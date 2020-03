Veliki šef Mercedesa, ki odlično pozna ceste v Sloveniji

Toto Wolff je 48-letni Avstrijec, ki vodi že šest let nepremagljivo Mercedes-Benzovo moštvo formule ena in eden tistih, ki je v devetdesetih letih izkoristil razcvet mladih internetnih podjetij. Wolff, danes nepogrešljivi šef zvezdnika Lewisa Hamiltona, je leta 2006 kot dirkač vozil tudi po slovenskih cestah.

Ta konec tedna bi morala Toto Wolff in njegov prvi varovanec Lewis Hamilton začeti kampanjo branjenja dvojnega naslova svetovnih prvakov v formuli ena. Nevarnost širitve koronavirusa je odnesla uvodno dirko v Avstraliji in bržkone prestavila začetek dirk formule ena vsaj do meseca maja. Wolff, od leta 2013 predsednik Mercedes-Benzove ekipe v formuli ena in 30-odstotni lastnik podjetja Mercedes-Benz Grand Prix, pa je pred 13 leti zaradi svoje izrazite želje po prvoosebnem dirkanju dobro spoznal tudi zavite ceste v Sloveniji.

Pred 14 leti je dirkal po cestah okrog Maribora

Wolff je bil leta 2006 namreč aktiven dirkač, vozil pa je v avstrijskem državnem prvenstvu v reliju. Najemal je mitsubishi lancer EVO8 ekipe BRR iz Avstrije in se takrat udeležil relija v Mariboru, ki je štel za avstrijsko državno prvenstvo.

Medtem ko je v skupni razvrstitvi zmagal Andrej Jereb (subaru impreza N12), je bil Wolff z zaostankom minute in 46 sekund četrti. Istega leta je bil Wolff tudi del zmagovalne ekipe na vztrajnostni 24-urni dirki v Dubaju.

Sanjska naveza Tota Wolffa in Lewisa Hamiltona obvladuje svetovno prvenstvo formule ena. Foto: Mercedes-Benz

Wolff je v devetdesetih izkoristil porast mladih internetnih podjetij in vlagal vanje. Foto: Mercedes-Benz Rojen podjetnik s strastjo do bencinskih športov

Wolff je prav v letih 2005 in 2006 vozil dva svoja najresnejša programa v avstrijskem državnem prvenstvu, po letu 2009 pa na relijih ni več nastopal. To je bila logična pot visokoraslega Avstrijca, ki se je leta 1972 na Dunaju rodil poljski materi in očetu Avstrijcu, ki je imel romunske korenine.

Obiskoval je francosko šolo na Dunaju in se v najstniških letih navdušil nad avtomobilskim dirkanjem. Kariero je začel v avstrijskem in nemškem prvenstvu formule Ford, po umiku glavnih pokroviteljev pa se je njegova kariera znašla v brezizhodnem položaju.

Internetni poslovni "bum" in podjetje Marchfifteen

Takrat se je začel njegov študij na dunajski ekonomski fakulteti, a je fakulteto kmalu zapustil in se raje podal neposredno v podjetniške vode. Bil je vodja prodaje pri avstrijskem jeklarskem podjetju Kolman Handler, pozneje pa ga je pot pripeljala v San Francisco v ZDA.

Bil je ravno čas rasti internetnih podjetij in Wolff je to odlično izkoristil. Skupaj s prijateljem Renejem Bergerjem sta ustanovila svetovalno podjetje Marchfifteen, ki se je ukvarjalo z naložbami v mlada internetna podjetja s področja tehnologij, programskih rešitev in internetnih priložnostih. Leta 1998 sta ujela pravi "bum" internetnega mehurčka in imela eno prvih podjetij s tega področja.

Leta 2004 sta ustanovila še podjetje Marchsixteen. Eno izmed naložb sta namenila tudi podjetju HWA, ki je razvijalo Mercedesove dirkalnike za serijo DTM in uspešen program za izdelavo motorjev formule 3.

Mercedes-Benz je pretvoril v šampionsko moštvo F1

Sam je bil bržkone previsok, da bi lahko kadarkoli resneje vozil enosedežne dirkalnike, kljub uspehom v serijah GT na dirkališčih pa je ves svoj potencial lahko pokazal prek vodstvenih sposobnosti. Leta 2009 je tako postal delni lastnik britanske ekipe Williams, leta 2013 pa prek nakupa 30-odstotnega deleža v podjetju Mercedes-Benz Grand Prix postal vodja programa formule ena pri Mercedes-Benzu.

Ekipo je prevzel v času, ko še ni kazala svojega šampionskega potenciala. Toda Wolff je znal povezati niti moštva z velikim zaledjem. Kot svetovalec je v ekipo prispel legendarni Niki Lauda, skupaj sta v moštvo zvabila še Lewisa Hamiltona in tako postavila temelje zdaj že šestletni nepremagljivosti v kraljevski avtomobilski disciplini.