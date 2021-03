Nekoč otrok, danes zvezdnik: očetova vzgoja je bila brutalna

Max in Jos Verstappen. Oče je sina že pri dobrih štirih letih prvič posadil v gokart in od takrat sta oba dirkaških stezah nerazdružljiva.

Max in Jos Verstappen. Oče je sina že pri dobrih štirih letih prvič posadil v gokart in od takrat sta oba dirkaških stezah nerazdružljiva. Foto: Red Bull

Max Verstappen je star šele 23 let, a ima že deset zmag v F1 in drži status najmlajšega dirkača ter zmagovalca cirkusa F1 vseh časov. S svojo ambicioznostjo in zmagovalnim karakterjem je letos za zdaj glavni tekmec svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona. Oba Verstappnova starša prihajata iz dirkaških vod in predvsem oče Jos je Maxa ob bliskovitem preboju proti F1 precej trdo vzgajal.

Do zdaj je zbral deset zmag za svetovno prvenstvo formule ena. V zadnjih dveh sezonah je prvenstvo končal kot tretji. Foto: Red Bull Zdi se kot povsem navaden 23-letni visokorasli fant z izrazitimi ličnicami in odločnim pogledom. Njegovi bližnji prijatelji zatrjujejo, da je topla in prijetna oseba. Toda ko si pred dirko svetovnega prvenstva formule ena na glavo potegne čelado, postane druga oseba. Max Verstappen postane eden najbolj neposrednih in odločnih dirkačev na svetu. Postavil je mejnik za najmlajšega dirkača na štartu dirke F1, tudi danes pa je pred novo sezono F1 eden glavnih izzivalcev svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona. Njegov izrazito zmagovalni karakter pa ni nikakršno naključje, temveč tudi posledica zanimivega odnosa z očetom Josom – tudi nekdanjim dirkačem F1.

Ta dan je bil Max Vertappen star 17 let in 180 dni. Postal je najmlajši dirkač F1 v zgodovini. Foto: Reuters

Max Verstappen se je leta 1997 v Belgiji rodil očetu Josu in mami Sophie Klumpen, nekoč odlični voznici kartinga. Klumpnova je na pomembnih mednarodnih dirkah v kartingu tekmovala tudi s Slovenko Nino Jerančič. Že pri štirih letih in pol sta ga starša prvič posadila v majhen gokart in tako nevede začrtala prihodnjo sinovo športno pot.

Kot otrok staršev, tesno povezanih z dirkaškim športom, je Max očitno dobil prave gene. V kartingu, kjer je na vsaki dirki več deset tekmecev razvrščenih v nekaj desetinkah sekunde, je znal hitro narediti razliko. Njegovi koraki naprej so bili vselej hitri. Znal je preskočiti uveljavljene stopničke pri razvoju mladih voznikov.

Iz kartinga je šel v formulo 3, od tam pa neposredno v formulo ena. Ko je v moštvu Torro Rosso leta 2017 debitiral pri 17 letih in 180 dneh, so bili nad tako mladim voznikom mnogi kritični. Tudi Jaques Villeneuve, nekdanji svetovni prvak. S svojo zrelostjo jih je Verstappen hitro demantiral. Pri 18 letih je prvič zmagal, spet s težko popravljivim mejnikom. Postal je najmlajši zmagovalec dirke F1 v zgodovini.

Oče in sin Verstappen leta 2009 med obiskom dirke F1 na Nurburgringu v Nemčiji. Foto: Reuters

Ob težavah Mercedes-Benza je včeraj prvi dan uradnih testiranj pred novo sezono F1 v Bahrainu najboljši čas postavil Max Verstappen (Red Bull Racing). Foto: Red Bull

Počuti se bolj Nizozemca kot Belgijca

Verstappen se je rodil nizozemskemu očetu in belgijski mami. Max je prevzel nizozemsko tekmovalno licenco. Večkrat je povedal, da se počuti bolj Nizozemca kot Belgijca. Tako zaradi nizozemskih prijateljev, ko je živel še v mestu Maaseik v Belgiji, kakor tudi zaradi tesne navezanosti z očetom. Ta je bil njegov nepogrešljiv sopotnik v otroških in zgodnjih najstniških letih. Pripravljal je motorje za njegove gokarte, bil mu je tudi odločen mentor in svetovalec.

Predvsem pa je Jos svojega sina Maxa vzgajal s precej trdo roko. Poskušal mu je vcepiti samozavest, ga naučiti, kako ne sme nikoli obupati. V njem je razvijal zmagovalno mentaliteto, ki jo je nekoč oče od njega navsezadnje zahteval.

Kariera Maxa Verstappna v F1:

št. dirk F1 št. zmag najboljša št. mesta najhitrejši krog na dirki stopničke končna uvrstitev 2020 17 2 1 3 11 3. 2019 21 3 2 3 9 3. 2018 21 2 0 2 11 4. 2017 20 2 0 1 4 6. 2016 21 1 0 1 7 5. 2015 19 0 0 0 0 12.

Eden najbolj “slavnih” trenutkov kariere Josa Verstappna. Leta 1994 se je med postankom in dolivanjem goriva v Hockenheimu vnel požar. Foto: Reuters

Jos Verstappen je kariero v formuli ena leta 1994 začel pri Benettonu, leto pozneje so ga posodili moštvu Simtek. Foto: Reuters

"Oče je večkrat menil, da sem preveč sproščen, da vse jemljem preveč zlahka," pravi Verstappen, ki je na lastni koži občutil kar nekaj lekcij. Ena najbolj znanih se je za družino Verstappen zgodila leta 2012 po svetovnem prvenstvu v kartingu (KZ2). V kvalifikacijah mu je nagajala sklopka, zato je v predfinalu štartal šele z desetega mesta, a si nato za glavno finalno dirko že izboril najboljši štartni položaj. Toda že v drugem krogu, ko je nepotrpežljivo poskušal kar takoj prehiteti tekmeca, je finale svetovnega prvenstva končal ob stezi.

Jos je bil besen. V Maxovo kariero je več let vlagal veliko časa in denarja, zdaj pa je ta v elitni kategoriji kartinga na dirki leta vse vrgel stran. Podrl je šotor in ga spravil v kombi. Odpeljala sta se proti domu in ko mu je Max poskušal pojasniti nesrečo, je Jos ustavil na bencinski črpalki in ga nagnal iz kombija. Odpeljal se je naprej. Nekaj minut za njim je sicer z avtomobilom peljala mama Sophie in tudi Jos se je naposled vrnil do sina na bencinski črpalki, a burne reakcije kažejo na razmerje med obema Verstappnoma. V 1.800 kilometrih do doma nista spregovorila niti besede, doma sta bila nato tiho še ves naslednji teden. Nato sta se pogovorila in Jos mu je pojasnil svoje občutke.

"Naslednje leto je zmagal praktično vse dirke. Osvojil je dve evropski in še svetovno prvenstvo. Dirkal je izjemno zbrano. Med vožnjo je razmišljal in zaradi dogodkov na tisti dirki v kartingu je postal boljši voznik," je pozneje razmišljal Jos Verstappen.

Verstappen je star komaj 23 let, a prekipeva od samozavesti in zmagovalne miselnosti. Foto: Red Bull

Dirkač s pravo mero agresivnosti in samozavesti

Razmišljanje, da končni cilj upravičuje sredstva, je lahko za marsikoga sporno. Max se danes mladostniških let spominja z nasmehom. Ne glede na vse je za volanom postal dirkač z izrazitim občutkom, pravo mero agresivnostjo, ambicij in samozavesti.

Zaradi odličnih predstav v dežju s formulo 3 je nase opozoril Helmuta Marka iz Red Bulla. Ta ga je povabil v lasten program razvoja mladih voznikov in vse ostalo je danes že zgodovina. Verstappen je v Red Bullovem dirkalniku pokazal izjemne predstave in posredno so se zaradi njegove prevlade z mesta drugega voznika (samovoljno ali prisilno) že umaknili Daniel Ricciardo, Pierre Gasly in Alex Albon.

Njegov morebitni bodoči tast je trikratni svetovni prvak F1



Verstappen je leta 2016 pri Red Bullu zamenjal Daniila Kvyata, danes pa hodi tudi z njegovim nekdanjim dekletom. To je Kelly Piquet, blogerka in skrbnica socialnih omrežij v svetovnem prvenstvu formule E. Za Piquetovo slavni priimek ni naključen; čeprav je Nemka, ima brazilske korenine. Kelly je hči Nelsona Piqueta, trikratnega svetovnega prvaka formule ena. Njen brat Nelson Piquet jr. je nekdanji dirkač F1 in nekdanji svetovni prvak formule E.

Dvakrat zapored tretji, letos čas za korak naprej?

Lani je bil vse do zadnjega kandidat za naslov svetovnega podprvaka, a tudi z dvema zmagama ni mogel ogroziti dvojice Mercedes-Benza in se zavihteti višje od tretjega mesta. Ta konec tedna na uradnem tridnevnem testiranju v Bahrainu in čez dva tedna na tej isti stezi se bo začela nova sezona F1, kjer kani biti Verstappen spet glavni izzivalec nemškega moštva pod taktirko šefa Totta Wolfa in prvega zvezdnika Hamiltona.