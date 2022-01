Cene v nebo, imajo jih tudi v Sloveniji: take ikone nastajajo že 50 let

50 let SP v reliju in njegova zapuščina

Ford je nekoč izdelal pet tisoč štirikolesno gnanih escortov v različici RS cosworth. Bili so osnova za homologacijo dirkalnika skupine A v začetku devetdesetih let. Serijski primerki takih avtomobilov so danes zelo redki, v Sloveniji jih je manj kot deset. Mnogi navdušenci jih hranijo in tudi obnavljajo, do sestavnih delov pa je težko priti. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski modeli so ikone najpogosteje postali prek športnih uspehov. Takim avtomobilom danes močno rastejo cene, tudi v Sloveniji jih obnavlja več navdušencev. Vse to je zapuščina svetovnega prvenstva v reliju, ki letos praznuje svojo petdesetletnico. Zbrali smo zanimive podatke in številke, ki kažejo na znamke z največjimi uspehi, a tudi najbolj stalnim delnim ali posrednim dirkaškim programom.

Ford je sezono 1993 pripravil tovarniškega escorta RS coswortha, ki pa jim ni prinesel večjih uspehov. Ford je s polno tovarniško ekipo z njim vztrajal le dve sezoni. Foto: Reuters Dirke že debelih sto let vzbujajo pozitivna čustva in strast, zmage in dosežki pa so pomagali graditi prepoznavnost določenih znamk in marsikateri model spremeniti v pravo avtomobilsko ikono. Pred kratkim smo se po Primorski potepali v družbi lancie delte in toyote celice, obarvanih v podobo tovarniških moštev izpred 30 let. Predvsem takrat, ko so bili dirkalniki za svetovni reli najbližje svojim cestnim različicam, je bila ta povezava najbolj izrazita.

Devetdeseta leta in spomini na avtomobile, kot so bili lancia delta, toyota celica, subaru impreza, ford escort RS cosworth, mitsubishi lancer in še nekateri - dejstvo, da ti avtomobili danes močno pridobivajo vrednost ter da jih tudi navdušenci v Sloveniji pazljivo obnavljajo in po Evropi potrpežljivo iščejo sestavne dele za številčno omejene avtomobile, priča o bogati zapuščini svetovnega prvenstva v reliju.

Lancia delta je s 40 zmagami najuspešnejši posamezni model v zgodovini svetovnega relija. Od tega so 36 zmag pripeljale delte skupine A, štiri pa tudi delta S4 skupine B. Foto: Gregor Pavšič

Uveljavitev nekaterih znamk in avtomobilskih ikon je bila večkrat neposredno povezana s svetovnim prvenstvom v reliju. Čez slaba dva tedna se bo v Monte Carlu začela jubilejna, in sicer že petdeseta sezona svetovnega prvenstva. Mednarodna avtomobilska organizacija FIA ga je prvič organizirala leta 1973, in sicer najprej le za proizvajalce. Leta 1979 so prvič razpisali še svetovno prvenstvo v razvrstitvi voznikov.

Spodnja statistika teh petdesetih let je z vidika proizvajalcev zanimiva in pove marsikaj o aktivnostih določenih znamk v svetovnem reliju.

Nepozabni spomini dvojca Colin McRae - subaru impreza. Japonska znamka se je v devetdesetih uspešno uveljavila prek svetovnega relija. Foto: Reuters

Najuspešnejši posamezni avtomobilski modeli v reliju za SP:

zmage za SP Lancia Delta 50 Subaru Impreza 46 Ford Focus 44 Volkswagen Polo 43 Toyota Celica 37 Citroen C4 36 Ford Escort 32 Citroen Xsara 32 Toyota Yaris 26 Mitsubishi Lancer 26 Citroen DS3 26 Peugeot 206 24 Audi Quattro 24 Hyundai i20 20 Fiat 131 Abarth 18 Lancia Stratos 17 Peugeot 205 16 Ford Fiesta 15

Citroen se ponaša z izjemno statistiko zmag in naslovov svetovnih prvakov, že dolgo pa v svoji ponudbi nima več športnih različic svojih avtomobilov. Foto: Reuters

Največ zmag in naslovov svetovnega prvaka ima francoski Citroën, in to po zaslugi obdobja nepremagljivosti Sebastiena Loeba. Citroën je osemkrat osvojil naslov med proizvajalci in devetkrat med vozniki. Kljub tej premoči pa v času dirkalnikov WRC športnih uspehov neposredno na svoje serijske avtomobile niso prenašali. Model C4 je kmalu izgubil športno različico VTS in avtomobil so pozneje krajši čas prodajali le še v različici Sebastien Loeb.

Citroën ima kot edini proizvajalec več kot sto zmag na relijih za SP, ki so jih dosegli v 20 letih. Blizu jim je le Ford z 91 zmagami, ki pa so jih dosegli v bistveno daljšem obdobju (1973-2018).

Statistika SP v reliju 1973-2021 za proizvajalce:

št. zmag št. stopničk naslovi SP prvaka vozniki naslovi SP prvaka moštva zmage na različnih relijih za SP Citroen 102 257 9 8 23 Ford 91 367 4 4 25 Lancia 73 193 4 10 14 Toyota 69 203 7 5 24 Peugeot 48 133 4 5 17 Subaru 47 128 3 3 17 Volkswagen 44 94 4 4 16 Mitsubishi 34 76 4 1 12 Audi 24 71 2 2 12 Fiat 21 61 1 3 10 Hyundai 20 84 13 Datsun 7 26 4 Opel 6 25 1 6 Renault-Alpine 6 23 1 6 Renault 6 16 5 Saab 4 12 Mazda 3 10 Nissan 2 12 BMW 2 4 Mercedes-Benz 2 9 1 * Porsche 2 11 Talbot 2 10 1 Vauxhall 3 Alfa Romeo 2 Volvo 2 Ferrari 1 MG 1 Polski-Fiat 1 Škoda 1 Triumph 1 Wartburg 1

Prvo generacijo quattra je Audi izdelal še na osnovi serijskega avtomobila (skupina 4, pozneje skupina A), zato so imeli kmalu tudi težave s konkurenčnostjo v skupini B. Petvaljni motor v sprednjem delu je bil manj idealen kot konkrurenčni že namensko izdelani dirkalniki s sredinsko postavljenim motorjem. Foto: Audi

Ford je dolgo vztrajal s tovarniškim moštvom, a tri od štirih naslovov vozniškega naslova svetovnega prvaka so osvojili prek zasebnih moštev. Foto: Reuters

Ford je znamka, ki je bila v svetovnem reliju prisotna najpogosteje. Najprej s starim escortom, nato so izdelali escorta RS cosworth, za njim pa focusa, fiesto in zdaj še pumo WRC. Skupno je v teh 50 letih na 615 relijih za svetovno prvenstvo zmago uspelo osvojiti 21 različnim proizvajalcem. Več kot dvajset zmag ima enajst znamk.

O stalni prisotnosti na relijih najvišje ravni pri Fordu najbolj zgovorno priča podatek o zaporednih uvrstitvah med dobitnike točk v razvrstitvi proizvajalcev. Čeprav pogosto v sodelovanju z zasebnimi moštvi, kot je M-Sport, je Ford kot znamka med dobitniki točk vseh relijev za SP že od relija Monte Carlo 2002. Celih dvajset let je torej na vsakem reliju med dobitniki točk za proizvajalce vsaj en Fordov avtomobil. To z drugimi besedami pomeni že 268 zaporednih relijev.

Na relijih za SP pred 40 leti še 51, lani 16 različnih proizvajalcev

Če upoštevamo dirkalnike najrazličnejših razredov, je Ford prav tako najbolj številčno zastopana znamka na štartu relijev za SP. Lani je ta naziv sicer pripadel Škodi, pred tem pa enajst let zapored Fordu (2010-2020), še prej pa štirinajst let Mitsubishiju (1996-2009).

Lani so bili na relijih za svetovno prvenstvo prisotni dirkalniki šestnajstih različnih proizvajalcev. To so seveda avtomobili vseh tekmovalnih razredov, ne le tovarniških moštev. Pred dvajsetimi leti je bilo teh še 22, v času skupine A v začetku devetdesetih več kot 30, sredi osemdesetih pa tudi čez 40. Rekordno je bilo leto 1981, ko so na relijih za SP vozili dirkalniki kar 51 različnih proizvajalcev.

Vrednosti takih mitsubishi lancerjev EVO6, posvečenih štirikratnemu svetovnemu prvaku Tommiju Makinenu, letijo v nebo. Foto: Mitsubishi

Največ zmag na različnih relijih za Ford, Citroën in Toyoto

Bistvo relija je bilo vedno v raznolikosti. Proizvajalci so morali izdelati dirkalnike, ki so bili hitri in vzdržljivi ob zelo raznovrstnih pogojih. Od gladkega asfalta do snega in najbolj razritih makadamskih cest. Fordu je uspelo zmagati na 25 različnih relijih za svetovno prvenstvo, eno zmago manj na tej lestvici raznolikosti ima Toyota, še eno manj pa Citroën.

Vse tri omenjene znamke imajo tudi največ uvrstitev na zmagovalne stopničke. Ford jih je zbral 367, Citroën 257 in Toyota 203. Blizu jim je še Lancia s 193 uvrstitvami na zmagovalni oder.

V zadnjih 15 letih tri znamke serijsko z največ zmagami v sezoni

Nekatere avtomobilske znamke so se v zgodovino zapisale tudi po svoji nesporni prevladi. Nanjo so sicer vplivali tudi drugi dejavniki, kot so obseg konkurence, tehnična pravila in podobno. Od leta 2008 so bila izrazita obdobja, ko je eden izmed proizvajalcev zaporedno dobil največ relijev v eni sezoni.

Najprej Citroën (2006-2012), nato Volkswagen (2013-2016) z vmesno enoletno prevlado Forda (M-Sporta), nato še Toyota (2018-2021).

V veliki večini primerov je proizvajalec z največ zmagami postal tudi svetovni prvak med proizvajalci. Obstajajo pa tudi izjeme. Tako je bil v letih 2019 in 2020 svetovni prvak Hyundai.

V zadnjih sezonah ima največ zmag na relijih za SP moštvo Toyote, ki tudi brani oba aktualna naslova med vozniki in proizvajalci. Foto: Red Bull

Volkswagen je uspel v dveh sezonah zmagati na več kot 90 odstotkih izpeljanih relijev. Foto: Guliverimage/Getty Images

Toyota je lani dobila 75 odstotkov vseh relijev, kar je podoben delež, kot ga je imel Citroën v času svoje največje prevlade. Absolutni rekorder je Volkswagen, ki je v letih 2014 in 2015 dobil kar 92 odstotkov odpeljanih relijev za SP.

V začetku devetdesetih let so najuspešnejši proizvajalci dobiti le od 50 do 60 odstotkov relijev v eni sezoni, v sedemdesetih letih pa nobeni znamki ni uspelo v enem letu dobiti polovice vseh relijev. Leta 1981 je zmagalo kar sedem različnih proizvajalcev, oba najuspešnejša (Audi, Ford) sta dobila le 25 odstotkov vseh relijev.

Skrbi podatek o številu proizvajalcev, ki so v zadnjih petnajstih letih osvojili vsaj zmago

Sedem različnih zmagovalnih proizvajalcev v letih 1981 in 1982 je tudi rekord raznolikosti dozdajšnjega svetovnega prvenstva. Ta podatek nazorno pokaže, koliko konkurenčnih proizvajalcev sodeluje v svetovnem prvenstvu in tudi kako so postavljena tehnična pravila, ki omogočajo razvoj dirkalnikov za najvišjo raven tekmovanja.

Skrbi podatek, da sta med letoma 2006 in 2015 zmago osvojila le dva različna proizvajalca, kar velja tudi za zadnji dve sezoni svetovnega prvenstva.