Velika sprememba: to je novi varnostni avtomobil F1

To je nov varnostni avtomobil za svetovno prvenstvo formule ena. Poganjala ga bo izboljšana različica motorja iz družbe Mercedes AMG; to je štirilitrski motor V8 z oznako M177, ki bo imel moč 394 kilovatov in 685 njutonmetrov navora. Foto: Aston Martin

Prvič bo aston martin vantage v akciji že na uradnem tridnevnem testiranju F1 v Bahrainu. Foto: Aston Martin Aston Martin se letos s tovarniško ekipo vrača v svet formule ena, dogovor pa so razširili tudi na dobavo dveh uradnih avtomobilov za vse dirke letošnjega svetovnega prvenstva. Uradni varnostni avtomobil bo tako aston martin vantage.

Avtomobil bo odet v moštveno prepoznavno zeleno barvo. Dodali so mu nekaj varnostnih elementov in mu prilagodili še podvozje in aerodinamiko.

Notranjost prilagodili za popoln nadzor nad dogajanjem na stezi

V notranjosti je vantage dobil dirkaške sedeže s šesttočkovnim varnostnim pasom, na sredini sta dva zaslona (s televizijsko sliko in prilagodljivimi izpisi najrazličnejših podatkov). Vrtljiv gumb za upravljanje z večpredstavnostnim sistemom so pomaknili bolj nazaj in tako dobili prostor za dodatno konzolo - namenjeno upravljanju z utripajočimi lučmi LED na strehi, radijsko kontrolo z vodstvom dirke in aktivacijo siren.

Avtomobil bosta po potrebi upravljala že uveljavljeni voznik varnostnega avtomobila Bernd Mayländer in Richard Daker.

Varnostni avtomobil ima mnogo dodatnih elementov (luči LED, utripajoči smerniki, povezava z vodstvom dirke ...) kar mu omogoča opravljanje svojega dela. Foto: Aston Martin

Medicinskega DBX bo poganjal štirilitrski osemvaljnik z močjo 550 “konjev” in 700 njutonmetrov navora. Foto: Aston Martin

Vse od leta 1996 je bil varnostni avtomobil v formuli ena domena Mercedes-Benza, nazadnje je bil to od leta 2018 mercedes-AMG GT R.

Športni terenec za prvo zdravniško pomoč

Pri Aston Martinu bodo pripravili tudi uradni medicinski avtomobil za dirke formule ena. Ta vloga pa pripada Aston Martinovemu prvemu športnemu terencu DBX. Tudi tega bo poganjal omenjeni štirilitrski osemvaljnik z močjo 550 “konjev” in 700 njutonmetrov navora. Za potrebe prve zdravniške pomoči bo prišel prav 632-litrski prtljažnik.

Z obema avtomobiloma so pred novo sezono opravili 15 tisoč testnih kilometrov. Prvič ju bodo pokazali že na uradnem tridnevnem testiranju v Bahrainu od 12. do 14. marca.