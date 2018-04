Mercedes nekoč Slovencem, danes Hrvatom #video

Mercedes-Benz v okolici Splita predstavlja novi razred A

Mercedes-Benz je za svetovno predstavitev novega razreda A izbral Hrvaško. V Dalmacijo bodo pripeljali več kot 500 gostov, za katere bo skrbelo okrog 150 sodelavcev Daimlerja. Tak tritedenski dogodek je istočasno tudi odličen izkoristek turistične ponudbe in promocija Hrvaške. Predstavitev prejšnje generacije istega vozila so leta 2012 izpeljali v Sloveniji.

Video – Zakulisje svetovne predstavitve Mercedesa v Dalmaciji

Zetsche leta 2012 v Slovenijo, letos na Hrvaško

Bilo je leto 2012, ko je v Slovenijo z letalom priletel predsednik Daimlerja Dieter Zetsche in se osebno udeležil takratne svetovne predstavitve novega mercedes-benza razreda A. Slovenija je prvič gostila tak dogodek, ki je k nam pripeljal okrog 1.200 gostov in jim razkazal kraje med Brnikom in Portorožem. Šest let pozneje je Mercedes-Benz izdelal novo generacijo istega vozila. Tokrat so enake vrste svetovno predstavitev dodelili Hrvatom. Novi avtomobil že dober teden predstavljajo v okolici Splita in Trogirja, kamor smo se včeraj odpeljali tudi sami.

Mercedesov novi razred A je odličen avtomobil, ki prinaša marsikatero novost. V Sloveniji bo stal od slabih 30 tisoč evrov naprej. Več vtisov o avtomobilu objavimo v prihodnjih dneh. Foto: Mercedes-Benz

V Dalmacijo 500 novinarskih gostov iz več kot 40 držav

"Ta dogodek je namenjen predstavnikom medijev s celega sveta. Skupno jih bomo tu v približno treh tednih gostili več kot 500. Na Hrvaško bodo prišli iz več kot 40 različnih držav. Zanje bo poskrbelo okrog 150 neposrednih ali posrednih sodelavcev Daimlerja. Na predstavitvah se bo zvrstilo 40 strokovnjakov z različnih področij, ki se v teh treh tednih menjajo,"nam je povedala Sarah Widmann iz Daimlerja.

Hrvaška je gostila eno svojih prvih, če ne že čisto prvo svetovno avtomobilsko predstavitev na najvišji ravni. Widmannova je dodala, da lokacije v Dalmaciji niso izbrali naključno. Pritegnila jih je tako zaradi svoje drugačnosti kot tudi vse potrebne infrastrukture.

Novinarsko delo na takih avtomobilskih predstavitvah je najpogosteje precej manj bleščeče kot bi sklepali po fotografijah njenega zakulisja. Slovenci navadno vstanemo zelo zgodaj, da z Brnika ujamemo enega prvih jutranjih poletov (najpogosteje v Munchen ali Frankfurt). Sredi dneva pridemo do končne lokacije, sledi krajše kosilo in nato večurna vožnja avtomobila, spoznavanje, fotografiranje, nabiranje vtisov in podobno. Pozno popoldan ali zvečer se dan zaključi v tiskovno konferenco, pogovori s strokovnjaki in večerjo. V nočnih urah sledi pogosto delo, da je zjutraj naslednji dan sveža vsebina že na voljo bralcem. Sredi dneva na letališču avtomobile vrnemo, se usedemo na letalo in smo pozno zvečer spet doma na Brniku. V primeru Mercedesove predstavitve v Dalmaciji smo se tja izjemoma odpeljali z avtomobili.

Prevoz s taksi čolnom z letalšča v Splitu proti Trogirju. Foto: Gregor Pavšič

Na Hrvaškem sredi aprila še ni turistov, ob tem pa nudi veliko privlačnih lokacij za fotografiranje in snemanje avtomobilov. Foto: Mercedes-Benz

Posebno mesto za novega mercedesa, ki ga je oziroma bo videlo okrog 500 novinarskih gostov s celega sveta. Foto: Gregor Pavšič

Ima Slovenija preslabo turistično infrastrukturo?

Prav pomanjkanje hotelov na dovolj visoki ravni in z dovolj kapacitetami so proizvajalci v preteklosti najpogosteje omenjali, ko smo jih pobarali z vprašanjem, zakaj Slovenija večkrat ne gosti takih avtomobilskih predstavitev. Po omenjenem Mercedesovem dogodku smo v Sloveniji gostili le nekaj regionalnih predstavitev in pa lansko mednarodno predstavitev renault alaskana, ki pa ga v naših avtomobilskih salonih sploh ne ponujajo.

"Najprej si zamislimo, kakšen dogodek si želimo organizirati. Nato gremo v lov za ustrezno lokacijo. Vsekakor se delo začne že mnogo pred dejanskim dogodkom, sodelujemo pa tudi z lokalnimi predstavniki naše znamke. Lani smo v Dubrovniku organizirali naše interno izobraževanje, sicer pa je to naš prvi tako velik dogodek na Hrvaškem," nam je v Trogirju še povedala Nemka, ki o finančnih okvirjih dogodka na Hrvaškem pričakovano ni hotela govoriti.

Tako Slovenija kot Hrvaška v avtomobilski industriji slovita kot magneta za produkcijo promocijskih vsebin. Pri nas pogosto snemajo uradne televizijske spote, na Hrvaškem pa uradne fotografije.

Čeprav se zaključni račun tako obsežnega dogodka zagotovo meri v več sto tisoč evrih, je obsežen marketinški pogon v zaostreni konkurenci avtomobilske industrije postal nepogrešljiv. Daimlerjev koncern je lani dosegel svoje najboljše poslovne rezultate do zdaj. Prodali so 3,3 milijona vozil (od tega Mercedes-Benz 2,3 milijona) in zaslužili 14,7 milijarde evrov, 130 tisoč zaposlenim pa bodo aprila izplačali do 5.700 evrov dodatka k plači. Daimler skupno sicer zaposluje skoraj 290 tisoč ljudi.

Odlično izkoriščena domača turistična ponudba

Takšne avtomobilske predstavitve so odlične za promocijo držav in izkoriščanje turistične ponudbe. Na svoj račun najprej pridejo letalski prevozniki in lokalna letališča. Z izjemo Slovencev in Hrvatov so v Dalmacijo vsi pripotovali z letali. Z letališča nas je vodni taksi odpeljal do priveza pred hotelom Brown Beach House v Trogirju, ki je središče dogodka in nudi gostom tudi prenočišča. Na trasi okrog Splita, Trogirja in Primošćena smo obiskali še več lokalnih turističnih točk, na primer trdnjave Barone nad Šibenikom, za hrano so poskrbeli lokalni dobavitelji in podobno.

Eden izmed krajših postankov na trasi vožnje v širši okolici Splita in Trogirja. Foto: Gregor Pavšič

Pogled na Šibenik s trdnjave Barone. Foto: Gregor Pavšič

Hrvaška je gostila eno svojih prvih svetovnih avtomobilskih predstavitev. Foto: Mercedes-Benz

Sobe v hotelu Beach Brown Hotel v Trogirju. Foto: Gregor Pavšič