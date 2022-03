Pet najdaljših visečih mostov, Turki postavili nov mejnik

V Turčiji je s slavnostnim odprtjem viseči most 1915 Canakkale postal najdaljši tovrstni most na svetu.

V Turčiji je s slavnostnim odprtjem viseči most 1915 Canakkale postal najdaljši tovrstni most na svetu. Foto: Wikimedia Commons

V Turčiji so pred dnevi slavnostno odprli najdaljši viseči most na svetu, ki čez morsko ožino Dardanele povezuje Evropo in Azijo. Razpon med obema glavnima stolpoma je 2.023 metrov, kar je 32 metrov več, kot je razdalja med stolpoma na do zdaj največjem mostu Akaši−Kaikjo na Japonskem. Med petimi največjimi visečimi mostovi na svetu so še trije na Kitajskem, največji evropski viseči most je šele na šestem mestu.

Recep Tayyip Erdogan je v petek slavnostno odprl most 1915 Canakkale, ki ga je gradil konzorcij dveh turških in dveh južnokorejskih podjetij ter je državo stal okoli 2,5 milijarde evrov. Med njimi je tudi Yapi Merkezi, ki v Sloveniji skupaj z novogoriškim Kolektorjem CPG gradi drugi tir.

Nekaj ur trajajočo pot skrajšal na šest minut

Kot je na otvoritvi povedal Erdogan, bo mostnina znašala 200 lir, kar je okoli 12,30 evra. Kljub plačilu gre za pomemben infrastrukturni projekt, ki bo močno skrajšal pot med evropskim delom Turčije in Azijo. Do zdaj so morali potniki potovati čez polotok Galipoli in se nato vkrcati še na trajekt. Že sama vožnja s trajektom je trajala eno uro, a največja težava so bile dolge kolone za vstop na trajekt. Potniki so morali čakati tudi po več ur. Vožnja čez most pa bo zdaj trajala le šest minut.

Dela so začeli pred točno petimi leti, pri gradnji je sodelovalo več kot pet tisoč delavcev, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 2,5 milijarde evrov. Glavna stebra mostu sta visoka 318 metrov, celotna dolžina, skupaj s spremljajočimi mostovi, pa je 4,6 kilometra. Gre za četrti most v Turčiji oziroma za tretji most v Istanbulu, ki povezuje Evropo in Azijo.

Kar 24 let je bil najdaljši viseči most na svetu Akaši−Kaikjo na Japonskem. Foto: Wikimedia Commons

Kar 24 let je bil največji japonski viseči most

Japonci so gradnjo visečega mostu Akaši−Kaikjo začeli maja leta 1988 in ga za javnost odprli deset let kasneje. Porabili so kar štiri milijarde evrov (500 milijard jenov), stroške gradnje mostu pa še danes pokriva cestnina. Gre za inženirski presežek, saj lahko viseči most kljubuje potresom, tajfunom in cunamijem. Njegova glavna stebra sta visoka 283 metrov, most med njima ima 1.991 metrov, kar ga od petka dalje uvršča na drugo mesto največjih visečih mostov na svetu.

V zadnjih dveh letih mesto poznano vse prej kot po visečem mostu

Viseči most Jangsigang čez reko Jangce leži v pokrajini Hubej ob mestu Wuhan. Za promet so ga odprli oktobra leta 2019, tik pred začetkom epidemije covid-19, ki je močno zaznamovala samo prepoznavnost tretjega največjega visečega mostu na svetu. Med obema najvišjima stebroma meri 1.700 metrov in je namenjen prehodu čez reko Jangce. S pomočjo spremljevalnih mostov je dolg 4.134 metrov in velja za najdaljši viseči most na Kitajskem. Gradnja je stala 1,15 milijarde evrov.

V enem letu odprli dva viseča mostova

Nekaj mesecev pred uradnim odprtjem mostu Jangsigang so na Kitajskem za promet odprli še en viseči most, ki je za dvanajst metrov krajši, a njegov razpon med obema stebroma je še vedno velik − 1.688 metrov. S tem velja za četrti najdaljši viseči most na svetu. Pod njim teče Biserna reka in povezuje mesti Šatian in Nanša.

V razmaku pol leta so na Kitajskem odprli dva viseča mostova, ki sta s svojim razponom med največjima na svetu. Foto: Wikimedia Commons

Med prvimi petimi kar trije na Kitajskem

Most Šihoumen je viseči most zgrajen v arhipelagu Džoušan, ki je največji "offshore" otok skupine na Kitajskem. Most so začeli graditi leta 2005, čez dve leti zaključili z gradnjo obeh glavnih stebrov in ga za promet odprli leta 2009. Celotna gradnja je stala 330 milijonov evrov. Most bi morali odpreti že novembra leta 2009, a ga je trk dveh ladij nekoliko poškodoval, zato so uradno odprtje prestavili na december.

V Evropi največji viseči most na Danskem

Most so uradno odprli leta 2000 in tako vzpostavili eno najpomembnejših poti v Evropi. Ne le, da je most Øresund ključnega pomena za razvoj gospodarstva obeh držav, v njegovi osrednji strukturi je položen še podatkovni kabel, ki je stičišče internetnega dostopa za praktično vso Evropo. Poleg množice osupljivih dejstev je v ospredju predvsem to, da gre za najdaljši kombinirani (železnica/cesta) most na vsej evropski celini, saj njegov razpon meri 1.624 metrov. Gre torej za šesti najdaljši viseči most na svetu. Celoten projekt je bil takrat vreden približno 4,09 milijarde evrov.

Foto: Wikipedia Commons