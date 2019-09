Pet korakov, kako kupiti prestižnega bugattija

Novice, polne različnih superšportnikov z večmilijonsko nakupno ceno, burijo domišljijo ljudi, a za nakup sanjskega avtomobila je potreben določen proces. Pogledali in raziskali smo, kako poteka nakup enega najbolj zaželenih - bugattija chirona. Proces vsekakor ni preprost in bodočemu lastniku vzame kar nekaj časa.

Ni vsak nakup superšportnika enak

Čeprav cene določenih superšportnikov lahko dosežejo tudi pol milijon evrov, je nakup pri večini enak. V salonu bodoči lastnik izbere različico, dodatke in barvo. Podpiše pogodbo in plača avtomobil. Čez nekaj časa je avtomobil pripravljen na prevzem. Pri ekstremno dragih in povsem individualiziranih modelih pa je proces nakupa nekoliko bolj zapleten in težji.

Pri nakupu bugattija chirona ne bo dovolj le enkratni obisk prodajnega salona. Ker ima povprečni lastnik pregrešno dragega superšportnika v lasti 42 avtomobilov in več kot pet domov, si želi nekaj drugačnega, posebnega.

Prvi korak

Bugattijevi prodajalci v salonu so posebej izobraženi, da opazijo majhne podrobnosti ter uvidijo, ali ima kupec resnično denar ali je tja prišel le na ogled. Če je na vašem računu vsaj 2,5 milijona evrov, vam bodo hitro predstavili vaše možnosti.

A ker je vsak kupec poseben, je za vsakega izkušnja drugačna. Pri Bugattiju želijo, da kupec obišče njihovo delavnico v Molsheimu v Franciji, kjer se proces nakupa začne z zgodovinarjem. Ta kupca poduči o zgodovini znamke, celoten proces pa lahko traja vse od pet minut do pet ur.

Po pregledu zgodovine vas pri Bugattiju odpeljejo v zgodovinsko zgradbo, kjer po določenem času kupec dobi ključe od enega od Bugattijevih legendarnih modelov z začetka 20. stoletja.

Vse se začne v salonu, kjer potencialne kupce povabijo na sestanek na sedež podjetja. Foto: Al Habtoor Motors

Drugi korak

Sledi obisk Atelierja, kjer je ročno narejen vsak chiron. Gre za delavnico, ki je čista kot raziskovalni laboratorij oziroma garaža formule 1. Ne le, da zaradi takih pogojev inženirji svoje delo lahko opravljajo na vrhunski ravni, tudi kupec s tem dobi vpogled v prvovrstno inženirstvo. Tam kupec lahko pogleda v drobovje avtomobila, prime sestavne kose v roke in se poduči o svojem bodočem avtomobilu.

Če ta del kupca ne prepriča, ga bo vsekakor naslednji - testna vožnja. Če bodoči kupec tako želi, mu uredijo prostor na letališču, kjer lahko do skrajnih meja preizkusi svoj bodoči avtomobil.

V Molsheimu kupcu predstavijo podjetje, vozi lahko pretekle modele znamke in sede za volan chirona. Foto: Bugatti

Tretji korak

Če s testne vožnje tako kupec kot avtomobil prideta v enem kosu, stvari postanejo resne. Po tem koraku se mora kupec odločiti, ali bo avtomobil kupil. Če se odloči za nakup, mora, še preden se začne dolgotrajen postopek individualizacije, Bugattiju nakazati 300 tisoč evrov are. Podpiše se pogodba in Francozi čez devet mesecev začnejo izdelavo po meri narejenega avtomobila.

Bugatti po devetih mesecih prejme še drugi obrok plačila in si vzame dodatnih devet mesecev za izdelavo. Pred prevzemom avtomobila mora kupec poravnati še preostanek plačila.

V vmesnem času kupec lahko polni pregrešno drag seznam opcijskih dodatkov in zvišuje nakupno ceno. Vsak chiron je izdelan po meri, kupec pa si lahko zaželi praktično karkoli. Inženirji pri Bugattiju bodo dodatek z veseljem vgradili v avto. K prepričevanju spada tudi ogled laboratorijsko čiste delavnice, kjer vsakega chirona izdelajo ročno. Foto: Bugatti

Četrti korak

Pri Bugattiju ne poznajo neobičajnih zahtev. Vse lahko uredijo in namestijo na avto. Ko kupec le ugotovi, kakšen avto želi, in ko Bugatti končno izdela avtomobil, hitro pride čas dostave.

Kupcem priporočajo, da svojega chirona prevzamejo v Molsheimu. Toda tudi to je stvar dogovora. Francozi avto dostavijo, kamorkoli si kupec zaželi.

Po prejemu avtomobila pri Bugattiju kupcu ponujajo tudi kasnejše vzdrževanje. Naj gre za servis, poliranje ali menjavo pnevmatik. Foto: Bugatti

Peti korak

Čeprav je kupec že dobil nov, pregrešno drag avtomobil, to še ni konec. Pri Bugattiju so kupcu na voljo za nadaljnjo oskrbo. Njihovi leteči "zdravniki" priletijo, kamorkoli kupec želi. Za ustrezno ceno popravijo avtomobil, ga umijejo ali spolirajo. Zamenjajo vam tudi gume in za to zaračunajo 20 tisoč evrov.