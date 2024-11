Idrija konec tedna gosti zadnjo avtomobilsko dirko leta. To bo že sedemnajsti idrijski reli, kjer bosta v ospredju predvsem razpleta državnega prvenstva v Divizijah 2 in 1. Prvi favorit relija je spet Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Letos je že predčasno osvojil rekordni sedmi naslov državnega prvaka v reliju.

Idrija je že desetletja ena izmed zibelk avtomobilskega športa v Sloveniji. Njihovi vozniki so osvojili kar 18 naslovov državnega reli prvaka v skupni razvrstitvi, svojo pripadnost reliju pa nekdanje rudarsko mesto kaže tudi s tradicionalnim relijem. V soboto in nedeljo se državno prvenstvo spet zaključuje na zavitih cestah v okolici mesta, obenem bo to tudi zadnja avtošportna prireditev leta v Sloveniji.

Reli se v soboto ob 15. uri začne z atraktivno uvodno hitrostno preizkušnjo po ulicah mesta, v nedeljo bo nato na sporedu še preostalih osem hitrostnih preizkušenj (tri različne). Vozili bodo preizkušnje Zadlog (8.49, 11.46, 14.42), Jelični vrh (9.23, 12.20) in Čekovnik (9.56, 12.53).

Lahko Marko Grossi še osvoji naslov državnega podprvaka? Foto: Uroš Modlic

Organizatorji so za reli prejeli 79 prijav (58 iz Slovenije), kar je lepa številka za konec sezone. Prva favorita bosta državna prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), poleg Marka Grossija in Tare Berlot (hyundai i20 R5) pa njuna glavna tekmeca prihajata iz tujine – to sta Raimund Baumschlager in Albert von Thurn und Taxis (oba škoda fabia RS rally2).

V skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je vse znano. Turk je s petimi zmagami že predčasno osvojil naslov državnega prvaka. V Idriji bomo dobili novega podprvaka. Ta se nasmiha Mitji Klemenčiču (škoda fabia R5), ki ima letos s sovoznikom Vilijem Ošlajem za seboj odlično sezono. Drugo mesto mu lahko še prevzame lanski prvak Grossi, Klemenčič pa je že državni prvak v razredu Masters.

Video: letošnje predstave vodilnih v Diviziji 2

Martin Čendak (opel corsa rally4) Foto: osebni arhiv

Letos je na 60 izpeljanih hitrostnih preizkušnjah kar 33-krat najboljši čas postavil Martin Čendak (opel corsa rally4). Koprčan je dobil več kot polovico vseh preizkušenj. Mark Škulj (opel corsa rally4) je zbral 17 najhitrejših časov. Jan Medved (opel corsa rally4) je prvi najhitrejši čas postavil šele v drugi polovici relija v Novi Gorici, a je kljub temu pred zaključkom v Idriji v enakovrednem položaju za naslov državnega prvaka. Sezono je z zmago začel Škulj, nato je do odstopa v Novi Gorici prevladoval Čendak – do tega trenutka je dobil 73 odstotkov izpeljanih hitrostnih preizkušenj.

Na zadnjih dveh relijih je bil najbolj razpoložen Medved. Če je bilo na reliju Soča Valley vpletene tudi nekaj taktične igre, v Idriji skrivnosti ne bo – vsem trem zmaga že prinaša naslov državnega prvaka. Škulj in Medved ga v Diviziji 2 že imata, Čendak čaka prvega.

Dobljene HP v sezoni 2024 v Diviziji 2: Martin Čendak - 33, Mark Škulj - 17, Jan Medved - 6, Jernej Fakin in Ambrož Kavs - 2

Foto: reli Idrija nekoč

Tako nesrečno je Luka Brus reli v Idriji končal pred tremi leti. Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

Kot vodilni v Idrijo prihaja Luka Brus (opel adam cup), ki bo imel na idrijskih cestah popravni izpit. Leta 2021 se je na tem reliju v Diviziji 1 že boril za naslov državnega prvaka, a na hitrostni preizkušnji Jelični vrh z renault cliom rally5 zdrsnil s ceste. Brus je letos enkrat zmagal in bil dvakrat drugi, izgubil pa bo verjetno tri točke z relija Dolina zelenega zlata v Žalcu.

Prednost pred zasledovalci, ki so imeli letos že vsaj eno ničlo, je tako le tri točke. Toliko zaostaja Jan Mrevlje (honda civic), ki je sodeč po predstavah na zadnjih dveh relijih celo favorit za letošnji naslov. Mrevlje je letos edini dvakrat zmagal in sploh še ni bil slabši kot drugi – kljub dvema ničlama je v odličnem izhodišču za naslov državnega prvaka.

Jure Jereb (renault clio rally5), zmagovalec relija v Žalcu, za Mrevljetom zaostaja dve točki, za Brusom realno za pet točk. To pomeni naslov državnega prvaka ob zmagi v Idriji. Nekaj sreče pa bo za naslov potreboval Domen Slejko (opel adam cup), zmagovalec iz Velenja, ki potrebuje zmago, Brus pa je lahko v Idriji kvečjemu tretji.