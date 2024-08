Nostalgični spomini: vozila ga je tudi najhitrejša Slovenka #foto

Renault 11 je bil pred 40 leti privlačni kupe, ki je dobil tudi svojo športno in dirkaško različico turbo. Renault je v Slovenijo poslala tekmovalno enajstko za Romano Zrnec, od nje pa je avtomobil podedoval Matjaž Eržen. Več kot trideset let pozneje, medtem ko na gorskih dirkah stiska pesti za hčer Mašo, se Eržen z veseljem spominja tekmovanj za volanom Renaultovega tovarniško pripravljenega avtomobila.

Osemdeseta leta. Renault je model 11 izdeloval med leti 1981 in 1989. Renault 11 so Francozi dobro izkoristili v avtomobilskem športu, in sicer že leta 1986, ko so prekrižali svoj projekt dirkalnika skupine B (renault 5 maxi) in vanj posadili svojega prvega voznika Jeana Ragnottija.

Prihodnje leto se je svetovno prvenstvo šele postavljalo na noge po ukinitvi skupine B, je Renault z dvokolesnim pogonom uspešno opravil vlogo Davida proti Goljatu. Za Lancio in Audijem so bili tretji v skupnem seštevku proizvajalcev, Ragnotti pa drugi na Portugalskem in tretji v San Remu.

Zrnčeva z renault 11 turbom na robu raja

Renaultova enajstka pa je bila uspešna tudi na slovenskih cestah. Prav leta 1987 je s takim avtomobilom na reliju Saturnus zmagal Poljak Andrzej Koper. Zmagati bi sicer morala Romana Zrnec s sovoznikom Pavlom Nartnikom, ki je prav tako vozila v Renault Sportu pripravljeno enajstko turbo. Toda okvara polosi ji je odnesla vodstvo in tudi možnost za žensko zmago na takrat največjem slovenskem reliju. Bila pa je s tem avtomobilom to leto slovenska republiška prvakinja.

Ljubljana je bila središče avtomobilskega športa v Sloveniji

Zrnčeva je zadnji del kariere vozila kompaktnejši renault 5 GT turbo, blizu Ljubljane pa se je na svojo prvo dirko pripravljal Matjaž Eržen. Dokončal je šolo, opravil služenje vojaškega roka in zdaj je imel čas, da se posveti tudi reliju. Začel je leta 1990 z zastavo 101 55, nato pa se je na dirkaškem trgu pojavila Zrnčev renault 11 turbo.

"To je bilo že pred več kot 30 leti. Bil sem še zelo mlad, star dvajset let. Zdelo se mi je primerno, da se po vojski začnem ukvarjati s tem športom. V času šole to še ni bilo možno. Večina tekmovalcev je bila takrat iz Ljubljane, zato sem jih veliko poznal. Mnogi so živeli blizu, na primer večkratni prvak Drago Zonta. Danes so drugi kraji v veliki prednosti, Ljubljana pa je postala na področju avtomobilskega športa kar obrobna," pravi danes 55-letni Eržen.

Renault je na isti platformi izdelal modela 9 in 11. Prvi je bil limuzina, drugi pa kupe. Oba je oblikoval Francoz Robert Opron. Leta 1982 sta si prislužila naziv Evropski avtomobil leta. Pri različici turbo je enajstka dobila motor iz renault 5 GT turbo. Bila je prostornejša od petke ali konkurenčnega peugeota 205 GTI. Moč motorja je bila 85 kilovatov (115 konjskih moči), v dirkaški različici pa vse do okrog 220 konjskih moči. Tako kot pri petki je bil tudi pri enajstki zaščitni znak zelo prepoznaven zvok turbo motorja.

Matjaž Eržen in takratni sovoznik Štefan Hucman na reliju Lizzy, prvi preizkušnji samostojnega slovenskega državnega prvenstva v reliju. Foto: osebni arhiv

"Čeprav ste amaterji, delajte kot profesionalci …"

"Takrat si se odločil, da boš dirkal in si to storil. Nekako si zbral sredstva, nekaj so prispevali prijatelji, nekaj pa domači. Bilo je sicer težko, tako kot je težko tudi danes, saj avtomobilizem nikoli ni bil prav poceni. Na začetku mi je svetovala Romana Zrnec. Dejala je, da moramo, čeprav smo amaterji, delati kot profesionalci. Njen renault 11 turbo je bil tovarniški. Imel je kar nekaj navora in nizko maso. Francozi so pripeljali kar nekaj materiala, ki sem ga takrat dobil skupaj z avtomobilom. Vse to mi je prišlo zelo prav," se spominja Eržen, ki je z avtomobilom Zrnčeve največkrat vozil v sezoni 1992. To je bilo prvo državno prvenstvo v samostojni Sloveniji, najboljši rezultat pa je bilo deveto mesto z zadnjega relija Kompas nad Cerknico.

Po bratu na dirke tudi hči

Naslednji avtomobil je bil peugeot 309, saj je renaultu 11 turbo potekla homologacija FIA. Dirkalnik je prodal. Vozila sta ga najprej Andrej Erklavec in nato še Marjan Zorc. Ko je dirkalnik pozneje odšel na Hrvaško, so za njim izgubili vsako sled.

Eržen pri reliju ni več vztrajal dolgo, zato pa je družinsko dirkaško tradicijo kmalu nadaljeval tri leta mlajši brat Jurij. S peugeotom 306 je dosegel kar nekaj odmevnih rezultatov in zmag v svoji Diviziji 3.

Oba brata sta dirkaške rokavice že obesila na klin in danes na dirkah pesti stiskata za Matjaževo hčer Mašo Eržen. Očetovih dirk se ne more spomniti, ker je rojena šele leta 1997, zato pa je okrog domače hiše večkrat "dišalo" po bencinu iz stričevega dirkalnika. Mašo so najprej res premamile bele strmine; bila je aktivna smučarka in tudi učiteljica smučanja, nikoli pa ni vozila kartinga.

Maša Eržen na letošnji gorski dirki na Gorjance. Foto: RaceReport

Gum danes ni več treba tihotapiti iz Italije kot nekoč …

Toda nato jo je prijela želja po preizkusu tudi v avtomobilskih vodah. Kot predvoznika sta z očetom odpeljala reli v Železnikih, nato se je v domačega peugeota 306 usedla sama in se podala na gorske dirke. Lani je bila gorska prvakinja v ženski konkurenci, letos pa je pokazala velik napredek v časih in boj za skupni vrh svojega Razreda 5B. Po letošnjih treh dirkah za državno prvenstvo je druga v razredu, kar je v spremstvu seveda razveselilo tudi očeta in strica. Oba sicer dirke še mikajo in prav z veseljem bi poskusila, toda kot pravita, je zdaj čas za mlajše.

"Avtošport danes je drugačen. Tekmovanja so danes bolj sofisticirana, bolj se gleda na podrobnosti, več je materiala. Nekoč smo gume tihotapili iz Italije, danes teh težav ni. Več je pripomočkov, kot so posnetki s kamero iz avtomobila, kar pomaga pri napredku," je povedal Mašin oče, ki se je tudi na mučno čakanje v boksih, da njegova hči zaključi dirko, že navadil.

"Ni mi bilo težko. Me je pa zanimalo, kako se bo brez predhodnih izkušenj prestavila iz smuči na dirke. Njena želja po dirkanju me je sprva malo presenetila, saj ni imela izkušenj iz kartinga. Nikoli pa se nisem bal, saj v tem primeru tudi sam ne bi dirkal."