri tem se vse vrti okrog velikih zaslonov in uporabe umetne inteligence.

Mercedes-Benz je pred kratkim velike zaslone napovedal za električni model EQ S, BMW pa bo na virtualni izvedbi sejma elektronike CES v Las Vegasu razkril novo generacijo svojega infozabavnega vmesnika. Ta se osredotoča na še bolj inteligentno interakcijo z voznikom, saj se sistem uči voznikovih navad, osebnih nastavitev in kretenj z rokami. Nemci ta novi vmesnik predstavljajo v električnem športnem terencu iX, za katerega serijske proizvodnje sicer še niso začeli.

Prav pred 20 leti je BMW v takratni seriji 7 prvič uporabil sistem iDrive. Ta je namesto vse večjega števila gumbov v notranjost prinesel zaslon na vrhu sredinske konzole in majhen vrtilni gumb ob voznikovem sedežu. S tem se je voznik lahko "sprehajal" med vsemi podmeniji vmesnika in nastavljal vse stvari v avtomobilu. Ta avtomobil je kot prvi prepoznal tudi glasovne ukaze voznika.

Leta 2004 so v avtomobile vgradili prikazovalnik "head-up display", ki je pomembne parametre avtomobila in vožnje projiciral na vetrobransko steklo. Geste z rokami so po zaslugi BMW v avtomobilih sledile pred šestimi leti.

