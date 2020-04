Sovjetski tank: tako napreden, da ga niso upali uporabiti #video

Kratek, skoraj minuten posnetek, prikazuje tri različne tanke na katerih so očitno preizkušali raketni pogon iz letal. V prvem delu se pojavi tank T-55, eden izmed osrednjih in najpomembnejših tankov v petdesetih letih Sovjetske zveze. Hipen in močan potisk dodatnih raketnih motorjev poskrbi za silovit pospešek tega 40-tonskega tanka.V posnetku se pojavita še dva tanka, BMP-1 in amfibijski lahki tank PT-76 - pri obeh so preizkušali nov turbinsko gnani motor.

Globoko blato je znalo onesposobiti tank

Čeprav se zdi ideja o uporabi letalskega raketnega pogona na tanku popolnoma nora in predvsem nevarna so Sovjeti očitno iskali načine, kako še dodatno izboljšati svoje tanke. Čeprav so te jekleni orjaki namenjeni vožnji po praktično vseh podlagah, so velikokrat zašli v težave po močnem deževju. Takrat so se lahko travniki spremenili v blatne pasti. Kljub uporabi gosenic so takšne blatne kopeli povzročale številne težave pri prevozu in predvsem pri učinkovitosti tanka. To so spoznali tudi nemški tanki, ko v drugi svetovni vojni napadli Sovjetsko zvezo.

S pomočjo raketnega pogona bi se lahko sovjetski tanki brez težav zapeljali tudi skozi najbolj močvirnate dele pokrajine. Močan nekaj sekunden potisk bi bil enostavno dovolj močan, da bi tank brez težav zapeljal v zelo strm klanec ali čez blaten predel.

Tank T-55 z aktiviranim raketnim pogonom.

Raketni pogon na tanku polnem izstrelkov? Ideja se ne sliši preveč dobro.

Morda se prednosti raketnega pogona v določenih pogojih resnično primerna rešitev oziroma rečeno bolje ustrezna rešitev, se zdi norost vgrajevati takšen pogon v bojni tank. Možnost nesreče ali težav se znatno poveča, že en sam izstrelek, ki drugače niti ne bi bil nevaren za posadko, pa lahko povzroči bistveno več škode.

Voznik v testnem T-55 med aktiviranim raketnim pogonom ni zmogel upravljati smeri ali kontrolirati moč potiska. Preden je vklopil raketni pogon je lahko nastavil smer in potem upal na najboljše. Zaradi silovitosti potiska se je takšen način pospeška izkazal za prenevarnega v večini situacij, koristen pa je bil le pri prečkanju razmočenega terena.

Poleg raketnega pogona so preizkušali še turbinsko gnane motorje. Foto: Wikimedia Commons

Namesto raketnega pogona so uporabili turbino

Med drugim je bil velik problem raketnega pogona cena vgradnje. Sovjetska vojska je imela več deset tisoč tankov, ki jih je bilo potrebno vzdrževati. Že samo to je prineslo velik strošek, če bi v vse vgradili še raketni pogon pa bi bilo stroškovno to prevelik zalogaj.

Drugi in tretji tank iz posnetka pa prikazujeta uporabo turbinskega motorja. Takšen motor ima večji pospešek in višjo hitrost v primerjavi z dizelsko gnanimi tanki. Prvi tank s takšnim motorjem je postal ameriški M1 Abrams, Sovjetska zveza pa je kasneje izdelala tank T-80. Njegov motor s turbino so pestile številne težave in ruska vojska ima še danes težave z vzdrževanjem teh tankov.