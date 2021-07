Po skoraj sto letih znova nad Slovenijo: peljali smo se s plovilom, ki vzbuja izjemno spoštovanje

Tokrat smo Bled in Blejsko jezero opazovali iz zraka, a nismo sedeli v letalu, temveč smo se na polurno vožnjo odpravili s čisto pravim cepelinom. Nazadnje je cepelin pripeljal nad slovensko ozemlje pred devetdesetimi leti, navdušenje ljudi pa je bilo enako tudi danes. Ob spremljajoči množici navdušencev nad modro-rumeno zračno ladjo smo v varnih rokah pilotke izvedeli marsikatero zanimivost, ki je še povečala naše spoštovanje do teh zračnih ladij.

Goodyearov Blimp sicer sodi med največja zračna plovila na svetu. Dolg je 75 metrov, visok pa skoraj 18 metrov. Njegova prostornina znaša 8.425 kubičnih metrov. Če bi ga hoteli napolniti s pijačo, bi za to potrebovali 25.530.303 pločevink. Najvišja hitrost je 125 km/h, optimalna višina leta pa 300 metrov (zmore se povzpeti vse do tri tisoč metrov), kar je malce nižje od vrha Eifflovega stolpa. Na Blimpu je prostora za dva pilota in do 14 potnikov, poganjajo ga trije štirivaljni bencinski motorji z 200 "konjskimi" močmi.

Navdušil Slovenijo, odletel v Monzo in se vrnil na Gorenjsko

15. julija je prečkal avstrijsko-slovensko mejo, in sicer zahodno od Maribora. Od tam ga je pot vodila mimo Ljubljane, Ajdovščine in čez slovensko mejo pri Novi Gorici. Odpravil se je na vztrajnostno dirko 6 ur Monze, kjer so z njim snemali dirko iz zraka in obenem poskrbeli za promocijo podjetja. Iz Monze je preko Ajdovščine, Postojne, Vrhnike ter Ljubljane po sedmih urah in 45 minutah letenja prispel do letališča Lesce pri Bledu.

''Zeppelin NT LZ N07-101 je začel s komercialnimi leti leta 2002, zato je celotna zasnova narejena tako, da lahko leti tudi takrat, ko so hitrosti vetra na tleh do 70 vozlov. Na tleh ne potrebuješ nobene pomoči ali posebne infrastrukture. Potrebujemo le dovolj velik prostor, kjer se ladja lahko parkira in pripne na tovornjak," je pred poletom povedal izkušeni pilot Fritz Guenther, ki se je letalstvu, natančneje zračnim ladjam, pridružil leta 1990, in sicer pri 27 letih.

Katherine Board je le ena izmed dveh pilotk cepelinov na svetu. Foto: Gašper Pirman

Na svetu več astronavtov kot pilotov cepelinov

Katharine Board je le ena izmed dveh pilotk cepelinov na svetu. V pretežno moški družbi se ta izkušena pilotka odlično znajde, saj se je letalstvu oziroma spoznavanju zračnih ladij posvetila že pri 22 letih. "Trenutno je na svetu več astronavtov kot pilotov cepelinov. Trije cepelini letijo v ZDA, dva imamo v Evropi in še enega ravnokar izdelujejo," je še pojasnil Guenther. Šolanje je izjemno zahtevno, udeleži pa se ga lahko le dobro usposobljen pilot, ki ima za seboj vsaj 500 letalskih ur. Šolanje nato traja še dodatni dve leti, šele potem dobi pilot pravico za letenje s cepelinom.

Zunanji ovoj Goodyearovega Blimpa je tako narejen iz enakega materiala kot napihljiva vzmetnica ali napihljiva igrala za otroke, za njeno trebušasto obliko pa poskrbi notranji tlak helija. V notranjosti Goodyearovega Blimpa pa je še dodatna poltrda struktura, sestavljena iz aluminijastega okvirja in ogljikovih vlaken, na katero so pritrjeni trije štirivaljni motorji. Ti zagotavljajo natančno krmiljenje in omogočajo, da zračna ladja lebdi na mestu ter vzleti in pristane navpično tako kot helikopter. Pilotska in potniška kabina, poznani tudi kot gondola, sta narejena iz ogljikovih vlaken in visita blizu sprednjega dela ovoja.

Vsak dan izgubi 10 kubičnih metrov helija

Slavni Hindenburg je imel trup napolnjen z vodikom, ki je zelo lahko vnetljiv, a bistveno cenejši, in tudi z boljšimi vzgonskimi lastnostmi kot jih ima helij. V teh časih pa je zaradi vnetljivosti neprimeren za uporabo. Čeprav je na Zemlji dokaj redek, je glavni sestavni element Goodyearovega Blimpa. "Kot veste, do danes še niso našli materiala, ki ne bi v določeni meri prepuščal helija. Naš cepelin izgubi približno deset kubičnih metrov helija na dan, zato smo morali pred 14 dnevi dopolnili balon in to bomo ponovno storili čez približno teden dni.

Na obeh straneh je nameščen en motor, dodatni tretji motor je še na zadku. Ker se lahko propelerji obrnejo povsem navzgor, lahko cepelin lebdi na mestu ali pristane kot helikopter. Foto: Gašper Pirman

Propelerji se obračajo za 120 stopinj, zato se lahko obnaša kot helikopter

Posebnost Goodyearovega Blimpa je, da se lahko med lebdenjem na mestu obrne okoli lastne osi ter vzleti ali pristane navpično. Brez težav lahko leti na višini tri tisoč metrov, lebdi nad določeno točko ter preleti kar tisoč kilometrov. Prav zaradi velikega dosega in nizkega hrupa (v primerjavi z npr. helikopterji) je odlična platforma za zračne posnetke na večjih športnih in drugih dogodkih.

Ker ima vgrajene tri varčne motorje, lahko z njim letimo tudi 22 ur s potovalno hitrostjo med 60 in 70 kilometri na uro, zato sta tudi oba naša pilota upravljala zračne ladje v Severni Ameriki, Aziji, Evropi, Fritz Guenther pa tudi v Afriki.

Na našem "bucket listu" smo prečrtali eno stvar

Čeprav je letenje s cepelinom danes za marsikoga nepredstavljivo doživetje, predvsem zaradi slavne nesreče Hindenburga, pa moramo priznati, da smo si z njim želeli poleteli že od takrat, ko je Goodyearov Blimp postal slavna ikona neba. Vidimo pa ga lahko na skoraj vsakem večjem avtomobilskem dogodku, otroško domišljijo pa budi tudi v svetovno znanih risankah Avtomobili. S poletom so se nam uresničile sanje. Kljub začetni nervozi pa je bil polet neverjetno miren in prava nagrada za dušo. Z našega seznama želja, ki jih moramo opraviti pred smrtjo, pa tako lahko prečrtamo letenje s cepelinom.

Cepelin pogosto uporabljajo tudi za snemanje različnih športnih dirk. Snemalec, ki ima kamero nameščeno na posebnem nosilcu na nosu, s pomočjo njenega ekrana vidi, kaj snema, in z različnimi stikali tudi obrača kamero v želeno smer. Foto: Gašper Pirman

V potovalni kabini je prostora za od 12 do 14 potnikov ter za dva pilota. Foto: Gašper Pirman

Fritz Guenther je izkušen pilot, ki je letel praktično povsod. V Afriki je s pomočjo manjšega cepelina iskal diamante, opravil prevoz cepelina na Japonsko in letel tudi na severnem tečaju. Foto: Gašper Pirman