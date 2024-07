V Ferrarijevi garaži na Hungaroringu smo sredi vrveža mehanikov, razgrete tehnike in vonja po visokooktanskem gorivu doživeli del spektakla še nikoli bolj priljubljene formule ena, obenem pa dobili dostop tudi do preizkusnega laboratorija za gorivo in maziva dirkalnikov F1.

Zadene te kot val najrazličnejših občutkov. Ozek koridor je prepleten s kabli, orodjem, velikimi pnevmatikami in le tanka pregradna stena ga loči od dirkalnika formule ena, kjer ravno v tem hipu zaganjajo motor na visoke vrtljaje. Vsi naokrog hitijo. Vsak zbrano gleda predse in sledi svoji nalogi. Skozi zrak nas, ki smo sem na hitro vstopili iz zunanjega sveta, zadeneta z adrenalinom prepojena vročina in vonj po gorivu, ki se širi po garažah. Sredi koridorja, ravno ko se umikam enemu izmed mehanikov med premikanjem kompleta pnevmatik, mi pokažejo drsna vrata levo. Skrita so in le redki lahko vstopijo tja. Znotraj roka pokaže, naj počakam še trenutek …

Spektakel na razprodanem Hungaroringu

Hungaroring pri Budimpešti se bliža 40-letnici svoje gradnje in prve dirke formule ena za nekdanjo železno zaveso. Lani je bilo na tribunah več kot tristo tisoč ljudi, tudi letos je prizorišče pokalo po šivih. Vse vstopnice so razprodali. Zanje je bilo treba odšteti med 100 in 200 evrov, za dostop do pokrite tribune ob startno-ciljni ravnini pa od 200 do 500 evrov.

Pokukali smo lahko v neposredno zakulisje tega športno-poslovno-dirkaškega "cirkusa", ki zadnja leta navdušuje z rekordno priljubljenostjo, razprodanimi tribunami in v drugi četrtini letošnje sezone tudi z izjemno majhnimi razlikami.

Vsak, ki je del karavane formule ena, in to ne glede na njegovo vlogo, želi in mora dati vse od sebe ter na lastnem področju poskušati poiskati delček prednosti pred tekmecem. Na koncu, ko v soboto zarohnijo motorji na kvalifikacijah in nato sledi še nedeljska dirka, odločajo najmanjše podrobnosti. Formula ena od sodelujočih zahteva polno predanost in iz njih izvleče njihov najboljši potencial.

Zato je to mamljiv svet, kjer ni pravega delovnega urnika in kjer je ves delovni zagon usmerjen proti končni zmagi, vznesenemu teku mehanikov proti zidu na "pitwallu" in uživanju v trenutkih, ki sledijo velikim uspehom.

Ko je gorivo v dirkalniku, o njem govorimo v kilogramih in ne litrih …

Gorivo na dirko pripeljejo v dvestolitrskih sodih. Dirkaški bencin za F1 ima danes od 95 do 102 oktana, primešajo pa mu deset odstotkov druge generacije bioetanola. Med prevozom o gorivu še govorimo v litrih, ko pa ga enkrat natočijo v dirkalnik, postanejo enota zanj kilogrami. S temperaturo ozračja in delovnega prostora se namreč volumen spreminja, masa pa ne.

Z gorivom ni šale …

Zato je rezervoar izdelan iz kevlarja, FIA predpisuje hitrost pretoka pri dolivanju med dirko, prav tako tudi, kdaj in za koliko stopinj ga je pred uporabo še dovoljeno shladiti. Gostota goriva je odvisna od temperature in pri nižji temperaturi je mogoče v rezervoar vstaviti več energije.

Dobaviteljev goriva je več, kemijsko sestavo pa FIA natanko določa in tudi močno nadzoruje. Gorivo je danes po svoji sestavi mnogo bližje gorivu z vsakdanjih bencinskih črpalk kot v preteklosti, ko so morali zanj odgovorni mehaniki nositi tudi zaščitno opremo, tako agresivna je bila njegova sestava. Danes je gorivo podobno, a seveda to še ne pomeni, da bi lahko mehaniki ponj odšli kar do najbližje bencinske črpalke.

Marketinški in razvojni potencial za proizvajalce goriv

Mercedes-Benz ima pri gorivu partnerja pri Petronasu, Red Bull sodeluje z Exxonom, Alpine s Castrolom, Scuderia Ferrari HP že desetletja s Shellom. Tudi nedavna objava, da bo glavni pokrovitelj nove Audijeve ekipe (zamenjali bodo današnji Sauber) podjetje BP, kaže na potencial razvojno-marketinškega odra za velike proizvajalce goriv.

Čez dve leti se obetajo velike tehnične spremembe z uvedbo trajnostnih goriv (osnova je izkoristek CO2 iz zraka) in pri razvoju teh mnogi največji ne želijo manjkati. F1 je odličen razvojni laboratorij in obenem športni oder, ki uživa izjemno in do zdaj še nikoli videno svetovno priljubljenost. Prav ko se v F1 izraziteje spremenijo tehnična pravila, in leto 2026 bo prav gotovo tako, pa ima lahko gorivo za moštva še toliko izrazitejši pomen.

Laboratorij znotraj koridorja med garažo in "paddockom"

Nazaj za Ferrarijeve garaže. Zdaj se vrata Shellovega laboratorija izza dobro skritega koridorja vendarle odprejo. Sobica je majhna in dejansko je pravo nasprotje tistega zunaj. Zunaj mehaniki na kup še zlagajo komplete pnevmatik, hitijo sem ter tja, za pregradno steno se še vedno oglaša glasen motor Leclercovega bolida. Že sprehod skozi ozek koridor med garažo in "paddockom", kjer si prostor delimo z mehaniki in drugim tehničnim osebjem, naježi kožo.

Za vrati je utrip drugačen. Vse je tišje, bolj sterilno in umirjeno. Ta mala sobica, navadno eden hladnejših prostorov v boksih – tokrat je tudi v njej pošteno vroče in zatohlo – je kot laboratorij za testiranje vzorcev tako goriva kot tudi maziv, ki so del dirkalnika formule ena.

Zakaj je potrebna interna analiza goriva?

Shell z določenimi inovacijami kar na prizorišču pomaga pri dekarbonizaciji formule ena. Na dirko pripotujeta dva Shellova strokovnjaka, ki imata ločene naloge. Na desnem pultu so v epruvetah vzorci goriva iz dirkalnikov. S testi preverijo, ali je kakovost vsakega sodčka enaka določeni specifikaciji goriva, ali je gorivo v skladu z natančnimi predpisi FIA, in kar tudi ni povsem izključeno, da ni nekdo sabotiral goriva ter tako poskrbel za diskvalifikacijo z dirke. Po vsakem delu programa na dirkališču (treningi, kvalifikacije …) sem pripotujejo vzorci goriva za analizo.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Analiza olja lahko predčasno napove mehansko okvaro in prepreči odstop

Enako zanimiv, morda pa za uspeh na dirkališču še pomembnejši, je levi pult. Tam drugi tehnik analizira maziva. V dveh lončkih je olje iz motorja. V enem novo, v drugem staro sto kilometrov. Razlika v odtenku je izrazita. Rabljeno olje je že veliko temnejše.

Z analizo v olju iščejo mikroskopske delce, ki bi nakazovali na morebitne okvare vitalnih delov pogona. S tako analizo lahko vidijo, da se življenjska doba določene komponente dirkalnika bliža koncu in tako jo lahko zamenjajo še pred odstopom zaradi tehnične okvare. Tudi ta maziva preverijo po vsakem odpeljanem delu dirkaškega konca tedna. Ker je Ferrari dobavitelj motorjev tudi za moštvi Haas in Sauber, sem romajo vzorci tudi iz njihovih dirkalnikov.

V garažah že dinamično in napeto, v klimatiziranem bivalniku še mirno

Medtem ko je vzdušje v garaži že en dan pred prvim uradnim treningom delovno in napeto, je v zgornjem nadstropju velikih moštvenih bivalnikov vse še bolj umirjeno. Ura neusmiljeno tiktaka, program je odmerjen natančno do zadnje minute, a dirkači so tokrat še sproščeni v svojih nedirkaških oblačilih. Dirkaški kombinezon prvič oblečejo šele v petek.

"Vsi dobro vemo, da danes za uspeh v F1 odločajo podrobnosti. Vsako področje prinese majhen delček sekunde, te podrobnosti pa se naposled sestavijo v celoten paket konkurenčnosti na stezi," nam je povedal Charles Leclerc, letos do madžarske dirke tretji najuspešnejši voznik v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

"Tudi gorivo pomembno vpliva na našo konkurenčnost. Kot dirkač nisem strokovnjak za sestavo goriva, zato moj vpliv ne more biti povsem neposreden. Lahko pa povem svoje občutke in opažanja, nato pa upam, da bodo moje besede znali inženirji pravilno interpretirati in jih prenesti v razvojni laboratorij," je dodal Monačan. Ker tudi v svojem prostem času seveda vozi hitre ferrarije, je tudi poudaril pomen tehnične sorodnosti med gorivi za njegov dirkalnik v F1 in cestno legalni ferrari.

Koliko goriva potrebuje dirkalnik F1?

Na startu dirke je lahko v dirkalniku do 110 kilogramov goriva. Na vprašanje, koliko goriva porabi dirkalnik F1 v celem koncu tedna, dirkača nista znala natančno odgovoriti. Na količino goriva vpliva veliko dejavnikov, a po določenih grobih in neuradnih ocenah lahko dirkalnik za en konec tedna porabi okrog 250 litrov goriva.

"Na porabo vpliva tako način vožnje dirkača kot tudi mnogi drugi dejavniki. Kadar vozimo v zavetrju za drugim avtomobilom, je poraba seveda nižja. Vse to vpliva in vse to moramo upoštevati pri odločitvi, koliko litrov bomo med dirko imeli v avtomobilu. Količina goriva vpliva tudi na maso," je na temo porabe dodal še preostali Ferrarijev voznik Carlos Sainz.

Poraba goriva je v obdobju hibridnih pogonov nekajkrat manjša kot nekoč, ko so v formuli ena kraljevali še motorji V8, V10 in V12. Količina goriva bo z letom 2026 še bolj omejena.

Kaj pa "gorivo" za dirkača?

Španec, sicer sin dvakratnega svetovnega prvaka v reliju, je izpostavil še eno zanimivo temo. Goriva ne potrebujejo le dirkalniki, temveč tudi dirkači. Še posebej ob vremensko obremenjujočih koncih tedna, kakršen bo tudi madžarski, je skrb za hidracijo in pravilno prehrano zelo pomembna. Sile v ovinkih so velike, enako napori za telo. Hrana mora biti lahka in hitro prebavljiva.

"Zato osebno v zadnjem času uporabljam tudi gele, ki jih morda bolj poznamo iz športov, kot so tek ali kolesarstvo. Vsi ciljamo na hitro prebavo zaužite hrane," je še povedal Sainz.