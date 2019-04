V Istanbulu selitev letališča na novo lokacijo

Selitev je stekla danes ob tretji uri zjutraj po lokalnem času, zaključili pa naj bi jo v noči na nedeljo. V tem času bodo z ene lokacije na drugo preselili 47.300 ton opreme, zaradi česar bodo v Istanbulu začasno zaprte tudi številne avtoceste.

Novo letališče naj bi promet prevzelo v soboto ob 14. uri

Zadnje letalo naj bi z letališča Atatürk vzletelo v soboto ob drugi uri zjutraj po lokalnem času, nato naj bi bil za 12 ur prekinjen promet na obeh letališčih. Ob 14. uri naj bi promet prevzel Istanbul Airport.

Na letališču Atatürk je vsak dan pristalo in vzletelo okoli 300 letal. Lani so poskrbeli za 465 tisoč jeklenih ptic, prek letališča je potovalo 68 milijonov potnikov. Po uradnem zaprtju komercialnega življenja letališča bo to prevzelo druge naloge, kot so učenje pilotov in letalski sejmi, služilo bo tudi kot javni park.

Istanbul Airport naj bi postalo največje svetovno letališče

Novo letališče Istanbul naj bi medtem v petih letih doseglo drugo mesto na lestvici največjih na svetu po številu potnikov. Sčasoma naj bi ga še dograjevali, ob zaključku vseh faz pa naj bi postalo največje svetovno letališče z zmogljivostjo 200 milijonov potnikov letno.

Novo letališče leži severno od evropskega dela mesta. Od središča Istanbula je oddaljeno okoli 52 kilometrov, trenutno pa ga z gospodarskim središčem Turčije povezuje zgolj cestni promet. Metro naj bi na tej liniji stekel konec letošnjega leta.

Ljubljansko letališče z Istanbulom dvakrat dnevno povezuje turški letalski prevoznik Turkish Airlines. Kot so povedali na Fraportu, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika, bodo ta konec tedna leti prilagojeni. Danes bo tako izveden le večerni let, v soboto in nedeljo pa povezav ne bo.