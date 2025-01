Potopne kljuke: kljuka ostala skrita, ključ pa v avtomobilu, kaj storiti? #video

Pred desetimi leti je Tesla na modelih S in X pokazala kljuke, ki so se pri zaklenjenih vratih skrile v vrata. Ideja je bila všeč oblikovalcem, saj je nudila čistejše linije. Leta 2017 je na avtomobilski razstavi v Frankfurtu BMW pokazal koncept prihodnjega modela X7, ki je imel take kljuke. Takrat je bil vodja oblikovanja ob našem vprašanju, ali bodo take kljuke kmalu del serijskih avtomobilov, še previden. Potencialno jih je napovedal le za višji razred avtomobilov, kot je BMW-jeva serija 7.

Najpogostejše so v električnih avtomobilih

Foto: Gregor Pavšič Toda danes so t. i. potopne kljuke že postale sestavni del avtomobilov v skoraj vseh segmentih. Tehnologija je dostopna in za inženirje obvladljiva, predvsem pa očitno tudi dovolj zanesljiva za velikoserijsko uporabo. Ne le pri teslah in premijskih avtomobilih, v zadnjih mesecih smo jih videli tudi na malem električnem dongfeng boxu.

Te kljuke na avtomobil prihajajo z različnimi koncepti delovanja. Teslin pri modelih 3 in Y po naših izkušnjah za uporabnika ni najboljši. Eden najpreprostejših je bil sistem z novega renault scenica, kar kaže tudi zgornji video. Težava je le takrat, ko je voznik s ključem že v avtomobilu in so kljuke skrite za druge potnike. Rešitev je zaklepanje in vnovično odklepanje vrat, kar poskrbi za dvig kljuk iz karoserije.

V zgornjem videu je tudi prikazano, kako voznik odpre vrata, če se kljuke skrijejo, ključ pa ostane v avtomobilu.

Foto – nekaj primerov potopnih kljuk na različnih avtomobilih

