Skrivnosti nastajanja avtomobila, ki jih še ne poznate #video

Ko oblikovalska ekipa nariše več skic novega avtomobila in eno med njimi potrdijo nadrejeni v upravi, rokave zaviha prav posebna skupina kreativcev in avtomobilskih vizionarjev. To so modelarji, ki iz gline v postopnih korakih izdelajo primerek novega avtomobila.

Andreas Faussner in Johannes Collopy sama sebe opisujeta kot povsem običajna avtomobilska navdušenca, ki ju je splet okoliščin pripeljal do posrednega ustvarjanja novih avtomobilov. Svojega dela domov ne nosita. Preveč bi smrdelo, poudarjata, in omenjata poseben vonj po sintetični glini - ta se v oblikovalskih prostorih porazgubi, doma pa bi bil moteč. Pa tudi sicer svojo kreativnost izpolnita že na delu, kjer oblikujeta modele novih Mazdinih avtomobilov. Neposredno sta bila vpletena tudi v nastajanje zadnje mazde 3 in CX-30.

Johannes Collopy je študiral industrijski dizajn v Avstraliji, zdaj pa pomaga kreirati nove mazde prek modelov iz gline. Foto: Mazda

"Celotna oblikovalska ekipa najprej dobi predse projekt in časovno omejitev. Nato začne vsak na svojem področju. Oblikovalci rišejo v 2D, mi pa posamezne dele že postavljamo v 3D. Vsi delamo vzporedno. Naredimo stil, vizijo, kar ustreza našemu oblikovalskemu jeziku. Delamo skulpture, tudi abstraktne. Vse ni uresničljivo, ustvarjamo ideje. Nato oblikovalec naredi skico avtomobila, ki jo vodstvo izbere za model iz gline," pravi Collopy, ki je pred podpisom pogodbe z Mazdo kot modelar delal za več pogodbenih partnerjev.

Pred tem je študiral industrijsko oblikovanje v avstralskem Melbournu. Vselej, ko je oblikoval iz gline, je čas po njegovih besedah kar nezavedno tekel naprej in zato to zanj ni bilo nikoli zares klasično delo. Od leta 2011 je le še oblikovalec iz gline.

"Tu imamo precej ustvarjalne svobode, delamo drugače kot drugi. Modelar lahko prinese zelo drugačno perspektivo kot oblikovalec, ki dela v 2D. Delava skupaj, vsak med nama ima drugačen pogled in skupaj narediva zanimive izdelke," dodaja Avstralec.

Najprej izdelajo model v velikosti 1 : 4, šele pozneje izdelajo tudi model v polni velikosti. Foto: Mazda

Prvi model avtomobila je dolg le meter in pol

Njegov kolega Faussner na drugi strani Mazdine avtomobile oblikuje že 12 let. Prej je bil univerzitetni profesor, nato pa je prav prek enega svojih študentov - pripravnika pri Mazdi - odkril prosto delovno mesto oblikovalca iz gline in sprejel je izziv.

"Kot model izdelujemo celoten avtomobil. Prednost gline je vsaj navzven preizkusiti občutek novega avtomobila kot celote. Najprej naredimo model v razmerju 1 : 4, tak avtomobil je torej sprva dolg približno meter in pol. Pozneje izdelamo tudi polno velikost modela," razlaga Faussner.

Njuna ključna naloga je iz dvodimenzionalne skice ustvariti model v 3D. Pri tem pogosto iščeta tudi rešitve za najbolj zapletene dele, ki jih zgolj s skicami še ni mogoče določiti. Za isti del avtomobila prejmeta več skic iz različnih zornih kotov, ki jih nato združita v eno celoto.

Andreas Faussner. Foto: Mazda

Kljub tehnološkemu napredku se po njunih besedah delo oblikovanja modelov iz gline še ni bistveno spremenilo. Na voljo imata sicer več tehničnih pripomočkov, ki olajšajo predvsem začetno postavljanje osnovne oblike. Uporabljajo tudi skenerje, s katerimi prek računalniške obdelave preverijo razna razmerja, velikosti posameznih delov vozila in podobno.

"Orodja za ročno delo pa so ostala enaka, večinoma so izdelana ročno. Roke uporabljamo za dodajanje gline in za prvo oblikovanje modela, ko je glina še topla. Glina ni naravna, to je sintetična zmes. Grejemo jo v pečicah. Zato je topla in mehka. Precej hitro pa gremo na orodja za grobo urejanje površin, uporabljamo več različnih oblik. Nadzor za urejanje površin je precej bolj natančen kot z rokami. Imamo večinoma lastno orodje. Imam orodje, ki je staro okrog 30 let in se je preneslo že skozi dve generaciji oblikovalcev. Vsak ima malo drugačna orodja in znamo prepoznati orodja posameznega oblikovalca," razlaga Collopy.

"Delamo, dokler šef ni zadovoljen …"

Neposredno ekipo oblikovalcev, ki ustvarjajo modele iz gline, vsaj pri Mazdi sestavlja pet ljudi. Po potrebi, največkrat, ko izdelujejo modele v naravni velikosti, najamejo še več zunanjih.

"Preprosto je, delamo, dokler šef ni zadovoljen," v en glas poudarjata Collopy in Faussner. Vsaj projekt ima svoj "deadline" oziroma rok izdelave, toda spremembe so v njunem poklicu stalnica. Vsak dan popravljata, izboljšujeta model in ga poskušata kar najbolj približati začetni skici.

Model odnesejo na sonce, preverijo odseve, ga z dotikom začutijo …

Pa sem ju zbodel z vprašanjem, koliko časa bo še treba modele izdelovati iz gline. Ali bodo to delo lahko nekoč zamenjali računalniki?

"Naše delo bo še dolgo obstajalo, o tem sem prepričan," je zatrdil Collopy. Nadaljuje, da morajo izdelane modele odnesti na sonce, preveriti odseve, se jih dotakniti in tako začutiti prihodnji serijski avtomobil. Tako je lažje razumeti razmerja, oblike.

"Sicer pa je vsaj pri Mazdinem oblikovalskem jeziku Kodo najtežje ujeti tekoč prehod linij. Ta ne sme biti sunkovit, nenaden. Največji izziv za nas je ujeti dramo v relativno zelo ravni površini," še pojasnjuje Faussner.