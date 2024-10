Zgodba o tem, kako in s čim je obogatel Kitajec Zhu Jiangming, se nato usmeril v avtomobilski posel in še pred desetletnico podjetja v solastništvo prepričal evropski avtomobilski koncern Stellantis.

Leapmotor ni še niti deset let staro kitajsko avtomobilsko podjetje, ki ima za seboj zanimivo in tudi nenavadno zgodbo. Ustanovil ga je kitajski bogataš, ki je najprej obogatel z videonadzornimi sistemi, se zaradi njih zapletel tudi v afere, v avtomobilski posel pa najprej stopil slabo pripravljen. Naredil je nenavaden prvi avtomobil, svoj prvi prodajni hit pa izdelal na osnovi starega avtomobila drugega proizvajalca. Toda za Leapmotor bomo v Evropi zagotovo slišali – petinski lastnik je Stellantis, ki je vanje vložil milijardo in pol evrov.

Začetki v časih walkie-talkijev

Zhu Jiangming je elektroinženir, ki je leta 1993 soustanovil in finančno omogočil ustanovitev podjetja Dahua. Ukvarjali so se z brezžičnimi komunikacijskimi napravami, kar pred 30 leti niso bili mobilni telefoni, temveč walkie-talkiji. Podjetje so začeli razvijati v najetih učilnicah zapuščene osnovne šole v Hangzhouju. Ker so želeli posel razširiti, so se preusmerili v razvoj videonadzornih sistemov. Rast je bila s temi produkti izjemna. Leta 2008 je imela Dahua še 630 milijonov, leta 2020 pa že več kot 26 milijard juanov prometa. Dahua je postal eno največjih podjetij za varnostno-nadzorne produkte na svetu.

Dahua se je lani znašla v aferi, ko so njihove naprave umikali iz vladnih prostorov v Avstraliji. Njihove naprave so domnevno že umikali tudi Britanci, Američani, Kanadčani in Ukrajinci.

Prvi avtomobil ni bil uspešen

Jiangming je leta 2015 zapustil podjetje Dahua in ustanovil družbo Lingpao Automobile, kar v prevodu pomeni Leapmotor. V štirih letih je na ceste spravil prvi avtomobil, ki je bil majhen dvosedežni kupe S01. Prodajno je bil vse prej kot uspešnica.

Kitajec je bil resda izkušen poslovnež, toda v avtomobilskem svetu ni imel nikakršnih izkušenj. Za prve novinarske predstavitve avtomobilov je pozabil urediti registracije, prav tako je postavil tovarno, še preden so mu kitajske oblasti sploh podelile dovoljenje za proizvodnjo avtomobilov. Toda ko se je v teh letih vozil s takratnimi električnimi avtomobili, je bil prepričan, da lahko izdela boljše. To je šlo tudi skupaj s kitajsko strategijo, ki je zavoljo onesnaženega ozračja začela hitro spodbujati prehod na vozila novih energij.

Foto: Leapmotor

Foto: Reuters

Foto: Leapmotor

Ker S01 ni bil uspešen, je Leapmotor iskal novo rešitev. Našli so jo v lastnih skladiščih, ki so jim pripadali po prevzemu kitajskega podjetja Changjiang. To je proizvajalo električne avtobuse, kljub ustanovitvi svojega avtomobilskega oddelka pa tam dela niso začeli. V kotu skladišča, ki ga je medtem prevzel Jiangming, so imeli shranjen le majhen razstavni avtomobil changjiang ecool. Pri Leapmotorju so vzeli ta avtomobil, ga nekoliko osvežili in dodelali ter začeli proizvodnjo.

Stellantis je v Leapmotor vložil milijardo in pol evrov

Nastal je leapmotor T03, ki je postal njihov prvi uspešni avtomobil in tudi adut za preboj v Evropo. Električnega malčka danes izdelujejo tudi na Poljskem – leta 2023 je v lastništvo Leapmotorja namreč z 21-odstotnim deležem vstopil Stellantis, ki je v mlado kitajsko podjetje vložil 1,5 milijarde evrov. Ameriško-evropski koncern je pod taktirko Carlosa Tavaresa v Leapmotorju našel možnost za dostop do kitajske tehnologije pri električnih vozilih in na splošno alternativnih pogonih. Za Evropo so ustanovili tudi podjetje Leapmotor International, kjer pa je večinski oziroma 51-odstotni lastnik Stellantis.

Med pariškimi novostmi tudi leapmotor B10

Prav zato postaja Leapmotor ne le kitajska, temveč vsaj delno tudi že evropska znamka. Poleg že prej obstoječega modela C10, ki je bil njihov prvi globalni model in je pokazal platformo leap3.0, so pri Leapmotorju na avtomobilski razstavi v Parizu pokazali tudi nov model B10. Ta prinaša vpadljiv videz, napredno elektronsko tehnologijo in napoveduje zmerno ceno. Stellantis in Leapmotor ga nameravata izdelovati tudi v Evropi. Leapmotor je medtem pred dnevi dosegel mejnik 500 tisoč izdelanih avtomobilov. Spomini na nerodne začetke Jianmingovega zagonskega podjetja so vse bolj bledi. Zadnjih sto tisoč avtomobilov so izdelali v le sto dneh, napovedani novi modeli pa kažejo potencial dodatne rasti kitajske znamke z izrazitimi evropskimi ambicijami.

Francija, Italija, Španija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Belgija, Grčija in Romunija so od letošnje jeseni najprej na radarju Leapmotorja. Do leta 2026 želijo število svojih prodajno-servisnih mest povečati na 500. Ali bodo te avtomobile ponujali tudi v Sloveniji, kjer vse znamke koncerna niso združene pri enem trgovcu, za zdaj še ni znano.