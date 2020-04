Staro ime, nov avto: to so zanimivi povratniki

Med najbolj poznanimi povratniki v letošnjem letu je nedvomno ford puma. Ford je v svoji modelni paleti že imel pumo, vendar so med leti 1997 in 2002 tako poimenovali manjši športni trivratni kupe. Devetnajst let kasneje je na ceste zapeljal manjši križanec z enakim imenom. Gre za praktičen in uporaben družinski SUV, ki bo bolj kot športne navdušence navduševal manjše družine.

Lancia delta

Druga generacija lancia delte še danes visi na plakatih avtomobilskih navdušencev, sinonim za športne užitke in oblikovna poezija z ravnimi linijami. Tretja generacija je vrsto let kasneje preverjen recept zavrgla in nastal je eden najmanj zaželenih Lancijinih avtov.

Delta HF je na ceste zapeljala leta 1983 in si hitro pridobila vrsto zvestih kupcev, delta HF evoluzione pa si je kasneje pridobila status enega najboljših dirkalnikov na svetu. Italijani so leta 2006 poskušali oživiti znamko z novo delto, ki bi morala znamko predstaviti kot prestižno, zanesljivo in vizualno privlačno. Nova delta je slonela na arhitekturi C1, ki si jo je delila s fiat tipom, multiplo in bravom. Avto je bil neuspešen, proizvodnjo pa je Lancia končala leta 2014.

Foto: Wikimedia Commons

Dacia duster

Romunski proizvajalec Dacia je sinonim za uspeh v avtomobilski industriji. Povsem neznani proizvajalec se je pod vodstvom Renaulta dokazal kot uspešen in volumsko izredno močan proizvajalec. A novodobni duster ni znamkin prvi SUV. Leta 1984 so namreč začeli izdelovati izredno kockast, a terensko zmogljiv štirikolesni gnani SUV z imenom duster. Vanj so vgradili bencinske in dizelske motorje proizvajalcev VW, Peugeot, Renault in Daewoo.

Foto: Dacia

Mitsubishi eclipse

Eclipse je eden najbolj znanih športnih kupejev na svetu, saj ga je vozil sedaj že pokojni Paul Walker v prvem delu franšize Hitri in drzni. Ljubili so ga številni predelovalci, s svojo drzno obliko in linijami pa je prepričal marsikaterega ljubitelja športnih avtov. Pred tremi leti so pri Mitsubishiju obudili njegovo ime, vendar svojemu križancu dodali še oznako cross. Eclipse cross je tako postal družinski križanec nenavadne oblike.

Foto: Mitsubishi

Ford galaxy

Ford je eden tistih proizvajalcev, ki zelo radi pogledajo v preteklost in si od uspešnega modela izposodijo ime. Ford galaxie je bil razkošna velika limuzina, v nosu je imel vrsto močnih in prostorninsko velikih osemvaljnih in šestvaljnih motorjev ter je bil eden najbolj prodajanih avtov v šestdesetih letih. Američani so si ime izposodili (z malenkostnim popravkom) za nov družinski enoprostorec.

Foto: Ford

Toyota corolla

Corolla je že kar nekaj časa najbolje prodajani avto na svetu, toda ji nikoli ni uspelo dobiti takšnega uspeha pri zbirateljih, kot ga imajo VW hrošč, ford model T ali celo golf. Prodajni fenomen se na različnih globalnih trgih prodaja pod različnimi imeni, a povsod stavi na praktičnost, učinkovitost, zanesljivost in cenovno dostopnost. Zaradi tega je bila corolla bolj delovni stroj kot redek avtomobil. Corolla se je lani vrnila tudi v Evropo kot izključno hibridni model, ki še vedno stavi na enake stvari kot prva generacija avta.

Foto: Toyota