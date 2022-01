Kje se skrivajo? Pet izgubljenih, ki bi jih prodali za milijone evrov. #foto

Zapuščeni avtomobili, ki jih po več desetletjih najdejo v skritih lopah, vedno pritegnejo veliko zbirateljev. Zadnji so za nedotaknjene avtomobilske klasike pripravljeni odšteti več milijonov evrov. Pet avtomobilov pa ostaja skritih, nihče ne ve, kje so, o njih krožijo le govorice in svetovni bogataši lahko le čakajo, da se bo kateri izmed njih čudežno pojavil na dražbi ali pa ga bodo našli skritega v kakšnem skednju sredi ničesar.

Pa naj tokratno zgodbo o petih izgubljencih začnemo z enim izmed najslavnejših avtomobilov na svetu. Seveda gre za Porschejev model 550 spyder, v katerem se je smrtno ponesrečila hollywoodska zvezda James Dean. "Malo barabo", kot je ljubkovalno svojega srebrnega športnika poimenoval Dean, so pri Porscheju izdelali leta 1955. Ker so mu med snemanjem filmske klasike Giant prepovedali dirkanje, je Dean adrenalin rad sproščal kar na javnih cestah. O njegovi prehitri in objestni vožnji na dan nesreče krožijo številne govorice, a to danes niti ni pomembno. Dean je ob trčenju s fordom izgubil življenje. Ker je šlo za enega od najbolj priljubljenih igralcev na svetu, so številni izkoristili priložnost, v prihodnjih mesecih pa so se v oglasih znašli številni deli njegovega porscheja. Toda avtomobil (kolikor je od njega ostalo) je kupil slavni predelovalec avtomobilov George Barris.

Avtomobil naj bi bil preklet

Ni trajalo dolgo, ko so začele okrog avtomobila krožiti različne zgodbe. Vse več ljudi pa je bilo prepričanih, da je dotični porsche 550 spyder preklet. Tako so sklenili predvsem zaradi številnih nesreč dirkačev, ki so v svojih dirkalnikih uporabljali kakšen del iz razbitega porscheja. Umrl je tudi voznik tovornjaka, ki bi moral prepeljati razbitino. Avto naj bi celo zagorel, ko je bil parkiran v garaži. Toda vse to ni zmotilo Barrisa. Avto je obnovil tako, da je bil skoraj tak kot pred nesrečo. Potem pa ga je razstavljal po ZDA in ob njem postavljal napis "zadnji športni avto Jamesa Deana".

A stvari so se nekoliko zapletle. Po enem izmed takih dogodkov, kjer je bil razstavljen Deanov avto, so ga parkirali v zapečaten zabojnik in z vlakom poslali nazaj v Los Angeles. Ko je prišel zabojnik nazaj, je Barris pregledal, ali so vrata še vedno zapečatena, in podpisal prevzemni zapisnik. Čez nekaj trenutkov je odprl zabojnik, a je bil prazen. Vse od takrat je porsche 550 spyder skrivnostno pogrešan. O njem se od takrat ni pojavila niti ena sled ali govorica. Bi bila pa kakršna sled zelo dobičkonosna, saj avtomobilski muzej Volo v ZDA ponuja milijon dolarjev nagrade tistemu, ki razkrije lokacijo avtomobila, in se jim zato ponudi možnost nakupa.

To je sloviti porsche 550 spyder, v katerem je življenje izgubil James Dean. Foto: Bringatrailer

Izdelali so 51 avtov, a enega vse do danes še niso našli

Preston Tucker je veljal za futurističnega vizionarja, ki je na kocko za izdelavo svojega avtomobilskega modela postavil vse. Nastal je tucker 48, ki danes velja za sveti gral med zbiratelji, saj so med januarjem 1947 in julijem 1948 izdelali vsega 51 avtomobilov (skupaj s prototipom). Zgodba o uspehu se je hitro končala, Tuckerjeve finančne in pravne težave pa so poskrbele za hiter konec podjetja.

K tem 51 izdelanim avtomobilom se šteje še osem nedokončanih modelov, enega izmed njih so naknadno spremenili v kabrioleta. A že od samega začetka je bilo precej nejasnosti pri avtu s serijsko številko 1.042. Zakaj? Gre za edini v celoti izdelan Tuckerjev avto, ki je zapustil proizvodnjo linijo in kaj kmalu izginil iz vseh zapiskov.

Kot se spodobi, kroži o dotičnem tuckerju 1.042 kar precej govoric. Še največkrat je slišana tista o policistu iz Memphisa, ki je avto našel leta 1960 v reki Misisipi in ga odvlekel do doma. Nedolgo po tem dogodku je imel prometno nesrečo in je nekaj časa preživel v bolnišnici. Ko je prišel domov, avta ni bilo več. Nekateri pravijo, da je avto z dvorišča odvlekel lastnik njegove hiše, toda za njim se je izgubila vsaka sled. Gre za edini pogrešani Tuckerjev model 48, ki bi danes prinesel kar lep kupček milijonov.

Ni čudno, da je danes tucker 48 eden od najbolj iskanih avtomobilov na svetu. Foto: Wikimedia Commons

Iskanje pogrešanega bugattija traja že 80 let

Bugatti je leta 1934 začel proizvodnjo modela type 57, ki ga je oblikoval in zasnoval Jean Bugatti. Sin ustanovitelja znamke je z napredno osnovo naredil velik korak naprej, saj so to osnovo uporabili za prestižne modele kot tudi za dirkalnike. Do konca desetletja je tovarno zapustilo okoli 800 avtov. Toda Jean je želel izboljšati osnovo, zato je ustvaril koncept aerolith. Iz njega so izdelali vsega štiri avte z oznako type 57 SC oziroma danes poznane kot type 57 atlantic coupe. Izmed štirih je pogrešan le eden.

Pogrešani je kot drugi zapustil tovarno in je bil osebni avtomobil Jeaa Bugattija. Ljubkovalno ga je poimenoval La Voiture Noire in ga je dnevno uporabljal za vožnjo in marketinške dogodke. Vse do danes ni znano, ali je Jean prodal avtomobil, preden je leta 1939 umrl. Niti ni znano, ali so ga pred prihodom druge svetovne vojne skrili v varno zaklonišče. Če bi se avto v kakšnem primeru našel, bi po predvidevanjih lastniku prinesel več kot sto milijonov dolarjev.

Če bi našli bugattija, ki si ga je lastil Jean Bugatti, bi hipoma postal daleč najdražji avtomobil na svetu. Foto: Bugatti

Sloviti dirkalnik, razbit ali skrit?

Še preden je Louis Chevrolet dal pečat avtomobilski industriji, je bil skupaj s svojimi brati uspešen dirkač. Zaradi tega je dobil mesto v dirkalni ekipi Buick, ki je imela sedež v Michiganu. Z njim je bil v ekipi še Bob Burman. Skupaj sta zasnovala in oblikovala nov dirkalnik za sezono 1910. Izdelali so dva dirkalnika buick special 60, eden je bil namenjen Burmanu in drugi Chevroletu.

Z njima sta osvojila polovico dirk v ZDA, Billy Durant, ustanovitelj General Motorsa pa jima je za nagrado podaril 10 tisoč dolarjev. S tem je še podžgal njuno željo po ustvarjanju, zato sta nenehno izboljševala dirkalnik in ga preizkušala po eni izmed ulic v mestu Flint, kjer je imelo podjetje sedež. Enkrat se je zgodila nesreča in Chevrolet je s svojim dirkalnikom poletel v zrak. Naredil je nekaj obratov in pristal na kolesih. Po nekaj sekundah je prižgal dirkalnik in se zapodil naprej po ulici in izginil. Nihče ne ve, kaj se je zgodilo z razbitim dirkalnikom, nikoli več ga niso videli ali slišali o njem. V lasti podjetja je ostal le nedotaknjeni special 60.

Eden od najbolj iskanih avtov je tudi dirkalnik, ki ga je vozil in razbil Louis Chevrolet. Še danes ostaja njegova usoda neznana, kar še podžiga iskalce skritih avtomobilov.

Kam je izginila "zlata raketa"?

Od leta 1949 do 1961 je bil avtomobilski dogodek Motorama pod okriljem General Motorsa eden od pomembnejših salonov v ZDA. Na njem so se predstavili različni predelani modeli znotraj General Motorsa. Z njimi so prikazali najnovejšo tehnologijo, oblikovne smernice ali pa so se preprosto igrali s podobo avtomobila. Na Motorami so predstavili številne koncepte in prototipe.

Eden izmed teh konceptov je bil oldsmobile golden rocket, ki je leta 1956 na nove dvignil številne morebitne kupce. Z zunanjo podobo in osemvaljnim motorjem je navdušil množice. Toda velika večina konceptov in prototipov z Motorame je bila zaradi skrbi o odgovornosti uničena. To očitno ne velja za "zlato raketo", saj obstajajo fotografije tega koncepta, obarvanega v modro barvo. A razen tega ni znanega nič več. Nekateri pravijo, da je skrbno skrit v garaži zbiratelja iz New Jerseyja, spet nekateri, da so pri General Motors avtomobil uničili. Če kje obstaja in ni bil uničen, bi v primeru prodaje prinesel bajne vsote denarja, zbiratelji bi zlahka zanj namenili več deset milijonov dolarjev.

Očitno pri General Motorsu tega konceptnega modela niso uničili, vsi pa se sprašujejo, kje se skriva.