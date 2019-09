Nor rekord: "serijski" bugatti s hitrostjo 489 km/h #video

Bugatti je hitrostni rekord že imel z veyronom, nato jim ga je prevzel Koenigsegg s svojo agero RS. Zdaj so si g spet pridobili nazaj. Z nekoliko predelanim chironom so na znameniti Volkswagnovi testni stezi Ehra-Lessien v Nemčiji dosegli hitrost 489 kilometrov na uro in tudi presegli magično mejo 300 milj na uro.

Kolesa so se vrtela 4.100-krat v minuti

Testni voznik Andy Wallace ni vozil povsem serijskega chirona, ki ima najvišjo hitrost omejeno na 420 kilometrov na uro. Avtomobil je imel nekoliko večjo moč svojega osemlitrskega motorja W16 (1.578 namesto 1.479 'konjev'), daljšo sedmo prestavo menjalnika, varnostno zaščitno kletko in tudi posebne Michelinove gume pro pilot cup 2.

Pri rekordni hitrosti so se te zavrtele 4.100-krat v eni minuti in prav gume so bile najbolj kritični del postavljanja hitrostnega rekorda. Vse uporabljene gume so preverili z rentgenom in iskali najmanjše napake. Za izboljšan aerodinamični paket je poskrbela italijanska Dallara.

Bugatti bo predvidoma chirona s temi mehanskimi izboljšavami predstavil v omejeni različicami, tako da bo vsaj teoretično lahko imel hitrostni rekord 'serijskega' avtomobila.

Rekord so postavili na Volkswagnovi testni stezi Ehra-Lessien v Nemčiji. Foto: Bugatti