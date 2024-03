Kakšne so si privoščili? Nekateri so ga celo skrili pred starši.

Dirkalni avtomobil je bil drag nekoč in tako je tudi danes. In večina, ki je o vstopu v avtomobilski šport dolgo sanjala, si je najprej privoščila manjše in cenejše. Zanje so zapravili privarčevano žepnino ali pa jih sprva celo skrivali pred starši.

Velika večina najuspešnejših avtomobilskih športnikov, ki so v Sloveniji osvajali naslove državnih prvakov, je svojo pot proti vrhu začela v najnižjih tekmovalnih razredih. Ti avtomobili sicer še vedno niso ravno poceni, so pa finančno najdostopnejši in tudi najprimernejši za prvo nabiranje dirkalnih izkušenj. Mnogim so že ti avtomobili pomenili izpolnitev otroških sanj. Nekoč so bili lahko dirkalni avtomobili tudi povsem navadni družinski fički, pozneje je šport tehnično napredoval in dirkalniki nič več niso bili avtomobili, s katerimi so se tekmovalci med tednom vozili v službe.

Prvi dirkalniki državnih prvakov v reliju v Sloveniji (1992–2023):

Silvan Lulik – zastava 101 (1980)

Darko Peljhan – VW golf G60 rallye (1991)

Jani Trček – zastava 850 (1986)

Tomaž Jemc – mazda 323 4WD (1992)

Boris Popovič – ford escort RS cosworth (1996)

Andrej Jereb – zastava yugo (1993)

Mitja Klemenčič – ford escort RS cosworth (1999)

Boštjan Logar – zastava yugo (1999)

Tomaž Kaučič – fiat seicento (2001)

Aleks Humar – zastava yugo (1995)

Piero Longhi – opel kadett GSI (1986)

Rok Turk – peugeot 106 (2001)

Marko Grossi – citroen AX (2012)

Darko Peljhan je začel kot sovoznik Mirana Kacina v autobianchiju A110, a že leto pozneje sta zamenjala vlogi in nadaljevala z VW golfom G60 rallye. Foto: Osebni arhiv

Darko Peljhan sodi med izjeme, ki se je že v svoji prvi sezoni voznika relija usedel v zelo konkurenčen avtomobil. To je bil štirikolesno gnani volkswagen golf G60 rallye, s katerim se je v svoji prvi sezoni že zavihtel na zmagovalne stopničke. Tam je stal skupaj z Branetom Kuzmičem in Silvanom Lulikom, kar je ob slovenski osamosvojitvi napovedalo tudi menjavo generacij v vrhu slovenskega relija.

Malo za Peljhanom je v reli zaneslo Tomaža Jemca, na sarajevski olimpijadi še našega reprezentančnega smukača, ki je prve dirke odpeljal z mazdo 323 4WD. Tudi Jemc se je že v svoji prvi sezoni uvrstiil na zmagovalne stopničke v skupni razvrstitvi. Podobni izjemi sta bila še Boris Popovič in Mitja Klemenčič, ki sta prva relija odpeljala s fordom escortom RS cosworth.

Kuzmič je najprej na noge postavil svojo avtodelavnico

Še v času nekdanje Jugoslavije je bilo nekaj takih primerov – Brane Kuzmič je kariero začel dokaj pozno, in sicer šele takrat, ko si je z avtoelektrično delavnico prislužil dovolj denarja za prvi BMW 1602. Čelado so mu posodili gasilci, doma pa staršem ni povedal, da gre na dirko. Slavko Dekleva je prvi reli odpeljal kar s porschejem 911 in ga končal na strehi pod cesto, a je pred tem dirkal vsaj že v kartingu.

Marko Grossi, aktualni državni prvak, na začetku kariere s citroenom AX GTI

Vojko Podobnik je prve relije odpeljal s fičkom, nato pa takoj presedel v porscheja 911. Foto: Gregor Pavšič

Ostali so prve kilometre odpeljali v šibkih avtomobilih in z visokimi štartnimi številkami. Jani Trček in Vojko Podobnik sta začela v fičkih, več državnih prvakov je začelo tudi v yugih, Tomaž Kaučič pa v pokalnem fiatu seicento.

Njihove zgodbe so kajpak zanimive. Andrej Jereb je dirkalni yugo pripeljal domov in ga sprva še skrival pred starši, Boštjan Logar se je na prvem reliju najbolj bal, da bi ga voznik, ki je štartal minuto za njim, na progi ujel. Podobnik je imel Trčka nekaj časa za svojega sovoznika, nato pa iz fička presedel neposredno v porsche 911.

Rok Turk po svoji prvi tekmovalni sezoni leta 2001, ko je vozil še gorske dirke Foto: Gregor Pavšič

Podobno se je odvijala tudi kariera dveh zadnjih državnih prvakov v skupni razvrstitvi. Rok Turk je po opravljenem vozniškem izpitu privarčevano žepnino, namesto da bi si kupil svoj prvi osebni avtomobil, namenil za najem peugeota 106 za gorske dirke. Še danes se spomni zneska, ki ga je moral plačati. Ko je Marko Grossi domov pripeljal dirkalni citroen AX, je oče zamahnil z roko in si misli, naj mu bo, saj ga bo hitro minilo. Zdaj, ko je Grossi državni prvak, je oče eden njegovih največjih podpornikov in navijačev.

Dagmar Šuster je pred 69 leti začel v zastavi 101, Andrej Vidic v družinskem fičku, Samo Valant je s študentskim delom privarčeval za suzuki swift, današnji serijski gorski prvak Milan Bubnič pa je za prvo gorsko dirko najel renault clio.