Kje ga boste videli? Prek Slovenije danes velik cepelin.

Blimp je velik cepelin avtomobilskega proizvajalca Goodyear, ki ga uporabljajo tudi za snemanja različnih športnih prireditev. Tako bo pred naslednjo dirko FIA svetovnega vztrajnostnega prvenstva WEC proti Monzi danes letel prek Slovenije.

Danes popoldne leti prek Slovenije

Okrog 13.20 bo prečkal avstrijsko-slovensko mejo, in sicer zahodno od Maribora. Pot ga bo nato vodila čez Ruše, mimo Oplotnice, Zreč in Vojnika do Celja, kjer bo predvidoma okrog 14.15.

Od Celja bo potoval do Ljubljane, ker ga boste videli okrog 15.15, nato bo zavil proti Vrhniki, mimo Postojne, čez Ajdovščino in nazadnje prečkal mejo ter predvidoma ob 17.00 pristal in prenočil na letališču v italijanski Gorici.

Na nebu ga bo praktično nemogoče spregledati, saj bo letel 300 metrov nad tlemi. Kdor bi mu želel slediti prek aplikacij kot so FlightRadar, naj poišče oznako plovila D-LZFN.

Naslednji teden bo v Sloveniji tudi pristal

Goodyearov Blimp sicer sodi med največja zračna plovila na svetu. Dolgo je 75 metrov, visoko pa skoraj 18 metrov.

V Slovenijo se bo Blimp vrnil naslednji teden in sicer 20 julija. Priletel bo prek Ajdovščine, Postojne, Vrhnike in Ljubljane do letališča Lesce pri Bledu.