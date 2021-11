640-tonska železna pošast: tako mostove gradijo Kitajci #video

Leta 2013 so Kitajci sprejeli novo iniciativo, s katero so pospešili gradnjo cest, mostov in predorov ter tako z velikanskimi vlaganji začeli povezovati oddaljene pokrajine. Še več, z razvojem novih strojev in tehnologij so lahko začeli projekte izvajati tudi v drugih državah, eden izmed glavnih zaščitnih znakov hitrega napredka pa je 640-tonska železna pošast, ki močno olajša gradnjo različno velikih mostov.

Za uresničitev vizije in pospeševanje gradnje je kitajsko podjetje Beijing Wow Joint Machinery razvilo velikanski stroj SLJ900/32, ki ga ljubkovalno imenujejo železna pošast. Gre za velik napredek pri gradnji mostov, saj ta velikanski stroj na že pripravljene betonske stebre le odloži konstrukcijo. Premika se s hitrostjo petih kilometrov na uro in bistveno pospeši gradnjo mostov. Kitajske oblasti so tako predvsem pocenile gradnjo določenih odsekov cest, kjer bi bila gradnja zahtevna.

Dokazal se je z deli na največjem visečem mostu na svetu

Razvoj so prevzeli pri Shijiazhuang Railway Institute, izdelali pa so ga pri že prej omenjenem podjetju iz Pekinga. Čeprav na prvi pogled deluje nerodno, so z njim zgradili najdaljši cestno-železniški jekleni viseči most na svetu prek reke Yibin Jinsha. Pred dokončanjem tega mostu je pot med provincama Sichuan in Guizhou trajala 12 ur, po njej pa se je čas skrajšal samo na tri ure vožnje. Dokaz, kaj zmore SLJ900, je tudi gradnja ceste, ki bo povezala notranjost Mongolije in preostali del Kitajske. 30 tisoč kilometrov dolga pot je prepletena z mostovi, ki jih bodo na račun železne pošasti zgradili bistveno hitreje, kot če bi jih gradili na tradicionalni način.

SLJ900 sestavlja 64 velikih koles, ki so razdeljena v štiri različne segmente. Vse skupaj se začne takrat, ko se celoten gradbeni stroj s pomočjo premične roke nasloni na že postavljen betonski steber. S pomočjo pnevmatske naprave se vanj naloži že izdelan odsek konstrukcije, ki jo poriva naprej. Ko je konstrukcija na pravem položaju, jo le položi na stebra, vse skupaj pa potem pritrdijo z velikanskimi vijaki.

Hitro dela, a na vsaka štiri leta mora na obnovo

Zaradi tega je pri delu potrebnih manj delavcev, vse skupaj poteka hitreje in na gradbišču ni treba imeti drugih delovišč. Že prej izdelane komponente pripeljejo do lokacije, tam pa jo s pomočjo železne pošasti hitro začnejo polagati na stebre. Ker je stroj težek 640 ton, morajo biti stebri še dodatno ojačani in morajo nositi večjo maso kot ob poznejši običajni rabi. To prinese višje stroške gradnje, a po eni strani prinaša tudi dodatno varnostno varovalko. Velika masa in dimenzije pa prinašajo tudi slabost – celoten stroj je treba popolnoma obnoviti na vsake štiri leta. V življenjski dobi lahko položi med 700 in tisoč konstrukcijskih blokov, kar bo ob običajni uporabi naredil v približno štirih letih. Potem je potrebna kar velika finančna injekcija, da se ga v celoti obnovi in pripravi na nadaljnje obratovanje.